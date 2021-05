Baselland Postenlauf, Lunch, Rundgang: Wegen Corona werden wie Banntägler kreativ An Auffahrt ist in vielen Orten traditionell Banntag. Weil eine Durchführung im gewohnten Rahmen wie schon 2020 in diesem Jahr nicht möglich ist, gingen einige Gemeinden über die Bücher. Benjamin Wieland 06.05.2021, 05.00 Uhr

Banntäge gibts auch 2021 in traditioneller Form im Baselbiet keine – zumindest nicht am üblichen Datum.

Bild: Juri Junkov

(Rünenberg, 25. Mai 2017)

Heute in einer Woche wären in der Region wieder Tausende unterwegs, um Grenzsteine abzulaufen. Auffahrt ist vielerorts das traditionelle Datum des Banntags. Doch ein Umgang nach dem anderen ist abgesagt worden, wegen Corona, wie schon im vergangenen Jahr. In mehreren Gemeinden haben sich die Organisatoren jedoch Alternativen ausgedacht.

So ist etwa in Bottmingen ein Rundgang ausgesteckt, in Binningen gibts einen Postenlauf, in Therwil werden wie gewohnt Lunchsäckli verteilt – und in Frenkendorf will die Bürgergemeinde den Banntag sogar in der gewohnten Form durchführen, einfach vier Monate später. Der Bürgerrat schreibt im jüngsten kommunalen Anzeiger: «Der Banntag findet am

18. September 2021 statt.» Dann folgt der entscheidende Zusatz: «Sofern Corona will.»

Die geltenden Regeln lassen nur ganz wenig zu

Die vier genannten Gemeinden sind Ausnahmen. Andernorts planen die Organisatoren nichts, vertrösten die Banntägler auf das kommende Jahr. In Frenkendorf jedoch wäre am 18. September sowieso ein Anlass vorgesehen gewesen, sagt Andrea Schäfer, Kommunikationsverantwortliche der Bürgergemeinde, zur bz: An diesem Datum sei der traditionelle Waldgang für die Ortsbürger:

«Da sagten wir uns: Warum nicht einfach dann den Banntag nachholen, mit allem Drum und Dran, also mit den zwei Rotten, den Schützen und so weiter?»

In Frenkendorf laufen laut Schäfer je nach Wetter zwischen 300 und 500 Personen am Banntag mit. Das wäre laut den aktuellen Covid-19-Regeln schon einmal nicht gestattet. Per 19. April wurden sie zwar gelockert, Veranstaltungen mit Publikum sind wieder erlaubt, doch draussen wären maximal 100 Personen zugelassen, und die Organisatoren müssten ein Schutzkonzept erstellen, allenfalls auch mit Sektoren arbeiten und Kontaktdaten aufnehmen. In Frenkendorf zeigt man sich jedoch zuversichtlich, dass sich die Lage bis im September weiter entspannt. Man sei daran, die notwendigen Bewilligungen einzuholen, sagt Andrea Schäfer.

In Binningen und Bottmingen ging man einen anderen Weg. Bottmingen hält zwar am traditionellen Datum am 13. Mai fest. Doch den Banntag werde es in «veränderter Form» geben, schreibt die Gemeinde. Wanderfreudige könnten die rund 9 Kilometer lange Gemeindegrenze individuell ablaufen. «Dafür wurde eigens ein Plan mit eingezeichnetem Grenzverlauf kreiert.» Die Karte könne man sich aufs Handy laden. Die Route werde zudem mit Bottminger Fähnli ausgesteckt.

Ein Frässsäckli mit Klöpfer, Bürli und Senf

Wenn Bottmingen einen Banntag light anbietet, will Nachbar Binningen nicht hintenanstehen. Auch dort gibt’s an Auffahrt eine abgespeckte Version. «Entlang des Gemeindebanns und an zwei Standorten im Zentrum von Binningen hat der Bürgerrat gesamthaft neun Posten gestaltet», schreibt die Gemeinde.

Picknick-Stimmung verspricht Therwil. Dort präsentieren Bürgerrat und Gemeinderat einen Banntagslunch als Ersatz. Am Samstagvormittag,

15. Mai, können sich die Einwohner beim Feuerwehrmagazin ein Banntags­säckli abholen, mit Bouillon, Klöpfer mit Bürli und Senf, dazu gebe es auch etwas zu trinken. Selbst das Festbier des Organisationskomitees 799 Joor Därwil werde verkauft – nur muss man Speis und Trank im kleinen Rahmen geniessen, schreibt die Gemeinde: «Eine Verpflegung vor Ort ist leider aus den bekannten Gründen nicht möglich.»

Am verlängerten Auffahrtswochenende wird sich manch Banntägler individuell auf die Socken machen. Während einige Gemeinden die Einwohner dazu animieren, rät Aesch explizit davon ab. Die Gemeinde schreibt, man bitte alle, die geltenden Covid-19-Regeln einzuhalten – und auf «Privat-Banntage» zu verzichten.