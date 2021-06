Richtige Polizisten hatten keine Zeit für Trickbetrüger

Baselland Richtige Polizisten haben im Baselbiet keine Zeit für falsche Polizisten: Wie zwei Trickbetrüger entwischen konnten Die Schneebergers aus Lupsingen hielten zwei Trickbetrüger am Telefon hin, damit die Polizei diese auf frischer Tat ertappen kann. Doch diese hatte nicht genügend Einsatzkräfte zur Verfügung. Kelly Spielmann 30.06.2021, 05.00 Uhr

Die Trickbetrüger versuchten, das Ehepaar am Telefon zu überreden, ihren Banksafe zu leeren. (Symbolbild)

Severin Bigler

Am vergangenen Donnerstag, um 12.45, klingelt beim Ehepaar Schneeberger aus Lupsingen das Telefon. «Polizei Baselland», stellt sich ein Mann auf Hochdeutsch vor, man habe zwei Einbrecher verhaftet und bei diesen Unterlagen des Paars gefunden. Gegenstände aus dem Banksafe der Familie könnten betroffen sein, das Paar soll diese nach Hause holen und ein Polizeibeamter würde sie abholen, um sie in Sicherheit zu bringen.

Die 76-jährige Jacqueline Schneeberger merkt schnell: Es handelt sich um Trickbetrüger. Ehemann Jörg Schneeberger wählt gleichzeitig auf einem zweiten Telefon den Notruf. «Es heisst ja immer: Bei Verdacht 117 anrufen», erzählt der 79-Jährige später. Dort wird ihm gesagt, seine Frau soll mitmachen und die falschen Polizisten so lange wie möglich am Telefon behalten und sie glauben lassen, dass sie ihre Wertsachen abholen dürfen, bis zivile Beamte vorbeikommen können.

Trickbetrüger auf dem Silbertablett

Die Vorstellung ist eine schöne: Die falschen Polizisten klingeln bei den Schneebergers, statt Wertgegenständen warten auf der anderen Seite der Türe jedoch richtige Polizisten. Zwei der Trickbetrüger, vor denen die Baselbieter Polizei regelmässig in Medienmitteilungen oder auf Social Media warnt, könnten auf frischer Tat ertappt werden, serviert auf dem Silbertablett. Doch die Realität sieht anders aus.

«Fast eine Stunde hat meine Frau die Männer am Telefon hingehalten»,

berichtet Jörg Schneeberger. Jacqueline Schneeberger hat mitgespielt, sich bedankt, dass man ihre Wertsachen in Sicherheit bringen will, naiv nachgefragt, wie genau sie nun vorgehen müsse. Doch von der Baselbieter Polizei keine Spur.

Um Zeit zu schinden, erklärt sie den beiden Männern, dass sie alleine nicht zur Bank gehen könne, «ich bin auch schon älter und nicht so gut zu Fuss». Sie müsse auf ihren Mann warten, der gerade in Liestal sei. Sie könne auch ein Taxi zur Bank nehmen, sagt einer der beiden Männer, das würde von der Staatskasse übernommen. Doch Jacqueline Schneeberger bleibt dabei: «Rufen Sie doch in 15 Minuten wieder an.» Die falschen Polizisten geben nach.

Frustriert und verärgert

Der nächste eingehende Anruf bei der Familie kommt gegen 14 Uhr von der richtigen Polizei. Man habe keine Einsatzkräfte zur Verfügung, die Schneebergers sollen die Aktion abblasen. Als die Trickbetrüger wieder anrufen, nimmt Jörg Schneeberger ab. Dieses Telefonat dauert nicht lange: «Die Polizei, die richtige Polizei, diejenige, die sich so nennen darf, ist informiert», sagt er. Die Männer legen ohne ein weiteres Wort auf.

«Es ist schon sehr frustrierend und auch ärgerlich», sagt Jörg Schneeberger. «Es wird immer wieder gewarnt vor solchen Fällen, und dann haben sie nicht genug Personal, um diese zwei abzuholen.» Es sei dem Paar auch darum gegangen, andere Menschen zu schützen, die wirklich auf die Betrüger reinfallen könnten. «Und das ganze Chaos: Fast eine Stunde haben wir mitgemacht. Das kann doch nicht sein.»

Polizei entschuldigt sich für die Umstände

Die Baselbieter Polizei schreibt auf Anfrage, man habe Kenntnis vom geschilderten Sachverhalt.

«Es ist in der Tat so, dass dieser Fall nicht optimal abgelaufen ist»,

konstatiert Mediensprecher Adrian Gaugler. Zum Zeitpunkt der Eingangsmeldung seien sämtliche zuständigen personellen Mittel nicht verfügbar respektive mit anderen polizeilichen Aufträgen besetzt gewesen. «In der Folge war es nicht möglich, die nötigen weiteren Schritte in die Wege zu leiten», so Gaugler.

Weiter schreibt er: «Wir können die Frustration des Ehepaares nachvollziehen und möchten uns für die Umstände entschuldigen.» Man werde die Prozesse und Abläufe anschauen und entsprechend optimieren, damit sich ein solcher Fall nicht mehr wiederholen kann. Gaugler: «Es ist unabdingbar, dass sich die Bevölkerung weiterhin sofort via Notrufnummer 112 bei der Polizei meldet, wenn einem eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt.»