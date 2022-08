Baselbieter SVP nominiert Sandra Sollberger für Regierungswahlen

Baselland Gegen sie hatte keiner eine Chance: Sandra Sollberger wird von der SVP als Regierungskandidatin nominiert Mit überwältigendem Mehr entschied sich der Parteitag am Montagabend für die Nationalrätin, um mit ihr zu den Regierungswahlen 2023 anzutreten. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 15.08.2022, 21.15 Uhr

Zeigte sich überwältigt nach ihrer Nomination: Sandra Sollberger mit Parteipräsident Dominik Straumann. Juri Junkov

Es war am Montagabend ein ungleiches Rennen in der Eventhalle von Uptown Basel im Arlesheimer Gewerbegebiet: Zwar traten drei Kandidierende an, um vom Parteitag der Baselbieter SVP für die Regierungswahlen 2023 nominiert zu werden. Doch Nationalrätin Sandra Sollberger holte 113 von 120 Stimmen. Die Bubendörferin war als einzige von der Personalkommission und der Parteileitung vorgeschlagen worden.