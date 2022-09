Baselland: Die wichtigsten Antworten zur Armutsstrategie

Baselland Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zur Baselbieter Armutsstrategie Vor zwei Jahren hat der Regierungsrat die Armutsstrategie verabschiedet. Seither wurden 46 Massnahmen von den Behörden geprüft. Nun hat der Kanton die Ergebnisse vorgestellt. Nicolas Blust 12.09.2022, 17.59 Uhr

Armut im Alter: Eine ältere Dame sucht nach günstigen Schuhen. Symbolbild: Keystone

Die Zahlen waren alarmierend. Rund 25'500 Personen waren 2017 im Baselbiet direkt von Armut betroffen. Bei einer Wohnbevölkerung von rund 287'000 Personen entsprach das einem Anteil von fast neun Prozent. Und die Tendenz zeigte, dass die Armut weiter zunahm.

Deswegen erarbeiteten die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) und das Kantonale Sozialamt (KSA) eine ganzheitliche Strategie zur Verhinderung und Bekämpfung von Armut im Kanton Baselland. Der Regierungsrat hat diese am 24. Juni 2020 verabschiedet und seither wurden 46 Massnahmen aus fünf Handlungsfeldern von den verschiedenen Direktionen überprüft. Wir stellen die wichtigsten Erkenntnisse vor.

Armut ist ein sehr komplexes Thema, das nicht nur die Kirchen- und Finanzdirektion betrifft. Umso wichtiger sei es, dass man eine ganzheitliche Strategie habe, meint Regierungsrat Anton Lauber. Diese müsse auf einem wissenschaftlichen Fundament basieren, da die Thematik sehr emotional und politisch aufgeladen sei. Lauber sagt:

«Jede und jeder hat eine Meinung zum Thema Armut. Darum ist es wichtig, dass wir eine wissenschaftliche Grundlage haben.»

Die Strategie ist in fünf Handlungsfelder aufgeteilt worden: Bildungschancen, Erwerbsintegration, Wohnversorgung, soziale Existenzsicherung sowie gesellschaftliche Teilhabe und Alltagsbewältigung.

Mangelnde Bildung ist eine der Hauptursachen für Armut. Vor allem Kinder, welche die Sprache nicht beherrschen, haben grosse Mühe in der Schule. Darum soll die gesetzliche Grundlage für eine frühe Sprachförderung geschaffen werden. Auch in den Bereichen Kinderbetreuung, Hausaufgabenbegleitung sowie beim Berufseinstieg sind Projekte geplant.

Im Bereich der Erwerbsintegration sind Massnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf geplant. Ausserdem werden Menschen, die älter sind als 50, bei der Reintegration in den Arbeitsmarkt unterstützt. Dafür wurde das Projekt «Viadukt» ins Leben gerufen.

Beim Handlungsfeld Wohnversorgung wurden die meisten Massnahmen bereits bei der Totalrevision des Mietzinsbeitragsgesetzes umgesetzt. Hier sollen alle Personen Zugang zu bezahlbarem Wohnraum erhalten. So soll jedes Kind einen Rückzugsraum haben, wo es in Ruhe die Hausaufgaben lösen kann.

Bei der sozialen Existenzsicherung sollen ergänzende Leistungen für einkommensschwache Familien umgesetzt werden. Diese Leistungen sind im Bereich der Mietzinsbeiträge bereits erfolgt. Ausserdem soll das Verfahren für Prämienverbilligungen vereinfacht werden. Der grösste Teil der Massnahmen wurde bereits in der Sozialhilfestrategie implementiert.

In der gesellschaftlichen Teilhabe und Alltagsbewältigung ist der wichtigste Punkt die Schaffung sogenannter Assessmentcenter. Diese werden die zentrale Anlaufstelle für soziale Fragen.

Diese Frage kann nicht abschliessend geklärt werden, da die Thematik mehrere Direktionen betrifft. Die Umsetzung der einzelnen Massnahmen liegt aber mehrheitlich in der Zuständigkeit des Sozialamts.

Ideen aus der Armutsstrategie wurden bereits in mehreren Projekten angewendet. So wurde beispielsweise im erst kürzlich vom Volk verabschiedeten Sozialhilfegesetz die automatische Teuerungsanpassung übernommen, die auch so in der Armutsstrategie vorgesehen ist. Auch in der Sozialhilfestrategie, die vor rund einem Jahr vorgestellt worden ist, sind 13 Massnahmen aus der Armutsstrategie eingeflossen.

Das sei der effizienteste Weg der Umsetzung, wie Lauber erläutert: «Wir haben eine Strategie entwickelt, aus der konkrete Massnahmen erarbeitet worden sind. Diese wurden in bereits bestehenden Projekten aufgegriffen und umgesetzt.»

Insgesamt wurden 21 Massnahmen geprüft und umgesetzt, weitere vier sind bereits geprüft, müssen aber noch realisiert werden. 16 Massnahmen werden weiterhin geprüft und fünf wurden geprüft und nicht umgesetzt.

Bereits im Oktober werden die ersten Zahlen des neu ins Leben gerufenen Armutsmonitorings bekannt gegeben. In Zukunft sollen alle drei Jahre die relevanten Kennzahlen zum Thema Armut erhoben werden. Dadurch ist es in Zukunft möglich, die Problematik über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Damit kann auch die Wirksamkeit der einzelnen Massnahmen analysiert werden.

Des Weiteren soll bis Anfang 2023 ein Runder Tisch für Armutsfragen entstehen. Dieser fördert die Vernetzung und den Austausch der einzelnen Akteurinnen und Akteuren, die sich mit Armutsfragen beschäftigen. Ausserdem wurde eine Kommission für Armutsfragen eingerichtet, welche die Thematik weiter vorantreibt.