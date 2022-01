Baselland Landrat bodigt Elternzeit, doch SP tüftelt bereits an Volksinitiative Knapp lehnte das Baselbieter Parlament heute Donnerstag einen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu füllenden Fonds zum Bezug von Elternzeit ab. Das Zünglein an der Waage war die politische Mitte. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 27.01.2022, 17.53 Uhr

Heute gelten schweizweit mindestens 14 Tage Vaterschaftsurlaub. Symbolbild: Keystone

2019 verhalf ein flammendes Votum von Mitte-Politiker Pascal Ryf einem SP-Vorstoss zur Einführung von Elternzeit in Baselland zum Durchbruch: «Ich habe zwei Hüte an als frischgebackener Vater und als Arbeitgeber mit KMU-Betrieb. Doch als ich meine Tochter in den Armen hielt, war mir klar: Ich als Mann will auch das Recht haben, länger bei meinem Kind zu sein», sagte Ryf damals im Landrat. In der Folge stimmten mehrere Mitte-, GLP- und EVP-Politiker für das Postulat, was für eine knappe Mehrheit reichte.