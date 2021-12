Einwohnerrats-Debatte im Baselbiet: «Rat ist nicht per se besser»

Baselland Einwohnerrats-Müdigkeit im Baselbiet: «Parlaments-Diskussion beginnt ab 6'000 Einwohnern» Obwohl die Bevölkerung stark gewachsen ist, gibt es im Baselbiet seit drei Jahrzehnten lediglich fünf Gemeinden mit einem Einwohnerrat. Das entspreche einem nationalen Trend, sagt Politologe Andreas Ladner. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andreas Ladner ist Professor für Politwissenschaften an der Uni Lausanne. Einer seiner Schwerpunkte ist Kommunal- und Parteienforschung. zvg

Andreas Ladner, die Menschen werden mobiler, die Bevölkerung nimmt zu. Trotzdem scheint es keinen Trend zu geben weg von der Gemeindeversammlung und hin zu mehr Gemeindeparlamenten.

Andreas Ladner: Es ist tatsächlich so: Es gibt keinen homogenen Trend in Richtung mehr Gemeindeparlamente in der Schweiz, obwohl die Bevölkerung – ein wichtiger Faktor – seit Jahren wächst und die Gemeinden, auch durch Fusionen, im Schnitt grösser geworden sind.

Baselland ermöglichte Gemeindeparlamente ab 1970. Damals gab es sechs Einwohnerräte, heute fünf – dabei hat die Bevölkerung um einen Drittel zugenommen.

Der Kanton Baselland war einer der Kantone, die den Gemeinden den Umstieg auf repräsentative Systeme parallel zur Einführung des Frauenstimmrechts möglich gemacht hat. Ein Argument lautete vielerorts, dass mit der Verdoppelung der Stimmberechtigten die Gemeindeversammlungen zu gross würden. Dann befand sich das Land auch in einer starken Wachstums­phase. Man ging von einer sehr starken Zunahme der Bevölkerung aus.

Zwar gilt: Je grösser ein Ort, desto eher hat er ein Parlament. Aber die Bevölkerungszahl allein erklärt nicht, ob eine Gemeinde zum Parlamentsbetrieb wechselt oder nicht. Was sind weitere Kriterien?

Zunächst einmal muss man festhalten, dass die Schweiz – ganz in ihrer föderalistischen Tradition – eine bemerkenswerte Vielfalt an Ausgestaltungsformen der politischen Organisation auf Gemeindeebene kennt. Es gibt Kantone, die den Gemeinden Parlamente vorschreiben, Genf und Neuenburg. Dann finden sich Kantone, in denen keine Parlamente existieren. Im Kanton Luzern gibt es Gemeinden, die alles an der Urne abwickeln, also weder Gemeindeversammlung noch Parlamentsbetriebe kennen. Im Kanton Graubünden trifft man Mischformen an mit einer Gemeindeversammlung und einem Parlament. Die grosse Konstante ist die Sprachregion. In der Westschweiz vertraut man eher der repräsentativen Demokratie mit ­Gemeindeparlament, in der Deutschschweiz setzt man auf Gemeindeversammlungen und die direkte Demokratie.

Wann beginnt in Ortschaften in der Deutschschweiz die Diskussion über die Einführung eines Gemeindeparlaments?

Ab einer Einwohnerzahl von 6'000, wenn noch eine gewisse Nähe zur Romandie zu spüren ist, oder dann erst ab 10'000 Einwohnenden und mehr, wie zum Beispiel im Kanton Zürich.

Sie schreiben, es gebe keine Studie, die aufzeigen würde, dass Körperschaften mit repräsentativer Organisationsform besser funktionieren würden als solche ohne. Das erstaunt!

Es ist aber so. Man kann nicht nachweisen, dass Gemeinden mit Parlament besser geführt sind als solche mit Gemeindeversammlung. Deshalb würde ich mich auch nicht dafür aussprechen, den Gemeinden ab einer gewissen Grösse ein Parlament vorzuschreiben.

Sie beobachten seit Jahrzehnten die Politik in Gemeinden. Welche Form würden Sie bevorzugen?

Beide Möglichkeiten haben Vor- und Nachteile. Die Kantone Genf und Neuenburg schreiben Parlamente vor und fahren offenbar gut damit. Aber ansonsten sollte jede Gemeinde die Lösung wählen können, die am besten zu ihr passt.

Im Kanton Baselland kommt nun eine dritte Möglichkeit zum Tragen: Seit 2017 kann in Gemeinden ohne Einwohnerrat das Initiativrecht eingeführt werden. So wird es einem Komitee möglich, direkt eine Urnenabstimmung anzustreben und die Gemeindeversammlung somit zu umgehen.

Wir finden – neben diesem – ganz verschiedene Instrumente, um ein politisches System krisensicherer zu machen und anzupassen. Im Kanton Zürich gibt es die Möglichkeit des Rückkommensantrags auf gefällte Entscheide der Gemeindeversammlung. Ziel muss sein, dass Entscheide zu Stande kommen, die breit abgestützt sind. Nach welchem System sie zu Stande kommen, ist zweitrangig.

Wegen Corona wurden vielerorts provisorisch Urnenabstimmungen durchgeführt statt der Versammlungen. Denken Sie, dass nun einige Gemeinden auf den Geschmack gekommen sind?

Das glaube ich nicht. Ich würde es bedauern, wenn Gemeindeversammlungen «nur» wegen dieses Arguments abgeschafft würden. Die Versammlungen haben einen gewissen Wert. Und wenn man überall sonst alles nur noch digital abhandelt, ist man vielleicht froh, wenn man sich wenigstens in diesem Gebiet noch persönlich austauscht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen