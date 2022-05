Baselland Die «Spielgeld-Affäre» wird für die SVP-Fraktion im Landrat zur Zerreissprobe Der Bericht der von der SVP geleiteten Geschäftsprüfungskommission bescheinigt der Baselbieter Polizei ein «angemessenes» Vorgehen bei der Untersuchung gegen zwei Kinder in Diegten. Das gefällt nicht allen SVP-Landräten. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch wenn der Fall als «Spielgeld-Affäre» bekannt wurde, kommt die GPK zum Schluss, dass es sich bei den falschen Euro-Noten der Kinder um Falschgeld handelte. Bild: Symbolbild

Ziemlich genau zwei Jahre ist es her, da schafften es zwei Kinder aus Diegten bis in die «New York Times». Der Grund war die sogenannte «Spielgeld-Affäre» und ein einziges Foto. Darauf war zu sehen, wie ein Beamter der Polizei Baselland einen Buben vor eine Wand stellte und seitlich fotografierte.

Erinnerungen an eine Verbrecherkartei wurden geweckt. Dabei waren der Junge sowie ein ebenfalls beteiligtes Mädchen noch unter zehn Jahren alt und strafunmündig. Sie hatten drei Wochen zuvor erfolglos versucht, im Volg in Diegten mit falschen Euro-Noten einzukaufen. Diese waren an der Sissacher Fasnacht als chinesisches Totengeld verteilt worden.

Die Kernfrage lautet: War der Polizeieinsatz verhältnismässig? Es folgten emotionale Landratsdebatten, eine von der Regierung in Auftrag gegebene externe Untersuchung durch den Zürcher Strafrechtsprofessor Andreas Donatsch, eine Strafanzeige gegen unbekannt wegen Inumlaufbringens von Falschgeld an der Fasnacht und eine Aufsichtsbeschwerde gegen SP-Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer wegen ihrer Kommunikation. Schliesslich startete im November 2020 auch noch die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Landrats eine Untersuchung.

Susanne Strub kritisiert Bericht der GPK

Susanne Strub. Zvg

Eineinhalb Jahre später liegt nun der GPK-Bericht vor. Das Fazit: «Die GPK kommt nach Prüfen aller vorliegenden Fakten und Berichte zum Schluss, dass der Polizeieinsatz angemessen und rechtmässig war, handelt es sich doch beim in Umlaufsetzen von Falschgeld um ein Offizialdelikt.» Damit deckt sich der Bericht mit jenem von Donatsch.

Da auch sonst keine Untersuchung, Beschwerde oder Anzeige zu etwas führte, sagt GPK-Präsident Florian Spiegel zur bz: «Wir gehen davon aus, dass die Sache mit unserem Bericht nun einen Abschluss gefunden hat.» Im Landrat aber dürfte der Bericht noch zu reden geben – und das wegen Spiegels eigener Fraktion. SVP-Landrätin Susanne Strub sagt:

«Ich bin enttäuscht. Die Polizei und Regierungsrätin Schweizer werden reingewaschen.»

Florian Spiegel, Zvg

Die Bäuerin aus Häfelfingen trat im Parlament als die vehementeste Kritikerin auf. Auch nach zwei Jahren habe sich ihre Haltung nicht geändert, so die 55-Jährige. Für sie bleibe es ein harmloser Lausbubenstreich. Am GPK-Bericht kritisiert Strub, dass vieles von Donatsch übernommen wurde und dass die Kommission nicht selbst mit den Familien der Kinder sprach.

Landrat Ritter ist Nachbar der Familie und bittet, die Sache ruhen zu lassen

«Wir sind nicht die Polizei oder die Staatsanwaltschaft», mahnt Spiegel. Die GPK prüfe behördliche Abläufe und die Kommunikation der Regierung. Und hier betont Spiegel, dass man nicht von einer Reinwaschung sprechen könne.

So bemängelt die GPK, dass die Polizei nicht mit der Familie des Mädchens gesprochen und sich wohl dem medialen und politischen Druck gebeugt hat. Und Schweizers Kommunikation im Landrat wird als «unglücklich» bezeichnet, da sie falsche Andeutungen auf eine zweite Tat der Kinder gemacht habe. Spiegel hält fest:

«Wir biegen nichts so hin, dass es gewissen Leuten gefällt, und lassen uns nicht beeinflussen.»

Nun könnte man meinen, Strub beruhige, dass bei der GPK ihre eigenen Fraktionskollegen im Lead sind: Nicht nur Spiegel, auch die zuständige Subkommission wurde von Peter Riebli respektive später von Anita Biedert geleitet. Und der Bericht wurde einstimmig mit 13:0 verabschiedet. Doch Strub sagt: «Das nehme ich so zur Kenntnis, möchte es aber an der nächsten Fraktionssitzung diskutieren.» In ihrer Haltung unterstützt werde sie von Hanspeter Weibel – dem ehemaligen GPK-Präsidenten.

Interessant: Der direkte Nachbar und Freund der Familie des Buben, SVP-Landrat Matthias Ritter, möchte die Sache ruhen lassen: «Wenn die GPK alles in Ordnung findet, dann ist es so. Für mich ist es erledigt, weitere Untersuchungen sind nicht nötig.»

Der Diegter ist vielmehr froh, dass unterdessen wieder Ruhe ins Dorf eingekehrt ist. «Die Kinder müssen geschützt werden, sie wurden etwa in der Schule lange gehänselt.» Und der 66-Jährige nimmt seine Fraktionskollegen in die Pflicht: «Ich werde alle bitten, es ruhen zu lassen und auf eine Landratsdebatte zu verzichten – zum Wohle der Kinder.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen