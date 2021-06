Parkplatzpflicht bei Neubauten soll abgeschafft werden

Baselland Parkplatzpflicht bei Neubauten: Dürfen Gemeinden bald selber entscheiden? Bisher musste im Baselbiet bei Neu- und Umbauten eine gesetzlich festgelegte Mindestzahl an Parkplätzen erstellt werden. Künftig sollen Gemeinden über die Anzahl Plätze entscheiden dürfen – das halten die Parteien und Verbände vom neuen Gesetz der Regierung. Kelly Spielmann 17.06.2021, 05.00 Uhr

Bald keine Parkplatzpflicht mehr bei Neubauten? Vereine und Parteien sind sich uneinig. Donato Caspari

1,3 Parkplätze pro Wohneinheit müssen im Baselbiet bei Neubauten aktuell erstellt werden. Eine umstrittene Regel, die schon bald der Vergangenheit angehören könnte: Künftig soll die Kompetenz darüber, die Parkplatzpflicht zu lockern oder ganz aufzuheben, bei den Gemeinden liegen. Eine entsprechende Gesetzesvorlage des Regierungsrats war bis Ende Mai in der Vernehmlassung.

Der Verband Basellandschaftlicher Gemeinden (VBLG) hatte bereits im Vorfeld gefordert, die Kompetenzen für allfällige Regeln zur Parkplatzbaupflicht den Gemeinden zu übertragen. Er zeigt sich nun in einer Stellungnahme zufrieden: Das überarbeitete Gesetz sei eine «zielführende, variable, auf die Bedürfnisse der Gemeinden ausgerichtete Lösung». Die Gemeinden, die mit der heutigen Gesetzgebung zufrieden sind, dürfen diese weiterhin verwenden. Diejenigen, die diese Kompetenz selber übernehmen wollen, können dafür die entsprechenden Grundlagen schaffen.

Vor allem aus grossen, städtischen Gemeinden kam der Ruf nach Flexibilisierung: Die bisherige Parkplatzbaupflicht schreckt potenzielle Investoren ab. Umgekehrt kann diese im ländlichen Raum, wo viele Menschen selber ein Auto besitzen, sinnvoll sein, weil damit wildes Parkieren auf der Allmend verhindert wird.

Vier Jahre nach Motion – «lieber spät als nie»

Auf die Erfahrungen in der dicht bebauten Agglomeration verweisen denn auch die Baselbieter Grünen. Diese zeigten, dass durch die starren kantonalen Vorschriften häufig Parkplätze erstellt werden müssen, welche effektiv nicht benötigt werden, heisst es in ihrer Stellungnahme. Die Revision sei sinnvoll, komme aber zu spät – vier Jahre nach der Motion von CVP-Landrat Felix Keller, die den Anstoss zur Gesetzesänderung gegeben hat. Sie könne ausserdem erst dann Wirkung entfalten, wenn eine Gemeinde den Prozess eines eigenen Reglements erfolgreich durchlaufen hat. Dennoch: «Lieber spät als nie», schreibt die Partei.

CVP-Landrat Keller sagt auf Anfrage, die Stellungnahme seiner Partei entspreche seinem Stimmungsbild zur Vorlage. Er hat diese in Abstimmung mit der Fraktion selber verfasst. Die Partei begrüsse, dass mit dieser Vorlage eine pragmatische Lösung für die Umsetzung der Motion gefunden wurde.

Was aber kritisiert wird: Der Regierungsrat erwarte bei der Festlegung der erforderlichen Anzahl von Autoabstellplätzen zwingend ein Abwägen zwischen den kommunalen und den regionalen und kantonalen siedlungspolitischen Interessen – das sei nicht verhältnismässig.

«Die Reduktion der Pflichtparkplätze hat primär Auswirkungen in den direkt betroffenen Quartierstrassen, sekundär gegebenenfalls auf den Velo- und öffentlichen Verkehr, aber kaum auf die Nachbargemeinden»,

schreibt die CVP. Auch in der Stellungnahme der Grünen wird dies als Manko genannt.

Der Verkehrsclub Schweiz (VCS) beider Basel begrüsst das Gesetz ebenfalls im Grundsatz. Man regt aber an, die Pflicht nicht nur für Bauprojekte, sondern auch für Quartierpläne anzuwenden, sofern es sich um kleine Sondernutzungen handelt. Auch befürchtet der VCS beider Basel, dass durch weniger Parkplätze auf Privatgrund vermehrt auf den öffentlichen Raum ausgewichen werden könnte – dies soll mit einer entsprechenden Empfehlung verhindert werden.

FDP lehnt Vorlage ab

Auf weniger Gegenliebe stösst die Vorlage bei der FDP. Der Bedarf an Parkplätzen in Agglomerationsgemeinden sei zwar kleiner, dies vor allem aufgrund der Baudichte und der Anbindung an den öffentlichen Verkehr. «Die Parkplatzpflicht führt dazu, dass sich in diesen Gemeinden die privaten Investoren schwer tun mit der aktuellen Regelung», so die FDP. Andererseits dürfe in den ländlicheren Gebieten mit schwacher Anbindung an den ÖV ein höherer Anteil an Fahrzeugen pro Kopf verzeichnet werden.

Studien zeigten, dass der Bedarf nach Parkplätzen in Zukunft nicht zurückgehen werde, das Auto hingegen werde dank alternativer Antriebe wieder attraktiver. Es sei daher nicht im Sinne der Partei, falls das Ziel des überarbeiteten Gesetzes sei, das Mobilitätsverhalten zu steuern. Man sei überzeugt, dass die künftige Mobilität individuell bleibt. Das gegenseitige Ausspielen von ÖV und Individualverkehr habe mit der aktuellen Technologieentwicklung ausgedient. Die Schlussfolgerung:

«Die FDP befürchtet, dass ein Abbau von Privatparkplätzen nur kurzfristig eine gute Tat ist.»

Wenn nun bei Privatgebäuden die Anzahl Parkplätze reduziert werde, würde dies auf der Allmend kompensiert. Weiter sei es fraglich, ob sich die Parkplatzpflicht nach dem Bedarf richten kann oder soll. Einerseits aufgrund der Frage, wie dieser erhoben wird, andererseits, weil er sich noch verändern könnte. Eine vollständige Liberalisierung der Parkplatzpflicht lehnt die FDP daher ab.