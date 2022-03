Beide Basel warnen am Freitag in Medienmitteilungen vor der Trockenheit und betonen: Beim Feuer machen ist Vorsicht geboten. In beiden Kantonen herrsche derzeit eine Waldbrandgefahr der Stufe 3 (erhebliche Gefahr). Das bedeutet, heisst es in den Mitteilungen, dass Grillfeuer nur in den bestehenden Feuerstellen gemacht werden sollten. Wichtig sei, das Feuer zu beobachten und bei Funkenwurf sofort zu löschen. Bei starkem Wind solle auf Feuer ganz verzichtet werden, ebenso sei es momentan gefährlich, Raucherwaren wegzuwerfen. (ksp)