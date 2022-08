Marcel Zimmermann wird Landrat: Die Mitte erobert Oberbaselbiet

Baselland Die Mitte erobert dank der BDP das Oberbaselbiet: Tenniker Marcel Zimmermann rückt in den Landrat nach Nach dem Rücktritt der parteilosen Regina Werthmüller bestätigt der ehemalige Gemeinderat, ab Mitte September im Parlament Platz zu nehmen. Somit stösst die Mitte in den oberen Kantonsteil vor. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 08.08.2022, 17.06 Uhr

Marcel Zimmermann trat 2019 ohne allzu grosse Erwartungen zu den Landratswahlen an und wurde auf der Mitte-Liste im Wahlkreis Sissach prompt Zweiter. Nun rückt er nach. zvg

Die parteilose Sissacher Landrätin Regina Werthmüller kündigte am Montag via Starker Schule beider Basel an, noch vor Ende der laufenden Legislatur Anfang September zurückzutreten. Dies nach elf Jahren im Landrat. Dieser Schritt könnte von einigen Mitte- und GLP-Politikern als Akt der Versöhnung gesehen werden.