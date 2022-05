Baselland Nun legt der Regierungsrat auch bei der Feuerwehrreform einen Marschhalt ein 2017 erteilte die Baselbieter Regierung den Auftrag für eine Reorganisation des kantonalen Feuerwehrwesens. 2020 fällte sie einen Grundsatzentscheid zu Gunsten einer Zentralisierung und Teilprofessionalisierung. Jetzt steht fest: Alles dauert noch viel länger. Bojan Stula Jetzt kommentieren 11.05.2022, 19.30 Uhr

Wie können die Baselbieter Feuerwehren modernisiert und in zeitgerechte Strukturen überführt werden? Um diese Fragen wird nun noch weitere Jahre lang gerungen. Roland Schmid / BLZ

Was die Baselbieter Bildungsdirektorin Monica Gschwind zu Beginn ihrer Amtszeit erfolgreich bei den Schulreformen vorgemacht hat, überträgt Regierungskollege Toni Lauber nun auf die Feuerwehr: Wie von der bz angekündigt er ordnet einen Marschhalt bei der geplanten Reorganisation und vor Weiterführung der Reform eine komplett neue Auslegeordnung an.

Am Mittwochnachmittag teilte die zuständige Finanzdirektion mit, wie das Reformvorhaben Feuerwehr 2025+ doch noch ins Ziel gebracht werden kann. «Mit einem Schritt zurück soll das Thema Weiterentwicklung des Feuerwehrwesens im Kanton Basel-Landschaft breit abgestützt von Grund auf überprüft und neu lanciert werden.»

Sobald die Ergebnisse dieser Neuüberprüfung vorlägen, wolle der Regierungsrat über das weitere Vorgehen entscheiden. Dies werde um den Jahreswechsel 2023/24 herum der Fall sein, heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Konkret treffen sich am Donnerstag in Liestal rund 60 Freiwillige zu einem Kick-off-Anlass, um die 2020 in einem Bericht präsentierten Reformvorschläge des damaligen runden Tisches im Sinne einer «Validierung» neu zu beurteilen. In kleinen Arbeitsgruppen werden in einem ersten Schritt die Ausgangslage sowie die heutige und künftig angestrebte Organisation der Baselbieter Feuerwehren analysiert.

Danach sollen die in Gruppenarbeit gewonnenen Erkenntnisse dem damaligen runden Tisch überreicht werden, der wiederum anhand dieser seinen Bericht von 2020 überarbeitet. Die Regierung will schliesslich im dritten Schritt anhand des aktualisierten Schlussberichts des runden Tisches entscheiden, in welchen Punkten und in welchem Umfang die Reorganisation weiterverfolgt werden kann.

Der erste Reformversuch traf auf heftigen Widerstand

Aufgrund der umfangreichen personellen Zusammensetzung des «Validierungsteams» – unter anderen haben sich Vertreterinnen und Vertreter von Gemeinden, der Kantonsverwaltung, der Politik, des ehemaligen runden Tisches, Kommandanten und Angehörige der Feuerwehren sowie sonstige Interessierte angemeldet – erhofft sich der Regierungsrat möglichst breit abgestützte Ergebnisse.

Genau das hatte der erste Anlauf des Reformvorhabens nicht hervorgebracht. Insbesondere die kleineren Feuerwehren wehrten sich heftig gegen den Vorschlag, die heute aktiven 20 Baselbieter Ortsfeuerwehren und 22 Verbünde in drei grosse Regionalfeuerwehren mit teilprofessionalisierten Mannschaften zu überführen.

Argumentiert wurde unter anderem mit dem Verlust auf gesellschaftlicher Ebene, wenn kleinen Dörfern ihre Feuerwehr weggenommen wird. Die Verteidiger der Reform, an vorderster Front der Baselbieter Feuerwehrinspektor Werner Stampfli, führten im Gegenzug die immer grösseren Probleme bei der Einsatzbereitschaft wegen der vielfach auswärts berufstätigen Milizfeuerwehrleute sowie die Überversorgung mit Feuerwehr-Material ins Feld.

Aufgrund der Unzufriedenheit lief auch der ursprüngliche Zeitplan der Reform aus dem Ruder. Nach dem Grundsatzentscheid der Regierung zu Gunsten der Zentralisierung und Teilprofessionalisierung im Juni 2020 herrschte bis diesen Mittwochnachmittag offiziell Funkstille.

