Baselland Konflikt an der Sek Oberwil: Hätte der Kanton nicht eingreifen dürfen? Nach dem Rücktritt von drei Schulräten der Sekundarschule Hüslimatt kritisiert die Baselbieter Schulratspräsidienkonferenz die Einflussnahme durch das Amt für Volksschulen. Und sie sieht dahinter eine Strategie. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 29.09.2021, 05.00 Uhr

An der Sekundarschule Hüslimatt in Oberwil mussten sich aufgrund eines Konflikts mit dem Schulrat beide Schulleiter im Laufe des vergangenen Jahres krankschreiben lassen. Kenneth Nars

Am Tag nachdem die bz den Konflikt zwischen Schulrat und Schulleitung der Sekundarschule Oberwil publikgemacht hat, hallt etwas nach, dessen Relevanz weit über das Schulhaus Hüslimatt hinausgeht: der Vorwurf der drei zurückgetretenen Schulrätinnen und Schulräte an das Baselbieter Amt für Volksschulen (AVS), mit dem Eingreifen in den Konflikt seine Kompetenzen überschritten zu haben.