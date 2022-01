Baselland: Monica Gschwind und Tomas Weber zögern mit Kandidatur

Baselland Wahlen 2023: Die bürgerlichen Regierungsmitglieder kneifen noch Nach dem Vorpreschen von Anton Lauber und Isaac Reber in Sachen Wiederwahl tun sich die übrigen Regierungsmitglieder schwer mit der öffentlichen Positionierung. Gewisse Tendenzen zeichnen sich jedoch jetzt schon ab. Bojan Stula Jetzt kommentieren 19.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Wahlsonntag hätten die beiden Bisherigen Monica Gschwind und Thomas Weber wohl nicht viel zu befürchten. Trotzdem lassen sie sich ein Jahr vor den Wahlen nicht in die Karten schauen. Kenneth Nars

Der Pandemielage und gelegentlichen Anfeindungen zum Trotz: Die fünf Baselbieter Regierungsrätinnen und -räte sitzen fest im Sattel. In der Altersspanne bewegen sie sich zwischen 52 und 60 und sind somit noch Jahre vom ordentlichen Pensionsalter entfernt. Zudem stösst die «neue Baselbieter Zauberformel» mit je einem Sitz für die fünf stärksten Parteien auf breite Zustimmung. Werden folglich die Regierungswahlen 2023 zur blossen Bestätigungskür des amtierenden Quintetts verkommen und so «stinklangweilig», wie die bz noch im vergangenen Oktober voraussagte?

Ein gutes Jahr vor den Gesamterneuerungswahlen am 12. Februar 2023 gibt es immer mehr Anzeichen, die auf das genaue Gegenteil hinweisen. Inzwischen steht ausser Frage, dass die Parteien versuchen werden, im Sinne einer Richtungswahl die Zauberformel zu sprengen und mit einer Überzahl an Kandidaturen die Mehrheitsverhältnisse umzustossen. Stand heute ist nicht einmal sicher, ob tatsächlich alle fünf Bisherigen nochmals antreten werden.

Von sich aus haben erst Mitte-Finanzdirektor Anton Lauber und der Grüne Bau- und Umweltschutz-Direktor Isaac Reber (beide 60) ihre erneute Kandidatur angekündigt; Reber tat dies vergangene Woche via soziale Medien, Lauber bereits im September über seinen Fraktionschef Simon Oberbeck.

Thomas Weber sagt nichts vor Juli

Bei den anderen drei Regierungsmitgliedern herrscht dagegen vornehme Zurückhaltung. Bei SP-Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer heisst es auf Anfrage, sie werde «zu gegebener Zeit» kommunizieren. Auch zur Frage eines allfälligen SP-Zweiertickets will die Partei noch nichts verraten. «Die Wahlen sind ein stetes Thema in der Geschäftsleitung der SP Baselland und wir kommunizieren zu gegebener Zeit», schreibt Kantonalpräsidentin Miriam Locher auf Anfrage. Allerdings bezweifelt niemand wirklich, dass die mit 52 Jahren sowohl altersmässig wie amtsjüngste Regierungsrätin 2023 zu einer zweiten Amtszeit antreten möchte. Ihr Abstimmungssieg im vergangenen Herbst beim Kantonalen Integrationsprogramm hat der Muttenzer Sozialdemokratin höchst willkommenen politischen Auftrieb verliehen.

Blieben also noch die beiden Bürgerlichen, SVP-Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektor Thomas Weber (60) sowie FDP-Bildungsdirektorin Monica Gschwind (58): Angesprochen auf ihre Absichten heisst es bei beiden bloss «kein Kommentar». Rolf Wirz, Sprecher der Volkswirtschaftsdirektion, sagt auf Anfrage: «Thomas Weber wird sich zu dieser Frage während seines Präsidialjahrs nicht äussern.» Dieses dauert noch bis Ende Juni.

Nicht viel weiter kommt man in der Bildungsdirektion: «Die Entscheidung ist noch nicht gefallen», gibt Sprecherin Fabienne Romanens zu Protokoll: «Monica Gschwind wird sich erst äussern, nachdem im Austausch mit der Parteileitung der FDP Baselland eine Entscheidung gefallen ist. Rein formell wird am Parteitag über eine Kandidatur entschieden. Dieser wird voraussichtlich spätestens im August stattfinden.» FDP-Kantonalpräsident Ferdinand Pulver präzisiert seinerseits: «Wir arbeiten noch daran. Aber in vier Wochen wissen wir, wen wir nominieren wollen.»

Landratspräsidentin Steinemann dementiert Kandidatur

Momentan jagt in der Baselbieter Politikszene ein Gerücht das andere, was hinter der Verzögerungstaktik der beiden Bürgerlichen stecken könnte. Diese wiederzugeben, ist müssig, da jene, die es wirklich wissen, schweigen. Fest steht einzig, dass die Ankündigung einer grünen Doppelkandidatur im vergangenen Herbst eine neue Dynamik ausgelöst hat. Für Möchtegern-Kandidaturen aller Parteifarben dürften sich nun die Tore öffnen. Zwischenzeitlich hiess es sogar, die GLP wolle mit Landratspräsidentin Regula Steinemann in den Wahlkampf eingreifen, um einen Coup à la Esther Keller in der Stadt Basel zu landen. «Davon höre ich zum ersten Mal», reagiert Steinemann, «mit dieser Frage habe ich mich wirklich noch überhaupt nicht befasst.»

Während Grünen-Präsident Michael Durrer «Mitte Februar» als Stichdatum für die interne Anmeldung der zweiten Kandidatur neben Reber angibt, signalisiert SVP-Präsident Dominik Straumann sein Interesse an der Wiederbelebung der Bürgerlichen Zusammenarbeit (Büza). Ziel sei es, der Doppelkandidatur der Grünen eine zusätzliche bürgerliche Kandidatur entgegenzustellen, die entweder aus den Reihen der SVP oder FDP stamme. FDP-Präsident Pulver sagt hierzu, dass konkrete Gespräche noch nicht stattgefunden hätten, «ich will aber auch nichts ausschliessen».

Mit unerwarteten Wendungen muss also in den kommenden Wochen und Monaten gerechnet werden. Eine Einschränkung bleibt aber: Treten trotz aller Unkenrufe die fünf Bisherigen an, werden es sämtliche Sprengkandidaturen sehr, sehr schwer haben. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist im Baselbiet nur gerade dreimal ein amtierender Regierungsrat nicht wiedergewählt worden: 1947, 1950 und zuletzt 2011, als SVP-Baudirektor Jörg Krähenbühl von Isaac Reber verdrängt wurde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen