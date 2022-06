Baselland: Sechs Birstaler Gemeinden fusionieren ihre Feuerwehren

Baselland Für schnellere Einsätze: Sechs Birstaler Gemeinden fusionieren ihre Feuerwehren Aesch, Arlesheim, Duggingen, Grellingen, Pfeffingen und Reinach wollen 2024 ihre vier Feuerwehren fusionieren. Dabei setzen sie nicht auf die vom Kanton angestrebte Teilprofessionalisierung, sondern auf eine innovative Tagesmiliz. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 28.06.2022, 09.30 Uhr

Viele Feuerwehren kämpfen mit Personalnot. Nun probieren sechs Birstaler Gemeinden mit einer Tagesmiliz etwas neues aus. Symbolbild: Donato Caspari

Mittlerweile zwei Jahre ist er her, der Grundsatzentscheid der Baselbieter Regierung, die heute aktiven 20 Ortsfeuerwehren und 22 Verbünde in drei Regionalfeuerwehren zusammenzufassen, bei denen Profis das Milizkorps führen sollen. Das Reformprojekt «Feuerwehr 2025+» stiess allerdings auf so heftigen Widerstand, dass der Kanton vergangenen Monat die Notbremse zog. Die Weiterentwicklung des Feuerwehrwesens wird nun «breit abgestützt von Grund auf überprüft und neu lanciert».