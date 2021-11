Sek Reinach gibt im Streit um Trainerhosen nach

Baselland Schulleitung gibt nach: Lösung im Kleiderstreit an der Sek Reinach Schon seit Wochen beschäftigt den Landkanton die Frage, ob Schulen Vorschriften gegen vermeintlich zu saloppe Schülerkleidung im Unterricht erlassen dürfen. Der Regierung sagt Nein, doch offenbar hielten sich nicht alle Lehrpersonen daran. Bojan Stula 07.11.2021, 17.23 Uhr

Der Versuch mit einheitlicher Schulbekleidung in Basel vor über einem Jahrzehnt war wenig erfolgreich. Doch spezielle Kleidervorschriften in gewissen Schulen sind auch keine juristisch tragfähige Lösung. Walter Bieri / KEYSTONE

Im Streit um Kleidervorschriften an Baselbieter Schulen zeichnet sich offenbar eine Lösung ab. So soll die Leitung der Sekundarschule Reinach jüngst eine Mail an alle Lehrpersonen verschickt haben, in der festgehalten wird, «dass Schülerinnen und Schüler nicht nach Hause geschickt werden und sie keine Sanktionen erhalten», sollten sie während der Unterrichtszeiten Jogginghosen tragen.

Dies berichtet am Sonntag der Verein «Starke Schule beider Basel» auf seiner Internetseite. Dort heisst es weiter, die Lehrpersonen dürften zwar mit Schülerinnen und Schülern wegen salopper Kleidung das Gespräch suchen, aber es sollten «keine ernsthaften Auseinandersetzungen bezüglich Trainerhosen» mehr geführt werden.

Die Reinacher Schulleitung begründet ihre neue Anweisung an die Lehrerschaft damit, dass sie «keine illegale Schulhausordnung umsetzen» dürfe. Der Kleiderstreit an der Sekundarschule Reinach hat in den vergangenen Wochen weite Kreise gezogen und zu parlamentarischen Anfragen im Landrat sowie einer Aufsichtsbeschwerde durch die «Starke Schule» geführt.