Baselland Ikea, Media Markt und Co. öffnen, andere nicht: Ein Sonntagsverkauf mit Fragezeichen Am kommenden Sonntag ist in mehr als der Hälfte der Baselbieter Gemeinden Sonntagsverkauf. Wäre, besser gesagt. Denn vielerorts ist den Geschäften die Lust auf Sonderefforts vergangen. Abgehen wird die Post aber wie gewohnt an einem Ort. Benjamin Wieland 22.04.2021, 05.00 Uhr

Die Jumbo-Filiale in Allschwil wirbt mit grossen Plakaten für den verkaufsoffenen Sonntag – die Jumbo-Filiale in Pratteln hingegen wird geschlossen sein. Kenneth Nars

In drei von vier Gemeinden im Kanton Baselland ist am 25. April verkaufsoffener Sonntag. Ob aber tatsächlich die Shoppingwilligen in die Geschäfte strömen werden, ist alles andere als klar. Eine Umfrage der bz in Allschwil, Liestal, Muttenz und Pratteln, wo die Läden auch geöffnet haben dürfen, zeigt: Die Bewilligung wird nicht oder kaum genutzt. Von den angefragten Gewerbevereinen sind überhaupt keine Aktionen vorgesehen – nicht wenige Kontaktierte reagierten gar mit Erstaunen. «Was, es wäre Sonntagsverkauf? Davon wussten wir gar nichts!»

Dafür machen die üblichen Verdächtigen mit beim Feiertagsshopping: Ikea, Media Markt und Möbel Pfister. Im Prattler Grüssenquartier dürfte also am kommenden Sonntag viel Betrieb herrschen. Die grossen Anbieter haben alle angekündigt, ihre Türen zu öffnen, inklusive das Grüssen-Center mit seinen Mietern wie Conforama, Jysk und Coop.

Ikea richtet extra Wartezonen ein – andere bleiben zu

Ikea-Sprecher Dominique Lohm schreibt, man habe zusätzliches Sicherheitspersonal aufgeboten, um einen «gesunden und sicheren Kundenstrom sicherzustellen». Man werde Wartezonen vor den Eingängen einrichten. Es könne zu Wartezeiten von bis zehn Minuten kommen.

Das Grüssen ist offen – doch dann wird’s unübersichtlich. Jumbo etwa öffnet von seinen zwei Baselbieter Filialen nur jene in Allschwil-Letten, die Filiale in Pratteln bleibt geschlossen. Ein Blick auf die Öffnungszeiten der grossen Coop-Megastores in der Region zeigt, dass auch sie nicht öffnen werden, ebensowenig das Bücheli-Center in Liestal mit Hauptmieterin Manor. Am übersichtlichsten ist die Situation bei der Migros Basel. Sie schreibt, es würden gar keine Filialen extra öffnen.

Daten wurden schon Ende 2020 definiert

Der Kanton bewilligt pro Jahr vier offene Sonntage: zwei im Advent und je einen im Frühling und im Herbst. Diese zwei Saison-Sonntagsverkäufe wurden schon immer in stark unterschiedlichem Masse genutzt. Gerade jetzt in der Coronazeit hätte man aber erwarten können, dass der Detailhandel, der seit 1. März wieder uneingeschränkt öffnen darf, keine Gelegenheit auslassen würde, Kundschaft anzulocken. Doch den Detaillisten ist offenbar nicht nach grossen Aktionen.

«Bei uns war die Resonanz auf den Sonntagsverkauf null»,

sagt Roland Naef, Präsident von KMU Allschwil. «Selber organisieren wir nichts.» Er stelle eine gewisse Ermüdung nach den Lockdowns fest. Auch KMU Muttenz wird diesen Sonntagsverkauf nicht aktiv. Präsident Beat Huesler sagt auf Anfrage, man konzentriere sich auf das Vorhaben, die wohl im Juni fertig sanierte Hauptstrasse gebührend einzuweihen.

Auch in Liestal sei nichts vorgesehen von Seiten Verband, sagt KMU-Präsident Matthias Renevey: «All unsere Hoffnungen liegen auf den offenen Sonntagen im Advent.»

Die 63 Gemeinden mit bewilligtem Sonntagsverkauf am 25. April: Allschwil, Anwil, Arboldswil, Birsfelden, Blauen, Böckten, Bretzwil, Brislach, Bubendorf, Buckten, Burg, Buus, Diegten, Diepflingen, Dittingen, Duggingen, Eptingen, Frenkendorf, Füllinsdorf, Gelterkinden, Grellingen, Häfelfingen, Hemmiken, Hersberg, Itingen, Känerkinden, Kilchberg, Läufelfingen, Lausen, Lauwil, Liesberg, Liestal, Lupsingen, Maisprach, Muttenz, Nenzlingen, Nusshof, Oltingen, Ormalingen, Pratteln, Ramlinsburg, Reigoldswil, Rickenbach, Roggenburg, Röschenz, Rothenfluh, Rümlingen, Rünenberg, Schönenbuch, Seltisberg, Sissach, Tecknau, Tenniken, Thürnen, Titterten, Wahlen, Wenslingen, Wintersingen, Wittinsburg, Zeglingen, Ziefen, Zunzgen, Zwingen.