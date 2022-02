Baselland Kathrin Schweizer: «Eine Zweierkandidatur der Grünen gefährdet meinen Regierungssitz nicht» Regierungsrätin Kathrin Schweizer (52) will sich 2023 der Wiederwahl stellen. Den Entscheid der Baselbieter Grünen, die eine zweite Kandidatur neben ihrem Regierungsrat Isaac Reber lancieren wollen, sieht die Sozialdemokratin gelassen. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 16.02.2022, 05.00 Uhr

Motiviert: «Ich wäre sehr gerne vier weitere Jahre Regierungsrätin», sagt Kathrin Schweizer im bz-Interview. Nicole Nars-Zimmer

Kathrin Schweizer, Sie sagten uns am Tag Ihrer Wahl 2019, Sie wollten sich für sozialen Ausgleich und ein fortschrittliches Baselbiet starkmachen. Ziehen wir eine Zwischenbilanz: Wie erfolgreich war Ihr Einsatz?

Kathrin Schweizer: Der jüngste Erfolg ist das Integrationsprogramm, das vom Baselbieter Stimmvolk Ende November mit klarem Mehr bestätigt wurde. Kürzlich haben wir das Projekt für eine frühe Sprachförderung lanciert. Damit sprechen wir nicht «nur» Kinder aus Migrantenfamilien, sondern auch Schweizer Kinder an – ein landesweites Novum. Mit der Umsetzung der Istanbul-Konvention wollen wir die Gewalt an Frauen und Kindern vor allem im Rahmen häuslicher Gewalt stärker bekämpfen. Wir haben dazu etwa die Schutzplätze in den Frauenhäusern ausgebaut.

Das sind nicht Bereiche, die zum klassischen Profil einer Sicherheitsdirektorin zählen. Haben Sie sich bewusst als Sozialministerin profiliert?

Wir haben durchaus Sicherheitsthemen im engeren Sinn vorzuweisen. Der Kanton hat zum Beispiel ein umfassend revidiertes Polizeigesetz erhalten oder die Gesetze zum Bevölkerungs- und zum Zivilschutz. Aber ich bin schon der Meinung, dass wir den Begriff Sicherheit weiter fassen sollten.

Es geht nicht nur um Pfefferspray, Handschellen und Gefängnis, sondern auch um soziale Sicherheit.

Darum, wie sicher sich die Menschen in unserer Gesellschaft fühlen. Prävention und Integration spielen da eine grosse Rolle.

Hinter vorgehaltener Hand hiess es, die Sicherheit sei nicht Ihre Wunschdirektion gewesen und Sie als Neue hätten übernehmen müssen, was übrig geblieben ist.

Ich bin sehr gerne Vorsteherin der Sicherheitsdirektion. Ich bin sehr nahe bei den Menschen. Meine Mitarbeitenden kommen häufig dann ins Spiel, wenn es schwierig wird im Leben. Das ist eine grosse Herausforderung.

Dann werden Sie sich 2023 also der Wiederwahl stellen?

Ja, das ist so. Ich bin sehr motiviert und habe Freude am Amt sowie am Kontakt mit den Mitarbeitenden oder mit den Baselbieterinnen und Baselbietern. Ich wäre sehr gerne vier weitere Jahre Regierungsrätin, sofern mich meine Partei nominiert.

Davon gehen wir aus. Stellen Sie sich als Sicherheitsdirektorin der Wiederwahl?

Will explizit Sicherheitsdirektorin bleiben: Kathrin Schweizer (52). Nicole Nars-Zimmer

Ja. Wenn nicht noch etwas völlig Unvorhergesehenes passiert, möchte ich in dieser Direktion bleiben. Ich habe einige spannende und wichtige Projekte auf dem Tisch, die ich vorantreiben möchte. Etwa den verstärkten Kampf gegen Cybercrime. Wir haben erst 2019 zusätzliche Mittel bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft bewilligt erhalten. Der Aufbau verläuft planmässig, aber das Verbrechen im Internet ist sehr dynamisch.

Die Baselbieter Grünen haben früh bekanntgegeben, mit einer Zweierkandidatur in die Regierungswahlen 2023 zu steigen. Damit bringen die Grünen Sie in Gefahr.

Ich sehe diesen Entscheid sehr gelassen. Ich bin überzeugt, dass eine Zweierkandidatur der Grünen meinen Regierungssitz nicht gefährdet. Ich sehe SP und Grüne bei den Wahlen eher auf derselben Seite, auch wenn es kaum eine gemeinsame Kampagne der Kandidierenden der beiden Parteien geben wird.

Offen ist die Strategie Ihrer Partei. Wäre es nicht falsch, würde die SP mit einem oder einer zweiten Kandidierenden ins Rennen steigen? Dann droht ein Szenario wie 2015, als die SP ebenfalls mit einer Doppelkandidatur antrat und am Schluss ohne Regierungssitz dastand.

Die Ausgangslage heute lässt sich nicht mit jener von 2015 vergleichen. Damals verfügte die SP über keine Bisherige oder keinen Bisherigen. Wie für 2023 die Wahlstrategie der SP aussieht, liegt nicht an mir. Das werden die Delegierten Mitte März entscheiden – und das ist gut so.

Wir hatten zuletzt den Eindruck, dass Exponenten der SVP oder der FDP gezielt Geschäfte der Sicherheitsdirektion ins Visier nahmen, weil diese von einer Sozialdemokratin geführt ist.

Nun, eine grosse Auswahl haben sie ja nicht (lacht). Im Ernst: Das ist ein Bestandteil der Politik und gehört dazu. Das ist für mich nicht weiter ein Problem. Ich denke nicht, dass die Linke in den vergangenen Jahren mit bürgerlichen Regierungsmitgliedern viel pfleglicher umgegangen ist.

Reden wir über ein Geschäft: Die bz hat publik gemacht, dass Polizeikommandant Mark Burkhard hinter den Kulissen für einen Beitritt des Baselbiets zum Hooligan-Konkordat weibelt. Was sagt die Regierungsrätin?

2014 war das Hooligan-Konkordat im Baselbieter Parlament letztmals ein Thema. Damals wollte der Landrat auf eine Vorlage zur Erweiterung des Konkordats nicht eintreten. Ich war damals als Landrätin übrigens auch dagegen. Dieser Entscheid ist für mich bis heute bindend.

Kathrin Schweizer hat ihre Meinung zum Hooligan-Konkordat geändert. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Dann müssten Sie den Polizeikommandanten nun aber zurückpfeifen.

Nein. Man kann sich acht Jahre später berechtigterweise fragen: Wo stehen wir heute? Ist der damalige Entscheid noch richtig? Ich stelle fest, dass die Fan-Gewalt im Umfeld von Fussballspielen nicht kleiner geworden ist, eher im Gegenteil. Deshalb hat die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren einstimmig beschlossen, die Idee von personalisierten Tickets voranzutreiben. Die heutige Situation ist unbefriedigend: Wir können nicht verhindern, dass Personen, die in der Hooligan-Datenbank verzeichnet sind, an Tickets und damit ins Stadion gelangen. Dies, weil kein Abgleich der Daten möglich ist. Das würde sich mit personalisierten Tickets ändern.

Können Sie als Sozialdemokratin dahinterstehen?

Ja, weil es sich wohl um die mildeste Massnahme im Kampf gegen Gewalt handelt. Sie betrifft zwar alle Fans, auch die friedlichen. Die Alternativen wären aber gravierender, etwa eine Schliessung von Gästesektoren. Für mich zentral ist, dass die Personendaten gleich nach einem Spiel gelöscht werden.

Soll also das Baselbiet doch dem verschärften Hooligan-Konkordat beitreten?

Wenn aus dem Parlament der Wunsch geäussert wird, dann bin ich gerne bereit, eine Vorlage zu erarbeiten. Aus Baselbieter Sicht sind vor allem die Fanzüge ein grosses Problem. Sie werden gebremst und stehen dann irgendwo zwischen Muttenz und Pratteln, wo die Chaoten aussteigen und sich auf den Geleisen aufhalten. So legen sie unter anderem den übrigen Bahnverkehr lahm.

Es ist eigentlich unglaublich, was da der Gesellschaft zugemutet wird.

Doch egal welche Herausforderungen noch kommen: Ich freue mich nun auf die erneute Kandidatur.

Das Interview wurde mit Maske geführt und diese lediglich zu Fotozwecken abgenommen.

Die erste linke Frau in der Baselbieter Regierung Kathrin Schweizer wurde bei den Gesamterneuerungswahlen 2019 in die fünfköpfige Regierung gewählt und erzielte als Neue neben vier Bisherigen auf Anhieb am drittmeisten Stimmen. Die Sozialdemokratin ist die erste linke Frau in der Exekutive des Kantons. Seit 1. Juli 2019 ist sie Vorsteherin der Sicherheitsdirektion. Zuvor politisierte sie zwölf Jahre (2007-2019) im Landrat, von 2011 bis 2015 amtete sie zudem als SP-Fraktionschefin. Ebenfalls sass die studierte Biologin von 2015 bis 2019 im Muttenzer Gemeinderat.

