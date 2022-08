Baselbieter Maskenverweigerin bleibt Strafgericht fern

Baselland Maskenverweigerin wehrt sich gegen Busse – und taucht vor Gericht nicht auf Weil sie in der S-Bahn keine Maske trug, wurde einer Baselbieterin ein Strafbefehl zugestellt. Die Busse wird sie nun wohl zahlen müssen. Kelly Spielmann 09.08.2022, 16.00 Uhr

Die Frau erhielt eine Busse, weil sie in der S-Bahn keine Maske trug (Symbolbild). Severin Bigler

Eine Maskenverweigerin hätte sich am Dienstag vor dem Baselbieter Strafgericht in Muttenz verantworten müssen. Der Grund: Sie akzeptierte eine Busse von 300 Franken nicht, die sie im April 2021 erhalten hatte, als sie während der Maskenpflicht ohne eine solche in der S-Bahn unterwegs gewesen war, und legte Einsprache ein.