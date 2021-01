Baselland Reformierte wollen ihre Synodepräsidentin behalten Andrea Heger wird mit einem glanzvollen Resultat als Synodepräsidentin bis 2024 wiedergewählt. Im Kirchenrat, der Exekutive, arbeitet Katharina Gisin ab Juli als neues Mitglied mit. Pfarrer Christoph Herrmann wird einstimmig als Kirchenratspräsident bestätigt. Bojan Stula 28.01.2021, 14.27 Uhr

Geniesst das Vertrauen der Baselbieter Reformierten: Die Hölsteiner Gemeindepräsidentin und EVP-Landrätin Andrea Heger. Roland Schmid

Es ist nicht alles nur in Minne bei den Baselbieter Reformierten: Mitglieder-Rückgang und weniger Geld in den Kirchenkassen setzen den Kirchgemeinden zu. Doch das Vertrauen in ihre Führung bleibt unerschütterlich. An der ausserordentlichen Synode der Evangelisch-reformierten Kirche Baselland in Pratteln wurden sowohl Synodepräsidentin Andrea Heger als auch Kirchenratspräsident Christoph Herrmann mit den Stimmen aller 60 anwesenden Delegierten, der Synodalen, wiedergewählt. In Vollbesetzung umfasst die Synode, das Kirchenparlament, 78 Mitglieder.