Baselland Eine düstere Chirsi-Saison: Wegen Frost und Unwetter gibt es dieses Jahr weniger Früchte Hagel, Regen, kalte Nächte: Das Wetter hat grosse Teile der Kirschernte zerstört. Es werden Früchte aus dem Ausland importiert werden müssen. Doch einige Obstbauern hatten Glück. Kelly Spielmann und Hans-Martin Jermann 07.07.2021, 05.00 Uhr

Lehrling Roman pflückt auf dem Längehof in Schönenbuch Kirschen. Das Wetter stört ihn nicht: «Wir sind ja im Schermen», sagt er. Bild: Kenneth Nars

«Heuer ist es wirklich nicht lustig für die Obstbauern.» Hansruedi Wirz, Präsident des Produktezentrums Kirschen und Zwetschgen vom Schweizer Obstverband, prophezeit der Kirsche mengenmässig keine gute Saison. Es gebe, nach dem Extremjahr 2017, den zweitkleinsten Ertrag der vergangenen Jahre. Schuld sind die Frostnächte im April – allen voran die Nacht vom Ostermontag auf -dienstag – sowie die Unwetter mit Regen und Hagel, die es in den vergangenen Wochen immer wieder gab. Schweizweit erwartet der Obstverband einen Ertrag von rund 1700 Tonnen, in den vergangenen zehn Jahren lag der Durchschnitt bei 2088 Tonnen.



Die Nordwestschweiz und somit das Baselbiet ist dabei noch härter getroffen als andere Teile des Landes: «Wir haben ein West-Ost-Gefälle», sagt Wirz, Obstbauer in Reigoldswil. «Im Wallis, im Waadtland und in der Nordwestschweiz sind die Frostschäden am grössten, im Berner Seeland, der Inner- und Ostschweiz sind die Ernteerwartungen wie letztes Jahr.»

Kein Schnaps von Hochstamm-Bäumen

Das hat Michael Oser auf dem Längehof, den er in Schönenbuch mit seinem Vater Pius Oser führt, ebenfalls erfahren müssen. «Die Hochstammbäume hatten nach den Frostnächten nur noch rund 50 Prozent Behang», erzählt er beim Besuch auf seinem Hof an der Grenze zum Elsass. Die Unwetter hätten die Erträge noch stärker reduziert: «Wir hatten viel Regen und zweimal Hagel, das lässt die Kirschen platzen.» Der Schnaps, der normalerweise aus den Hochstamm-Kirschen hergestellt wird, fällt dieses Jahr aus. Die Niederstamm-Anlage jedoch, eine Hektare gross und mit 880 Bäumen bestückt, konnten die Osers retten.

«Wir haben damals im April nicht Ostern gefeiert, sondern die Anlage mit Plastik überdacht und Frostkerzen aufgestellt»,

erzählt Michael Oser.

Die Niederstamm-Bäume tragen Früchte, weil die Familie beim Frost interveniert hat. Der Aufwand sei aber gross, sagt Michael Oser. Bild: Kenneth Nars

Normalerweise würde das Plastikdach erst installiert, wenn die Blüte vorbei ist. Dieses Jahr kam dieses Dach vier Wochen früher zum Einsatz. «Wir haben lange um die Kirschen gebangt», ergänzt er. Es habe sich aber gelohnt, der Ertrag sehe dieses Jahr sehr gut aus. Doch der Aufwand dafür war gross, berichtet Oser – sowohl zeitlich als auch finanziell.

«Aber mit den extremen Wettersituationen, die wir nun immer öfter haben, scheint das die einzige Lösung zu sein.»

Nur so könne man das Risiko eines totalen Ernteausfalls minimieren.

Späte Ernte in allen Teilen des Kantons

Während der Grossteil der Obstbauern erst diese Woche mit der Kirschenernte beginnen konnten, ist das Team rund um die Familie Oser schon in der vierten Erntewoche. «Im unteren Baselbiet können wir jeweils relativ früh ernten», so Michael Oser. Doch wie in anderen Regionen begann die Saison dieses Jahr auch bei ihm verhältnismässig spät. Normalerweise starte man Ende Mai bis Anfang Juni mit dem Pflücken, dieses Jahr war es rund drei Wochen später. Und die Ernte wird noch rund zehn Tage dauern, wie Oser beim Gang über die Niederstamm-Anlage erzählt.

Schon vier Wochen wird auf dem Längehof gepflückt. Bild: Kenneth Nars

Der Boden in der Anlage ist matschig vom vielen Niederschlag, zwischen den Plastikplanen, die sich über die Bäume spannen, tropft immer wieder Regen hindurch. Die fünf Männer, die hier gerade Kirschen ernten, stört das nicht. Im Vergleich zu prallem Sonnenschein sei dieses Wetter angenehmer. Und: «Wir sind ja im Schermen», sagt Lehrling Roman, der auf einer Leiter die oberen Früchte von den Bäumen pflückt und in den Korb an seiner Hüfte fallen lässt. Auf Anweisung Osers reicht er einige reife Früchte zu ihm hinunter. «Wir haben acht Sorten, derzeit ernten wir gerade Kordia, meiner Meinung nach die beste.» Oser verteilt eine Handvoll Kirschen und isst gleich selber ein paar.

Seit 8 Uhr morgens sind die Hofmitarbeiter und freiwilligen Helfer bei der Ernte, gegen 15 Uhr beenden sie die Arbeit. Je nach Sorte und Erntezeit würden täglich zwischen 300 bis 700 Kilogramm Kirschen gepflückt. «Um 16 Uhr müssen wir sie in Aesch abliefern, dann gehen sie nach Sursee, wo sie nachts sortiert und abgepackt werden», erklärt Oser, «morgen sind sie dann im Detailhandel.» Dort landen rund 90 Prozent der Längehof-Kirschen, der Rest wird ab Hof verkauft.

Vater Pius Oser packt auch mit an. Täglich werden 300 bis 700 Kilogramm Kirschen geerntet. Bild: Kenneth Nars

Importe aus dem Ausland wird es brauchen

Bis vorgestern Montag durften in der Schweiz noch unbeschränkt Kirschen importiert werden, wie Hansruedi Wirz erklärt. Nun, da die Ernte der Schweizer Früchte richtig angefangen hat – ein verhältnismässig später Anfang –, gelten Kontingente: Nur was an Schweizer Kirschen fehlt, darf importiert werden. Diese Woche wird ein schweizweiter Ertrag von rund 360 Tonnen erwartet, «in den letzten zwei Wochen wurden mehr als das verkauft», betont Wirz. Mit dem Ferienbeginn sinke die Nachfrage zwar leicht. Dennoch: «Ein bisschen wird es aus dem Ausland brauchen, um den Bedarf zu decken.»