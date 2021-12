FAQ zur Totalrevision der Mietzinsbeiträge in Baselland

Baselland Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Reform der Mietzinsbeiträge im Baselbiet: Wer alles von der Unterstützung profitieren soll Die Gemeinden sprechen die Unterstützungsbeiträge, der Kanton finanziert diese zur Hälfte mit: Nach diesem Prinzip will Baselland einem bisher zu wenig genutzten Hilfsmittel für bedürftige Familien neues Leben einhauchen. Bojan Stula Jetzt kommentieren 02.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alleinerziehende Mütter könnten unterhalb einer gewissen Einkommens- und Vermögenschwelle besonders stark von Mietzinsbeiträgen profitieren. Symbolbild/Keystone

Baselland fügt mit der Neuregelung der Mietzinszuschüsse und der Totalrevision des entsprechenden Gesetzes das nächste Puzzlestück in der Armutsbekämpfung ein. Darum geht's.

1. Mietzinszuschüsse oder -beiträge: Was ist das?

Mietzinsbeiträge sind staatliche Unterstützungsgelder zur Deckung von Wohnkosten, auf die Familien ein Anrecht haben, wenn sie sich die Miete nicht oder nur mit Mühe leisten können. Sie werden von den Gemeinden zugesprochen.

2. Wo liegt das Problem?

Laut Lea Wirz, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Kantonalen Sozialamt, ist das aktuell geltende kantonale Gesetz über Mietzinsbeiträge veraltet und die dazu gehörenden kommunalen Reglemente unübersichtlich verschieden und in der Mehrheit mangelhaft. Dies führt in der Praxis dazu, dass es für Betroffene fast unmöglich ist, die ohnehin wenig bekannte Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Anstatt den Weg aus der Sozialhilfe zu erleichtern, erhöhen sie den Schwelleneffekt.

3. Was soll jetzt besser werden?

Mit der Totalrevision des Mietzinsbeitragsgesetzes – einer direkten Folge des 2019 an der Urne angenommenen Gegenvorschlags zur nichtformulierten Initiative «Ergänzungsleistungen für Familien mit geringen Einkommen» – will die Regierung den Bezug erleichtern und Familien in schwieriger finanzieller Lage wirksam unterstützen. Indem die Mietzinsbeiträge explizit der Sozialhilfe vorgelagert werden, sollen so mehr Menschen vor dem Fall in dieselbe bewahrt respektive aus der Sozialhilfe geholt werden. Zu den Neuerungen gehört etwa, dass bei der Gutsprache die Kosten von familienexterner Betreuung berücksichtigt werden.

4. Von welchem Ausmass der Not reden wir hier?

Wie der Baselbieter Finanzdirektor Anton Lauber gestern an einer Medienorientierung in Liestal ausführte, wären nach der Totalrevision des Gesetzes 1850 Baselbieter Familien zum Bezug von Mietzinsbeiträgen berechtigt. «Davon könnten knapp 100 Haushalte dank dieser Unterstützung von der Sozialhilfe abgelöst werden», betonte der Mitte-Regierungsrat.

5. Wer kommt konkret für den Bezug in Frage, sobald das Gesetz revidiert ist?

Der Kanton nennt folgende Berechtigte: Familien und Alleinerziehende in schwieriger finanzieller Lage; Haushalte mit mindestens einem minderjährigen oder sich in einer Erstausbildung befindenden Kind; Haushalte, für die Leistungen Dritter nicht ausreichen; Schweizerinnen und Schweizer sowie Ausländerinnen und Ausländer mit einer Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung (C, B). Dank kantonal einheitlicher Mindeststandards soll es zu keiner Benachteiligung mehr durch einzelne Gemeinden kommen. Übrigens geht der Kanton bei der Gesetzesrevision von einem modernen Familienbegriff aus: Künftig bilden alle im gleichen Haushalt lebenden Personen eine «Unterstützungseinheit»; also auch eingetragene Partnerschaften oder Konkubinatspaare mit ihren Kindern.

6. Wie könnte sich der Mietzinsbeitrag im Alltag einer bedürftigen Familie auswirken?

Die Baselbieter Finanzdirektion legte gestern zwei Modellberechnungen vor: Eine alleinerziehende Mutter mit einem Kind würde bei einem Einkommen von jährlich 40'000 Franken, einem Vermögen von 12'000 Franken und Kita-Kosten von 4000 Franken monatlich 726 Franken Zuschuss erhalten. Bei einer Jahresmiete von 16'560 Franken inklusive Nebenkosten blieben ihr also monatliche Mietkosten von 654 Franken. Bei einer vierköpfigen Familie unter ähnlichen Einkommensverhältnissen, aber ohne Kita-Kosten, würde die monatliche Entlastung bei den Mietkosten noch 108 Franken betragen.

7. Stichwort Schwelleneffekt: Wer sich um eigenes Einkommen bemüht, wird oft durch Leistungskürzungen bestraft. Wird das besser?

Ja. Lauber betont die von der Initiative vorgegebene Einführung eines Erwerbsanreizes. Für die Berechnung der Höhe der Mietzinsbeiträge wird künftig nicht mehr das gesamte Einkommen angerechnet, sondern nur noch ein Teil davon. «Mehr Lohn führt dadurch tatsächlich zu mehr frei verfügbarem Einkommen», so der Finanzdirektor.

8. Wie viel kostet die Neuregelung die Steuerzahlenden, und wie werden die Kosten aufgeteilt?

Laut Finanzdirektion geben die Gemeinden heute rund 1,5 Millionen Franken für Mietzinsbeiträge aus. Genau der gleiche Betrag könnte künftig eingespart werden, wenn die erwähnten knapp 100 Haushalte dank der Revision von der Sozialhilfe loskämen. Übrig blieben dann jährliche Gesamtaufwendungen zwischen 7,7 und 8,3 Millionen Franken, also mehr als das Fünffache der heute entrichteten Mietzinsbeiträge. Der Kanton übernimmt davon jedes Jahr maximal 3,5 Millionen Franken.

9. Wie stehen die Aussichten auf das Zustandekommen der Totalrevision?

Anton Lauber zeigt sich überzeugt davon, dass es sich bei seiner Reform um ein «austariertes» Paket handelt, das zudem gemeinsam mit den Gemeinden erarbeitet wurde. Anderseits weiss er auch: «Die einen werden finden, das ist jetzt zu wenig, die anderen, es ist zu viel.» Die Vernehmlassung dauert bis Ende Februar 2022. Bis dahin können Gemeinden, Parteien und Verbände Stellung zum Reformpaket nehmen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen