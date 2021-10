Baselland Pionierprojekt oder zum Scheitern verurteilt? Kontroverse um das geplante Assessmentcenter Der Aufbau einer völlig neuen Anlaufstelle für Arbeitslose in Not ist einer der Pfeiler der Baselbieter Sozialhilfereform. Doch kann das in der Praxis überhaupt funktionieren? Bojan Stula Jetzt kommentieren 07.10.2021, 05.00 Uhr

Das geplante Assessmentcenter soll verhindern, dass ausgesteuerte Arbeitslose aufs Sozialamt müssen. Kenneth Nars

Die marktwirtschaftliche Denkfabrik Avenir Suisse hält es für eine «spannende Idee». Die kirchliche Hilfsorganisation Caritas erkennt den Sinn darin nicht. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) lobt das Projekt als «vorbildlich». Und die Gemeinde Allschwil erwartet von der Einrichtung mehr Kompetenzstreitigkeiten zwischen den staatlichen Anlaufstellen. Gemeint ist das Baselbieter Assessmentcenter. Quer durch die verschiedenen Institutionen und Interessenträger spaltet es die Meinungen.

Dabei ist die Idee auf den ersten Blick bestechend: Im Zuge der Durchleuchtung des Baselbieter Sozialhilfewesens ist die Baselbieter Finanzdirektion auf eine Betreuungslücke gestossen. Menschen, die ihren Job verlieren, werden heute zwischen der Aussteuerung als Arbeitslose und dem Gang aufs Sozialamt im Stich gelassen.

An einer früheren Veranstaltung definierte Finanzdirektor Toni Lauber diese bis zu zwei Jahre dauernde Lücke als «verlorene Zeit» für die Reintegration in den Arbeitsmarkt. Die Erfahrung zeige, dass viele Ausgesteuerte aus Scham nicht sofort aufs Sozialamt gingen, sondern sich möglichst lange irgendwie sonst finanziell über Wasser zu halten versuchen. Letztlich erhöhe dieses gut gemeinte Verhalten aber die Armutsgefahr und belaste danach die Sozialhilfe umso stärker.

Orientierungshilfe im Behörden-Wirrwarr

Abhilfe schaffen soll ebendieses Assessmentcenter, für welches der Kanton im Zuge der laufenden Sozialhilfereform die gesetzlichen Grundlagen schaffen möchte. Ebenfalls als Massnahme enthalten ist es in der jüngst vorgestellten neuen Sozialhilfestrategie des Kantons. Laut Vorlage angedacht ist eine der Sozialhilfe vorgelagerte Anlaufstelle, «die in erster Linie erwerbslose Personen, die (noch) keine Sozialhilfe beziehen, beraten und unterstützen soll». Ähnliche Anlaufstellen gibt es vorerst nur in ganz wenigen anderen Schweizer Kantonen. Das Vorhaben hat also durchaus Pioniercharakter.

Als Drehscheibe verschiedener sozialstaatlicher Institutionen soll das Assessmentcenter «Beratungen, Abklärungen und Koordination zwischen den für die Existenzsicherung resp. die Arbeitsmarktintegration relevanten Institutionen anbieten». Konkret geht es dabei etwa um Auskünfte zum Sozialleistungssystem, zu Sozialversicherungen und zu Angeboten der Erwerbsintegration, aber auch Standortbestimmungen und Abklärungen von Optionen. Oder wie es in einem soeben veröffentlichten Bericht der Finanzkommission verknappt wird:

«Das Assessmentcenter soll künftig mit einer individuellen Begleitung vor Ort verhindern, dass eine Person von einer Institution zur nächsten geschickt wird.»

Die bis 2026 kontinuierlich aufzubauende Einrichtung soll bis zu 15 Vollzeitstellen umfassen und gemäss jüngsten Zahlen Kosten von jährlich rund 2 Millionen Franken verursachen. Zielgrösse ist ein Betreuungsumfang von 250 Fällen im Jahr.

Kanton trägt sämtliche Kosten

Obschon etwa Allschwil und Waldenburg verschiedene Aspekte am Assessmentcenter nach wie vor kritisch beurteilen, ist der ursprünglich grosse Widerstand der Gemeinden inzwischen verflogen. Dies ist die Folge einer wesentlichen Änderung gegenüber den ursprünglichen Plänen. Die Vernehmlassungsvorlage hatte noch vorgesehen, dass die Gemeinden all ihre Sozialhilfebeziehenden ins Assessmentcenter schicken müssen. Entsprechend hätten sich die Gemeinden auch an der Finanzierung beteiligen sollen. Dies kam jedoch gar nicht gut an.

In der überarbeiteten Vorlage mischt sich das kantonale Assessmentcenter als vorgelagerte Stelle nicht mehr in die Gemeindehoheit bei der Sozialhilfe ein; der Kanton trägt sämtliche Kosten alleine. Da dieser zentrale Kritikpunkt aufgenommen wurde, könne der Verband Basellandschaftlicher Gemeinden (VBLG) nun hinter der Vorlage stehen, wie er in einer Stellungnahme mitteilt: Mit Umsetzung der Vorlage, gerade auch des Assessmentcenters, könne vielleicht erreicht werden, «dass weniger Personen in die Sozialhilfe gelangen». Ob so auch das Kostenproblem der Sozialhilfe gelöst werden könne, werde sich zeigen, orakelt der VBLG.

Verschiedene Kritikpunkte bleiben dennoch. So findet die Gemeinde Allschwil:

«Die direkte Vermittlung in den Arbeitsmarkt und die Geltendmachung von Sozialversicherungsleistungen sind Aufgaben der Sozialdienste und sollten nicht Sache des Assessmentcenters sein.»

Waldenburg nennt es eine «Herausforderung», als kantonale Stelle das Fachwissen für lokale Gegebenheiten und Besonderheiten aufbringen zu können. In den Augen von Birsfelden müsse das Assessmentcenter auch jungen Erwachsenen ohne Lehrabschluss offen stehen. Der Berufsverband der Sozialen Arbeit Avenir Social befürchtet vor allem noch mehr Administration in einem «bereits sehr komplexen System».

Die Denkfabrik Avenir Suisse schliesslich ortet in der Vorlage wichtige offene Fragen, etwa: Wie lange kann jemand beim Assessmentcenter bleiben? Oder: Was geschieht, wenn eine Person sehr bemüht ist oder sich keine Mühe gibt? Darum wartet Avenir Suisse gleich mit einem sehr vernünftig klingenden Vorschlag auf: Vergleichbare Institutionen in den Kantonen Freiburg, Waadt und Aargau würden alle über klare Zugangs- und Leistungskriterien verfügen, nachdem sie entsprechende Erfahrungen in Pilotversuchen gesammelt haben. Darum soll auch Baselland bei der Einführung entsprechende Meilensteine einbauen und diese laufend auf ihre Effektivität hin überprüfen.