Baselland Samira Marti zu den tieferen Vermögenssteuern: «Es werden jährlich Dutzende Millionen Franken fehlen» Die Baselbieter SP-Nationalrätin lehnt die Senkung der Vermögenssteuern ab, über die im Landkanton am 27. November abgestimmt wird. Das Modell kleiner Tiefsteuerkantone wie Nid- oder Obwalden lasse sich nicht kopieren, sagt sie. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 07.11.2022, 05.00 Uhr

Sie kritisiert den Steuerwettbewerb der Kantone: Samira Marti an der Grenze von Basel-Stadt und Baselland. Kenneth Nars (4. November 2022)

Am 27. November entscheidet das Baselbieter Stimmvolk über eine Senkung der Vermögenssteuern. SP-Nationalrätin Samira Marti hat sich in ihrem Ökonomie-Studium vertieft mit Reichtum und Vermögensverteilung beschäftigt. Sie lehnt die Steuersenkung, von der ganz wenige profitieren würden, dezidiert ab.

Die 28-jährige Vizepräsidentin der SP-Fraktion macht sich zudem für eine ausgeglichene Verteilung der Mehreinnahmen zwischen Bund und Kantonen durch die OECD-Steuerreform stark. Demgegenüber pochen in Basel-Stadt prominente Parteikolleginnen Martis wie Finanzdirektorin Tanja Soland sowie Ständerätin (und vielleicht bald Bundesratskandidatin) Eva Herzog auf einen möglichst hohen Einnahmenanteil der Kantone.

Samira Marti, zum Abschluss Ihres Studiums haben Sie die Vermögensverteilung in Baselland und der Schweiz untersucht. Was war Ihre überraschendste Erkenntnis?

Samira Marti: Mich hat überrascht, wie viel reicher ganz wenige Menschen geworden sind. Die reichsten 0,01 Prozent der Bevölkerung haben ihr Vermögen in den vergangenen 15 Jahren verdoppelt. Diese Dynamik ist vielerorts einher gegangen mit Steuersenkungspaketen. Im Baselbiet besassen diese wenigen Reichen 2003 total 9 Prozent der gesamten Vermögen, 2017 waren es bereits 16 Prozent. Die vermögendsten 5 Prozent hatten 2003 61 Prozent der Vermögen, 2017 waren es 68 Prozent. Umgekehrt haben über 70 Prozent der Baselbieter Bevölkerung kein steuerbares Vermögen.

Warum ist diese Ungleichheit ein Problem? Solange sich ein Staatswesen gut um tiefe und mittlere Einkommen kümmert, ist es egal, wenn wenige viel besitzen.

In den 1960er-Jahren war das so. Damals profitierten alle mehr oder weniger vom Wachstum. Das ist längst nicht mehr der Fall: Die verfügbaren Einkommen der tiefen und mittleren Einkommen nehmen ab. 2023 werden die Reallöhne um über 2 Prozent sinken. Die Krankenkassenprämien haben sich in den vergangenen 20 Jahren verdreifacht. Der Mittelstand erodiert.

Die Kantone sind in der Zwickmühle: Wie besteuern sie die Reichen angemessen, ohne dass diese versucht sein könnten abzuwandern?

Es sind vor allem Briefkastenfirmen, die ihren Standort ohne grossen Aufwand verschieben. Private Steuerzahler funktionieren anders, vor allem Familien mit Kindern. Die Lebensqualität misst sich nicht am Steuersatz. Auch zeigen Studien, dass sich Steuersenkungen für Kantone kaum je auszahlen. Der Verlust an Einnahmen durch tiefere Steuern kann nicht kompensiert werden durch das möglicherweise höhere Steuersubstrat.

Einzelne Kantone haben nachweislich profitiert von der Tiefsteuerstrategie, etwa Nid- und Obwalden. Dort stiegen die Erträge, weil die Kantone attraktiver wurden.

Ja, aber diese kleinen Kantone ohne Zentrumslasten haben ihre Steuern bereits vor vielen Jahren gesenkt, das ist gewissermassen ihr Geschäftsmodell. Andere Kantone, die dies kopieren wollten, mussten resigniert feststellen: Es funktioniert nicht. Auch Baselland wird von dieser Reform nicht profitieren, im Gegenteil. Es werden jährlich Dutzende Millionen fehlen.

Mit der anvisierten Steuersenkung im Baselbiet geht es weniger darum, Vermögende hierher zu locken, sondern bereits Ansässige nicht zu vergraulen. Der Nachbarkanton Solothurn lockt mit viel tieferen Vermögenssteuern.

Die Gefahr der Abwanderung wird von den Befürwortern überspitzt dargestellt. Personen mit einem Vermögen von einer halben Million erhalten mit der Steuersenkung knapp hundert Franken. Dafür verlegt niemand seinen Wohnsitz. Die Reform schenkt vor allem für die Superreichen mit mehreren Millionen Vermögen ein: Die 331 Reichsten im Baselbiet mit einem Vermögen von über zehn Millionen Franken erhalten im Schnitt 35'000 Franken pro Jahr. Das ist mehr als eine durchschnittliche AHV-Rente. Angesichts der aktuellen Kaufkraft-Probleme für tiefere und mittlere Einkommen finde ich das unfassbar.

Diese Reichsten zahlen Jahr für Jahr 55 Millionen Franken Vermögenssteuern, einen Drittel des gesamten Ertrags. Zum Glück haben wir sie hier.

Dieses Argument ist absurd. Die Vermögenssteuerkurve im Baselbiet ist sehr flach, die Reichen zahlen mit zunehmendem Vermögen anteilsmässig immer weniger. Im Gegensatz zur Einkommens- ist die Vermögenssteuer nicht progressiv ausgestaltet. Dass in unserem Kanton so wenige Menschen so viel bezahlen, liegt daran, dass die Vermögen extrem ungleich verteilt sind.

Baselland steht derzeit finanziell gut da und kann sich eine Steuersenkung leisten.

Das Problem: Im Baselbiet wehren sich die Bürgerlichen dagegen, dass die Entlastungen und Hilfen für tiefe und mittlere Einkommen ausgebaut werden. Die Prämienbelastung ist für Alleinerziehende mit Kindern in keinem Kanton so hoch wie hier. An erster Stelle sollten die Menschen stehen, denen es weniger gut geht. Hier werden die Prioritäten falsch gesetzt.

Samira Marti macht sich im Bundesparlament für eine ausgeglichene Verteilung der Mehreinnahmen durch die OECD-Reform stark. Sie kritisiert dabei auch reiche Kantone wie Basel-Stadt. Alessandro Della Valle / keystone

Auch in Basel-Stadt wird über ein Steuersenkungspaket diskutiert. Dieses entlastet breite Bevölkerungsteile. Und doch streben Linke ein Referendum an – wegen der Senkung der Vermögenssteuer. Das ist pure Ideologie.

Aus globaler Perspektive ist es immer richtig, gegen tiefere Vermögenssteuern anzukämpfen. Die Tiefsteuerpolitik entzieht den Staaten jene Mittel, die sie für den Klimaschutz dringend benötigen. Trotzdem erkenne ich im Basler Steuerpaket einen guten Kompromiss, der angesichts unterschiedlichster Forderungen eine Balance herzustellen versucht. Das Problem im Baselbiet ist: Solche Kompromisse gibt es nicht.

Die von der Basler Finanzdirektorin Tanja Soland eingebrachte Vermögenssteuersenkung heizt den Steuerwettbewerb an. Daran können Sie als SP-Nationalrätin aus dem Nachbarkanton keine Freude haben.

Wenn es sich reiche Regionen leisten können, Steuern zu senken, und den Wettbewerb anheizen, so hat das immer auch negative Auswirkungen auf ärmere Regionen in der Nachbarschaft. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Umso wichtiger ist es, dass wir diesen schädlichen Steuerwettbewerb einschränken.

Eine Einschränkung kommt: Mit der OECD-Reform wird eine Mindeststeuer für multinationale Firmen eingeführt. Doch nun gibt's ein Tauziehen zwischen Bund und Kantonen um die Mehreinnahmen.

Die parlamentarische Beratung ist im Gang. Wir setzen uns für eine Vorlage ein, von der alle Regionen profitieren. Die grosse Stärke der Schweiz ist der soziale Zusammenhalt zwischen Stadt und Land, zwischen reichen und ärmeren Regionen. Darum braucht es einen fairen Verteilschlüssel zwischen Kantonen und dem Bund.

Es wird eine obligatorische Volksabstimmung geben …

… die nur dann vor dem Volk bestehen kann, wenn die gesamte Bevölkerung von den Mehreinnahmen profitiert. Sieht der Verteilschlüssel so aus, dass nur sehr wenige reiche Kantone wie Basel-Stadt und Zug Hunderte Millionen erhalten und unverhältnismässig profitieren, während alle anderen praktisch leer ausgehen, sehe ich schwarz.

Was ist aus Ihrer Sicht unverhältnismässig?

Ein Beispiel: Mit der ständerätlichen Version (75 Prozent Kantone, 25 Prozent Bund, d. Red.) lägen die Mehreinnahmen für Basel-Stadt bei 271 Millionen Franken pro Jahr, bei Baselland bei 3,8 Millionen. Der Finanzausgleich wird nicht ausreichen, um die Verhältnisse zu korrigieren. Mit einer 50:50-Aufteilung zwischen Bund und Kantonen und einer Obergrenze, wie dies die Wirtschaftskommission des Nationalrats vorschlägt, sind es noch immer 80 Millionen für Basel-Stadt und zehn Millionen für Baselland.

