Baselland «Gefahr, dass die übrigen Asylsuchenden stark in den Hintergrund geraten»: Geflüchtete beschäftigen die Gemeinden in allen Bereichen Die Politik fordert mehr Engagement der Gemeinden – diese lösen viele Probleme pragmatisch. Fabian Schwarzenbach Jetzt kommentieren 07.04.2022, 05.00 Uhr

Ein Wegweiser für die schutzsuchenden Ukrainerinnen und Ukrainer im Bundesasylzentrum in Basel. Symbolbild: Ennio Leanza / Keystone

Die Baselbieter Gemeinden sind mit der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge gefordert. Der Kanton Baselland setzt dabei eine Aufnahmequote von 1,4 Prozent der Bevölkerung fest. Kleine Gemeinden haben damit Mühe, auch wenn sie Aufgaben an Private auslagern. Eine grosse Gemeinde wie Reinach hat dafür einen eigenen Fachbereich Asyl.

«Es konnten praktisch alle Flüchtlinge eine Gastfamilie finden», freut sich die Leiterin Soziales und Gesundheit, Susanne Beck. «Wir haben unserer Ansicht nach alle registriert, das geht via Anmeldung für Sozialhilfe oder für den Schulbesuch.»

Gerade den Kindern will Reinach den Einstieg in die Schule schnell ermöglichen. «Wir haben das Glück, dass zwei Lehrerinnen unter den Ukrainischen Flüchtlingen sind», erklärt Beck. Die beiden Lehrpersonen können den Kindern den Einstieg erleichtern. Die Ukraine hat selber Online-Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt. In den Kindergarten geht es für die Kleinen direkt, weil sie auf dieser Stufe die Sprache spielerisch sehr schnell lernen.

Reinach kontrolliert Gastfamilien

Die meisten Flüchtlinge sind bei Privatleuten untergekommen. Der Kanton hat die Gemeinden auf das Risiko für Missbrauch, Ausbeutung und Menschenhandel aufmerksam gemacht. «Wir machen, wenn immer möglich, Hausbesuche um die Gastfamilien bei Bedarf zu unterstützen», erklärt Beck, wie sich Reinach absichert, dass eine adäquate Unterkunft gewährleistet ist. So müssten die Zimmer abschliessbar sein und die Betroffenen müssen Zugang zu einem eigenen Badezimmer haben.

Die Gastfamilien erhalten keinen Mietanteil, sondern hundert Franken an die Wohnnebenkosten. Erika Eichenberger (Grüne) forderte einen zusätzlichen Beitrag an die Wohnkosten. Ein solcher kann aber nach aktuellen Gesetzen im Asylbereich nicht ausbezahlt werden. Meist benötigen die Geflüchteten ihr zustehendes Geld für den täglichen Bedarf, aber auch für den gemeinsamen Haushalt mit ihren Gastfamilien.

Die Gemeinde stellt ebenfalls Wohnraum in Kollektivunterkünften bereit. «Dabei haben wir das Glück, dass eine Behinderteninstitution gerade einen Neubau bezogen hat und uns das bisherige Gebäude zu Betriebskosten vorübergehend überlässt.»

Die Krux mit der AHV-Nummer

Der Kanton macht gemäss einer Medienmitteilung leichten Druck die Prozesse zu optimieren. Die Gemeinden können aber kleinere Probleme nur pragmatisch lösen. So benötigten alle Personen für eine Anmeldung zur Krankenkasse eine AHV-Nummer. Die haben Flüchtlinge aber noch nicht. «Wir konnten sie bei einer Krankenkasse unkompliziert nur mit dem Namen versichern», erklärt Beck, wie Reinach das Problem löste.

«Die Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine, einem Land in Europa, gestaltet sich aufgrund der kulturellen und religiösen Verbundenheit und dem ähnlichen politischen Rechtssystem einfacher als mit Geflüchteten aus anderen Krisengebieten. Dies birgt die Gefahr, dass die übrigen Asylsuchenden stark in den Hintergrund geraten, obwohl ihre Fluchtgründe nicht weniger schwerwiegend sind».

Viele Ukrainerinnen (es sind mehrheitlich Frauen) beherrschen Deutsch oder Englisch. Sehr schwierig bis traumatisch für die Betroffenen sei, dass viele Ehepartner oder Söhne im Krieg hätten. «Sie verfolgen den ganzen Tag die Nachrichten und versuchen mit ihren Angehörigen den Kontakt zu halten.» Gerade hier fordert die Politik mehr Augenmerk auf allfällige psychische Krankheiten bei Flüchtenden.

Die Gemeinden können nur via Schule oder Sozialhilfe den Kontakt zu ärztlicher Hilfe herstellen. Personen, die helfen oder spenden möchte, verweist Beck in Reinach an die Begleitgruppe, die von kirchlicher und politischer Seite ins Leben gerufen wurde. «Das ist eine tolle Initiative und wir wollen nicht mehrere parallele Anlaufstellen haben.» Ein Problem sieht Beck aber auf die Gemeinden zukommen: «Es wird zu wenig Kita-Plätze und Plätze der schulergänzenden Betreuung haben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen