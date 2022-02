Baselland Harsche Kritik an der Rehkitzrettung: «Jetzt müssen wir handeln» Mittels Beobachten, Verblenden oder mit Drohnen können Rehkitze vor dem sicheren Tod bewahrt werden. Doch manche Beteiligte im Baselbiet würden den Zusatzaufwand scheuen. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Bei Gefahr duckt sich das Rehkitz – und kann im hohen Gras vom Mähdrescher überrollt werden. Keystone/Swen Pförtner

Mit ihren grossen, runden Augen, dem gefleckten Rücken und der Stupsnase lösen Rehkitze stets den «Jö-Effekt» aus. Doch sie sorgen auch immer wieder für Probleme. Ganz unwissentlich. Denn ihre ersten Wochen verbringen sie im Schutz einer Wiese. Dort sind sie getarnt und können sich bei Gefahr ins hohe Gras ducken. Doch zur selben Zeit, meist im Mai, beginnen Landwirtinnen und Landwirte mit dem Mähen ihrer Wiesen. Dabei kann es vorkommen, dass ein Rehkitz übersehen wird und der Mähmaschine zum Opfer fällt.

Der qualvolle Tod kann mit verschiedenen Massnahmen verhindert werden. Zum Beispiel das Verblenden am Abend vor der Mahd. Dabei werden unter anderem Tücher, Folien oder Säcke an Stangen befestigt und in der Wiese verteilt. Dies mit dem Gedanken, der Rehgeiss mögliche Gefahr zu signalisieren, damit sie ihre Jungen aus der Wiese führt. Eine weitere, neuere Methode ist das Absuchen mittels Drohne und Thermalkamera. Die verschiedenen Varianten haben eines gemeinsam: Alle Beteiligten, Landwirte, Jäger und Drohnenpiloten, müssen am selben Strick ziehen.

Teamarbeit klappe nur in wenigen Gemeinden

Das funktioniere im Baselbiet höchstens punktuell, heisst es aus Kreisen der Drohnen-Pilotenschar. «Ich dachte, ich würde mit offenen Armen empfangen, aber da wusste ich noch nicht, worauf ich mich eingelassen hatte», kritisiert eine betroffene Person, die sich freiwillig zur Rehkitzrettung gemeldet hat und namentlich nicht genannt werden will. Die Teamarbeit würde nur in wenigen Gemeinden klappen. Manche Landwirte und Jäger würden den zusätzlichen Aufwand scheuen, welches das vorherige Abfliegen der Felder mit sich bringe.

Klar ist, dass solcherlei Kritik bei den Kritisierten nicht gut ankommt. Vergangenes Jahr hat sich Jäger Andreas Schneider zum ersten Mal zusammen mit seiner Frau an der Rehkitzrettung beteiligt. Bisher habe er nur positive Erfahrungen gemacht. Er glaubt, dass dieses Jahr mehr Jagdgesellschaften auf Drohnen zurückgreifen werden. Schon bei der ersten gelungenen Rettung mittels Drohne habe er gewusst: «Das Geld für die Drohne hat sich gelohnt.» Dennoch hofft er, dass die Drohnenrettung zukünftig vom Kanton finanziell unterstützt wird.

Das Verblenden und Beobachten könne nicht ersetzt werden

Das wünscht sich auch Landrätin und Bäuerin Susanne Strub (SVP) aus Häfelfingen. Sie hat im vergangenen Juni im Landrat ein Postulat zur Rehkitzrettung eingereicht, welches zurzeit noch in Bearbeitung ist. Bisher sei sie damit auf Akzeptanz gestossen. Die Antwort der Regierung steht noch aus – und bis Mai dauert es nicht mehr lange. «Jetzt müssen wir handeln», fordert Strub. Sie und ihr Mann würden die Felder vor dem Mähen immer genau absuchen und schon im Vorfeld beobachten. Denn: «Jedes Rehkitz, das dem Mähtod zum Opfer fällt, ist eines zu viel», sagt sie. Dass die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Parteien nicht gut funktioniert, dementiert Strub – zumindest mit Blick auf die Jäger in ihrer Umgebung. Das Absuchen der Felder mittels Drohnen hätte bisher reibungslos funktioniert. Vergangenes Jahr hätten zwei Rehkitze aus einem ihrer Felder mit Hilfe eines Jägers gerettet werden können. Nichtsdestotrotz: Das Verblenden und Beobachten könne nicht ersetzt werden. Sie sagt:

«Die Verantwortung bleibt bei den Bauern.»

Der Vorstand der Vereinigung Jagd Baselland erarbeitet zurzeit zusammen mit der kantonalen Jagdverwaltung ein Positionspapier zum Thema Rehkitzrettung, wie Gabriel Sutter vom Amt für Wald beider Basel bestätigt. Dieses soll den Jagdgesellschaften Ende Februar zur Verfügung stehen und auf generelle Verantwortlichkeiten hinweisen sowie Handlungsempfehlungen beinhalten. Zudem werde der Umgang mit den neuen Technologien Thema sein. Im April ist ein gemeinsamer Informationsanlass des Ebenrain-Zentrums, der kantonalen Jagdverwaltung und Jagd Baselland geplant.

Ohne Massnahmen droht eine Busse

In der Auswahl der Massnahmen seien die Landwirte nach wie vor frei. Sutter sagt:

«Die Rehkitze sollen vor dem schmerzvollen Tod bewahrt werden.»

Wer keine Massnahmen anwendet, riskiert eine hohe Busse. Denn auch Sutter betont: «Die Verantwortung liegt beim Landwirt.» Viele Jagdgesellschaften würden seit jeher die Landwirtschaft beim Verblenden auf konventionelle Art unterstützen. Unfälle könnten trotzdem passieren, denn keine Methode sei zu 100 Prozent sicher. Da stelle sich auch jeweils die juristische Frage, ob das blosse Absuchen mittels Drohnen ausreiche.

