Baselland Im Bundeshaus sähe man SVP-Regierungsrat Thomas Weber gerne als Ständerat Hat Webers beharrliches Schweigen über seine politische Zukunft und seinen Wiederantritt zu den Regierungswahlen ganz andere Gründe als bisher vermutet? Ein Gedankenspiel. Bojan Stula 20.06.2022, 05.00 Uhr

Wenn sich Thomas Weber dieser Tage öffentlich äussert, dann vornehmlich in der Rolle als OK-Präsident des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes Ende August in Pratteln. Nicole Nars-Zimmer

Seit Monaten rätselt das Baselbiet, ob Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektor Thomas Weber zu den Regierungsratswahlen im Februar 2023 antreten wird. Dabei wechseln sich Wasserstandsmeldungen und Spekulationen in wilder Folge ab.

Noch vor wenigen Wochen war eine Mehrheit der Politauguren felsenfest davon überzeugt, dass der SVP-Mann nach neun Jahren im Amt zurücktritt. Nun beruft man sich auf Indizien wie seine kürzlich neu gestaltete Website, um das Gegenteil zu verkünden. Nur jener, der es wirklich weiss, schweigt beharrlich und will sich frühestens im Juli zu seinen weiteren politischen Ambitionen äussern.

Ging man bisher davon aus, dass Webers Schweigen einem Ringen zwischen inneren Zweifeln und äusserem Parteidruck geschuldet sei, könnte es noch einen anderen Grund für die Funkstille geben: taktische Überlegungen und Absprachen nämlich, die über die Regierungsratswahl im kommenden Frühjahr hinausgehen.

Unter der Bundeshauskuppel fällt jedenfalls der Name des Baselbieter Magistraten, wenn es um Spekulationen über einen erneuten «SVP-Sturm auf Stöckli» im Herbst 2023 geht. So wie 2011, munkelt man in Bern, könnte die Volkspartei wiederum versuchen, mit den kantonal prominentesten Parteimitgliedern zu den Ständeratswahlen anzutreten, um sich mehr Einfluss in der kleinen Kammer zu sichern.

Zwar entpuppte sich 2011 dieser Sturm als laues Lüftlein, in dessen Folge es im Baselbiet den damaligen SVP-Fraktionschef Caspar Baader gegen SP-Amtsinhaber Claude Janiak verblies. Dennoch könnte aus bürgerlicher Optik die Idee bestechend sein, es diesmal mit dem viel populäreren Thomas Weber besser zu machen und nach langen 16 Jahren den Ständeratssitz von den Linken zurückzuholen.

Zwischen den Alternativen Etikettenschwindel und lahmer Ente

Der Baselbieter FDP-Regierungsrat Hans Fünfschilling bei seiner Vereidigung als Ständerat am 13. Dezember 1999. Archiv/key

Dabei stehen Weber, um den Gedanken weiterzuspinnen, zwei Möglichkeiten offen, für die es beide historische Vorbilder gibt:

– Weber tritt zu den Regierungswahlen an und ein halbes Jahr später zu den Ständeratswahlen. Der Vorteil: Weber kann seine Bekanntheit über Monate hochhalten und quasi nahtlos von einem Wahlkampf zum anderen übergehen. Da seine Wiederwahl als Regierungsrat sehr wahrscheinlich ist, kommt der Siegerbonus hinzu. Der Nachteil: Teile des Wahlvolks könnten ihm das «Täuschungsmanöver» übel nehmen, zuerst zu den Regierungswahlen anzutreten, wenn es ihm im Grunde nur um den Ständeratssitz geht.

– Oder aber Weber kündigt in den Sommerferien seinen Rücktritt als Regierungsrat an und betont gleichzeitig sein Interesse an der Ständeratskandidatur. Der Vorteil: Seine Absichten sind transparent, was ihm öffentliche Anerkennung einbringt. Der Nachteil: Weber wird im letzten Amtsjahr zur «Lame Duck» mit wenig öffentlicher Aufmerksamkeit und muss seinen Ständeratswahlkampf quasi bei null beginnen.

Der Blick zurück zeigt: Mit der ersten Methode hatte Hans Fünfschilling 1999 Erfolg, als er als amtierender FDP-Regierungsrat in der Ständeratswahl den SP-Kandidaten Claude Janiak bezwang und danach noch ein halbes Jahr lang beide Ämter in Personalunion ausübte.

Klar gescheitert ist hingegen 2011 der SVP-Politiker Erich Straumann, als «Euse Erich» nach seinem Rücktritt als Regierungsrat im Ständeratswahlkampf den Amtsinhaber Janiak herausforderte.

Thomas Weber: «Davon höre ich zum ersten Mal»

Wenn sich Thomas Weber dieser Tage öffentlich äussert, dann vornehmlich in der Eigenschaft als OK-Präsident des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes Ende August in Pratteln. Insofern beantwortet er die Anfrage der «Schweiz am Wochenende» zu einer möglichen politischen Zukunft im Stöckli nur knapp mit:

«Davon höre ich zum ersten Mal und ist derzeit nicht auf meinem Radar.»

Ebenso wenig will Amtsinhaberin Maya Graf auf ihre mögliche Gegnerschaft im Herbst 2023 eingehen. Hingegen rechnet die Grüne Baselbieter Ständerätin fest mit einer bürgerlichen Gegenkandidatur: «Es ist absolut korrekt und Teil unseres politischen Systems, wenn die Wählerschaft die Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Kandidaturen erhält. Ich freue mich auf den Wahlkampf, egal gegen wen.»

Konkreter wird dagegen Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter, einst selber Ständeratskandidatin. Alle Angriffe von Rechts stuft sie von vornherein als aussichtslos ein: «Gegen die populäre Bisherige Maya Graf hat nur eine gemässigte Mitte-Kandidatur Chancen, die von allen bürgerlichen Parteien unterstützt wird.»

Die letzten sechs Baselbieter Ständeratswahlen 2019: Im zweiten Wahlgang besiegt die Grüne Maya Graf die bürgerliche Gegenkandidatin Daniela Schneeberger mit knapp 2100 Stimmen Vorsprung. Nach dem ersten Wahlgang ziehen sich Eric Nussbaumer (SP) und Elisabeth Augstburger (EVP) zurück.

2015: Der Bisherige Claude Janiak (SP) wird im ersten Wahlgang deutlich wiedergewählt. Der bürgerliche Herausforderer Christoph Buser (FDP) liegt mit einem Rückstand von über 11'000 Stimmen weit zurück, GLP-Sprengkandidat Hans Furer kommt bloss auf knapp 2000 Stimmen.

2011: Gegen ein gespaltenes bürgerliches Lager feiert Amtsinhaber Claude Janiak (SP) im ersten Wahlgang einen Erdrutschsieg, indem er mehr als doppelt so viele Stimmen wie SVP-Nationalrat Caspar Baader holt. Abgeschlagene Dritte wird die von der Mitte portierte CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter.

2007: SP-Kandidat Claude Janiak besiegt im Kampf um Hans Fünfschillings Nachfolge Erich Straumann (SVP) mit knapp 19'000 Stimmen Vorsprung. Zuvor war Straumann, ein halbes Jahr nach seinem Rücktritt aus der Regierung, als bürgerlicher Einheitskandidat aufgestellt worden.

2003: Amtsinhaber Hans Fünfschilling (FDP) besiegt den linken Herausforderer, SP-Landrat Röbi Ziegler, mit über 10'000 Stimmen Vorsprung.

1999: Zwei Wahlgänge braucht es, bis der Nachfolger des zurückgetretenen FDP-Ständerats René Rhinow feststeht: In einer knappen Ausmarchung mit nur 670 Stimmen Vorsprung setzt sich FDP-Regierungsrat Hans Fünfschilling gegen SP-Kandidat Claude Janiak durch. Nach dem ersten Wahlgang scheiden die Grüne Ruth Gonseth und SD-Nationalrat Rudolf Keller aus.

