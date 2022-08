Baselland macht Informationsvideo zum drohenden Energiemangel

Baselland Energie wird zur Mangelware: Kanton schaltet neue Informationsstelle auf Eine Energiemangellage im kommenenden Herbst und Winter wird für die Schweiz aufgrund wirtschaftlicher und politischer Entwicklungen immer wahrscheinlicher. Baselland schaltet nun eine neue virtuelle Informationsstelle auf. Salomé Lang 11.08.2022, 17.38 Uhr

Eine langanhaltende Energiemangellage im kommenden Winter ist das drittgrösste Risiko für die Schweiz. Symbolbild: Keystone

«Haben Sie schon mal von einer Strom- oder Energiemangellage gehört?» So beginnt das Erklärvideo, das auf einer neuen Internetseite des Kantons aufgeschaltet ist. Durch wirtschaftliche und politische Faktoren sei der Import von Energie in die Schweiz unsicherer geworden, wie die tiefe Männerstimme erklärt – unter anderem wohl mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Der kantonale Führungsstab von Baselland verkündete am Donnerstag die Eröffnung der neuen Informationsstelle.