Baselland Der zweifache Bankräuber von Oberdorf muss definitiv ins Gefängnis Das Kantonsgericht in Liestal bestätigt in zweiter Instanz die Freiheitsstrafe und den Landesverweis gegen einen 49-jährigen Secondo. Der zweifache Bankräuber forderte im Revisionsverfahren einen Freispruch, belastete sich aber unfreiwillig selbst – die Geschichte einer tragischen Figur. Bojan Stula 17.06.2021, 19.00 Uhr

Das Kantonsgericht attestierte dem Täter eine hohe kriminelle Energie bei zugleich wenig professionellem Vorgehen. Auf dieser Überwachungsaufnahme ist zu erkennen, wie er einen Teil der Beute verliert. Polizei BL /ZVG

Zu gerne würde man wissen, was im Kopf von Stefano R.* vorgeht. Mal nickt er zustimmend, wenn Kantonsgerichtspräsident Enrico Rosa sein Urteil begründet. Dann wiederum schüttelt er vehement den Kopf und will etwas in Abrede stellen. Auffallend emotional reagiert er, wenn die Rede auf seine Familie in Italien und den ausgesprochenen Landesverweis kommt. Bis zuletzt bleibt Stefano R. bei seiner Version: Nicht er, sondern sein Kumpel «Ivan» hat die beiden Banküberfälle im April und August 2019 in Oberdorf begangen. Die Tatwaffe, einen Teil der Beute sowie weitere Beweisgegenstände hat die Polizei bloss deshalb in seiner Wohnung gefunden, weil Ivan diese bei ihm deponierte.

Fast scheint es so, als glaube er tatsächlich an Ivans Existenz und sei von seiner eigenen Unschuld überzeugt. Die Baselbieter Richterinnen und Richter tun keines von beidem und haben gute Gründe dafür.

Wie schon das Strafgericht vor einem Jahr taxiert das übergeordnete Kantonsgericht die Version des Beschuldigten als reines Märchengebilde. Entsprechend wuchtig wird der von der Pflichtverteidigung im Revisionsprozess geforderte Freispruch verworfen.

Erdrückende Beweislast und eindeutige Indizien

Die Bilder der Überwachungskamera trugen zur erdrückenden Beweislast gegen den Täter bei. Hier bedroht bei seinem zweiten Überfall im August 2019 mit gezogener Tokarev-Pistole das Bankpersonal.

In nicht weniger als 18 Punkten listet Kantonsrichter Rosa die Indizien gegen Stefano R. auf: von den Überwachungsbildern in der Oberdörfer Kantonalbankfiliale bis hin zu den sicher gestellten DNA-Spuren an Patronenhülsen und Handschuhen.

«Wenn man die Würdigung aller Indizien vornimmt, ergibt das ein Gesamtbild, das keinen Zweifel offenlässt. Die Beweislage gegen Sie ist erdrückend»,

stellt Kantonsgerichtspräsident Rosa fest und fügt an: «Die nächste Stufe wäre das Geständnis.»

Doch dieses Geständnis erfolgt selbst jetzt nicht, was den Angeklagten teuer zu stehen kommt. Zusätzlich zur Strafe aus der ersten Instanz werden ihm weitere Gerichts- und Anwaltskosten in der Höhe von rund 21'000 Franken in Rechnung gestellt. Bestehen bleiben die Freiheitsstrafe von 8,5 Jahren und der 10-jährige Landesverweis sowie eine Geldstrafe von 75 Tagessätzen à 10 Franken plus eine Busse über 400 Franken für diverse kleinere Vergehen.

Wie Rosa betont, hat das Kantonsgericht nicht einfach die vom Strafgericht gefällte Strafe wegen mehrfachen schweren Raubs übernommen, sondern den ganzen Sachverhalt neu beurteilt. Dabei ist die Fünferkammer aber zum gleichen Strafmass wie die Vorinstanz gekommen. Dies bedeutet gleichzeitig, dass die in der Anschlussberufung von Staatsanwältin Catherine Züllig geforderte Straferhöhung um zwölf Monate auf 9,5 Jahre Freiheitsstrafe ebenfalls abgelehnt wird.

Brandgefährlich wegen der eigenen Unbeholfenheit

Kantonsgerichtspräsident Rosa attestiert dem Beschuldigten «eine besondere kriminelle Energie», aber auch eine gehörige Portion Unbeholfenheit und «Tappigkeit»: Ohne Not bedrohte er beim zweiten Überfall mit durchgeladener Pistole und dem Handschuhfinger am Abzug Bankangestellte und eine Kundin, wobei sich prompt ein Schuss löste. Es sei reines Glück gewesen, dass die unabsichtlich abgefeuerte Kugel niemanden traf.

«Ihr Verhalten war nicht professionell; da haben wir in diesem Gerichtssaal schon ganz andere Dinge gesehen. Aber gerade das hat es gefährlich gemacht»,

sagt Rosa zum Angeklagten. Ins Gesamtbild passt, dass sich Stefano R. unfreiwillig vor Gericht selber belastet. Lange Zeit blieb unklar, ob er schon beim ersten Mal mit geladener Tokarev die Kantonalbankfiliale überfallen hatte. Erst als er auf Nachfrage bestätigt, dass Ivan selbstverständlich nie mit leerer Waffe einen Überfall begehen würde, ist der Fall klar.

Beinahe noch dümmer ist, wie er seinem Kumpel Ivan schlechte Sprachkenntnisse und gebrochenes Deutsch zuschreibt, der Bankräuber aber – wie er – fliessend Schweizerdeutsch gesprochen hat.

Landesverweis ist verhältnismässig

Die Urteilsverkündung am Donnerstagmorgen in Liestal dauert keine Stunde. Das Verdikt ist derart eindeutig, dass Pflichtverteidiger Simon Berger seinem Mandanten von einem Weiterzug ans Bundesgericht abrät. So klar die Schuldfrage festgestellt ist, so intensiv hat sich das Baselbieter Kantonsgericht mit der Frage befasst, ob auch der zehnjährige Landesverweis verhältnismässig sei. Immerhin ist der 49-Jährige als Sohn italienischer Gastarbeiter in der Schweiz geboren und hier teilweise zur Schule gegangen. Ein Prozessbeobachter schildert ihn als eine lokal bekannte Person, die wegen Kiffens und Drogen früh auf die schiefe Bahn geraten sei.

Doch gegen die Anwendung der Härtefallklausel spricht laut Kantonsgericht die enge Bindung zu seinen nach Italien zurückgekehrten Eltern, seine Italienischkenntnisse und die Vertrautheit mit den dortigen Lebensverhältnissen. Hier dagegen wird er nach seiner Haftentlassung wohl weiterhin eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen.

Eindringlich appelliert der Kantonsgerichtspräsident am Schluss, der Verurteilte solle die Chance nutzen, die ihm die Haftzeit und eine ambulante Therapie bieten werden. Von den 8,5 Jahren Freiheitsstrafe hat der Bankräuber bereits 645 Tage in Untersuchungs- und Sicherheitshaft abgesessen. Vermutlich wird er bereits in fünf oder sechs Jahren versuchen müssen, sich in Italien ein neues berufliches Standbein aufzubauen, um die Prozesskosten abzuzahlen.

Wie ernst Stefano R. diese Botschaft nimmt, ja, überhaupt nehmen kann, weiss nur er selbst. Als Prozessbeobachter bleibt man etwas ratlos zurück. Viel eher macht es den Anschein, als ob jetzt einer im Glauben zurück ins Gefängnis kehrt, unschuldig eine Strafe abzusitzen, für die eigentlich sein Kumpel Ivan verknackt gehörte.

* Name geändert.