Baselland Nach Faustschlag vor dem Gerichtsgebäude: Droht dem Stiefsohn nun die Ausschaffung? Dass ein 18-Jähriger am Dienstag seinen früheren Stiefvater auf dem Vorplatz des Strafgerichts in Muttenz niederschlug, könnte für ihn die Wegweisung nach Marokko bedeuten, wie Recherchen zeigen. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 22.06.2022, 18.47 Uhr

Peter B.* hatte soeben als Sieger gegen seine Ex-Frau den Gerichtssaal verlassen, da ging sein Ex-Stiefsohn auf ihn los. Michael Nittnaus

Es waren wenige Sekunden, doch diese könnten vieles zerstört haben, was sich der 18-jährige Rachid S.* in der Schweiz aufgebaut hat. Am Dienstagabend schlug er seinen früheren Stiefvater Peter B.* auf dem Vorplatz des Strafjustizzentrums Muttenz mit einem gezielten Faustschlag nieder. Dieser ging zu Boden und blutete minutenlang stark aus der Nase, auch hatte er durch ein zerstörtes Brillenglas einen Schnitt auf der Stirn.

Peter B. hatte kurz zuvor erfolgreich gegen seine Ex-Frau Fatima T.* geklagt, der Mutter von Rachid S.. Sie wurde der falschen Anschuldigung und der versuchten Freiheitsberaubung für schuldig gesprochen, da sie Peter B. zu unrecht wegen sexueller Nötigung angezeigt hatte.

Migrationsamt wollte Rachid S. schon 2020 ausschaffen

Heute Mittwoch sagt Peter B. zur bz: «So etwas habe ich noch nie erlebt. Meine Nase ist gebrochen, meine Stirn musste genäht werden und auf meinem geschwollenen Auge leide ich noch unter Sehstörungen.»

Derzeit berät sich Peter B. mit seinem Anwalt Nicolas Roulet, ob er gegen Rachid S. Anzeige erstattet wegen einfacher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung. «Ich bin noch unsicher», so B..

Dass es vor dem Gerichtsgebäude zu Gewalttätigkeiten kommt, ist äusserst selten. Kenneth Nars

Was Peter B. erst von der bz erfuhr, könnte mit ein Grund für sein Zögern sein: Rachid S. wäre im Herbst 2020 beinahe in sein Heimatland Marokko ausgeschafft worden. Das Baselbieter Amt für Migration hatte die Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung, die er seit 2014 mit zweijährigem Unterbruch besitzt, verweigert. Doch Fatima T. hatte mit einer Beschwerde beim Regierungsrat Erfolg. In dessen Beschluss vom Februar 2021, welcher der bz vorliegt, knüpfte er die neuerliche Aufenthaltsbewilligung aber an eine Integrationsvereinbarung.

Es braucht nicht zwingend eine Verurteilung, um weggewiesen zu werden

Wie die bz aus sicherer Quelle weiss, ist eine Bedingung darin, dass Rachid S. nicht mehr straffällig werden darf. Die Baselbieter Sicherheitsdirektion (SID) möchte auf Anfrage nur allgemein Stellung nehmen. Sie hält fest:

«Die Einhaltung einer Integrationsvereinbarung in Verfügungsform stellt eine Bedingung für die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung dar.»

Sonst werde die Wegweisung geprüft. Die Verlängerung könne auch sistiert werden, wenn ein laufendes Verfahren potenziell relevant für den Entscheid sei. Die SID bestätigt zudem, dass Straffälligkeit ein rechtskräftiges Urteil bedinge. Aber: «Das individuelle Verhalten einer Person kann sehr wohl auch in die Gesamtbeurteilung einer Aufenthaltsverlängerung einbezogen werden.»

Wohngruppen-Leiter würde Ausschaffung bedauern

Doch wie geht Rachid S. selbst mit seiner Tat um? Der Leiter seiner betreuten Wohngruppe, Andreas Vonlanthen, bestätigt Informationen, wonach sich Rachid noch Dienstagnacht bei der Polizei gemeldet haben soll. «Das tat er von sich aus», betont er. Vonlanthen ist seit zweieinhalb Jahren eine wichtige Bezugsperson für den Teenager:

«Rachid weiss, dass es nicht gut war, was er getan hat. Er hatte seine Emotionen nicht im Griff.»

Der Leiter der sozialpädagogischen WG hält aber auch fest: «So etwas geht einfach nicht, das tolerieren wir nicht. Sein Handeln muss Konsequenzen haben.» Man werde jetzt intensive Gespräche mit ihm führen und dann über das weitere Vorgehen entscheiden. Sollte Rachid S. tatsächlich ausgeschafft werden, sagt Vonlanthen: «Das würde ich sehr bedauern. Unsere Institution ist ja genau dafür da, um solchen Jugendlichen zu helfen.»

* Namen geändert.

