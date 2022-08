Baselland Regina Werthmüller tritt nach elf Jahren aus dem Landrat zurück Die parteilose Landrätin und Vorstandsmitglied der Starken Schule beider Basel möchte aufgrund ihres beruflich grösseren Arbeitspensums als Lehrerin politisch kürzertreten. Aimee Baumgartner 08.08.2022, 12.22 Uhr

Regina Werthmüller ist nur noch in diesem Monat Mitglied des Baselbieter Landrats. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

In ihrer elfjährigen Amtszeit reichte die parteilose Regina Werthmüller insgesamt 40 Vorstösse und sechs Anfragen ein – insbesondere im Bildungsbereich. Am 1. September tritt die Gymnastik- und Musikpädagogin mit Jahrgang 1963 nun aus dem Baselbieter Landrat zurück. Werthmüller möchte aufgrund ihres beruflich grösseren Arbeitspensums als Lehrperson politisch kürzertreten, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.