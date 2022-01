Baselland SP und Grüne verfolgen bei der Klimaschutz-Initiative dasselbe Ziel – und marschieren doch getrennt Zwei Ja-Plakate werben derzeit parallel um die Aufmerksamkeit des Baselbieter Stimmvolks. Dass sich Grüne und SP vor der Abstimmung vom 13. Februar nicht auf einen Weg einigten, ist bezeichnend. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 20.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die SP wirbt mit einem eher unauffälligen und traditionellen Plakat für die Klimaschutz-Initiative (vorne), die Grünen mit einem grellbunten Cartoon samt QR-Code zum Scannen (Plakate in Liestal). Kenneth Nars

Im Abstimmungskampf um die Klimaschutz-Initiative, über die das Baselbieter Stimmvolk am 13. Februar befindet, schwingt auf Seite der Befürworter parteipolitischer Wettbewerb mit: Wer hat im rot-grünen Lager den Lead im wichtigen Klimadossier – Grüne oder SP? Das Volksbegehren, welches das Pariser Klimaabkommen im Landkanton gesetzlich festschreiben und die Regierung verpflichten will, die Senkung der CO 2 -Emissionen aktiv zu steuern, ist von den Grünen lanciert worden. «Das ist eine Initiative von uns», stellt Grünen-Präsident Michael Durrer klar. «Wir haben den Initiativtext formuliert und die Unterschriften gesammelt. Auch führen wir nun die Ja-Kampagne an.» Diese sei dank der Unterstützung vieler Organisationen, Parteien und KMU breit aufgestellt, wirbt Durrer.

Initiative ist für die Grünen eine «Riesenkiste»

Für die Grünen ist die Abstimmung vom 13. Februar eine «Riesenkiste», wie der Kantonalpräsident einräumt. «Wir haben noch nie so viel Zeit und Geld in eine Kampagne investiert.» Durrer spricht von einem tiefen fünfstelligen Frankenbetrag. Neben den grellbunten Pop-Art-Plakaten, die übrigens reale Befürworterinnen und Befürworter der Initiative zeigen, hat die SP Baselland eigene, weniger auffällige Ja-Plakate aufgehängt. Der Aufwand der SP bewege sich im gängigen Rahmen für die Initiative einer anderen Partei und ein Thema dieser Tragweite, findet Parteipräsidentin Miriam Locher. In diesem Fall ist das ein vierstelliger Betrag. Die laufende eigene Initiative, die gebührenfreie Kitas für alle Baselbieter Familien fordert, binde mehr eigene Mittel, betont Locher.

Dass es vor einer Abstimmung im gleichen Lager unterschiedliche, teils unkoordinierte Anstrengungen gibt, ist im Baselbiet nicht ungewöhnlich, vorliegend aber gleichwohl bezeichnend. Wenigstens sitzen im Personenkomitee der Grünen-Kampagne einige Sozialdemokraten, wie Präsidentin Locher oder Vizepräsident Nils Jocher. Im Vorfeld der Abstimmung ist man auf beiden Seiten bestrebt, den Ball flach zu halten. Auf Reibereien zwischen den beiden Parteien angesprochen, sagt SP-Präsidentin Locher: «Wir haben ein gemeinsames übergeordnetes Ziel. Dazu ist eine gute Zusammenarbeit nötig.» Das klingt distanziert.

SP machte nicht mit bei Guerilla-Aktion der Grünen

Das rot-grüne Lager, nach den Wahlen 2019 so gross und stark wie nie zuvor in der Baselbieter Geschichte, zeigte sich in der Folge auffallend oft entzweit: Gegen die neuen Schwarzarbeitsgesetze etwa, die vor einem Jahr zur Abstimmung gelangten, wehrten sich die Grünen als einzige grössere politische Kraft im Kanton, die SP sagte gemeinsam mit den Bürgerlichen Ja. Ähnliche Koalitionen gab es auch in anderen Geschäften. Im Dezember beantragten die Grünen im Landrat Rückweisung des Budgets 2022 an die Regierung, um mehr Geld für den Klimaschutz zu kriegen.

Die Genossinnen und Genossen verweigerten sich dieser Guerilla-Aktion: Man teile die Kritik, dass Baselland zu wenig gegen den Klimawandel tue. Doch mitten in der Pandemie ein Budget zurückzuweisen sei kein gangbarer Weg, kritisierte SP-Sprecherin Pascale Meschberger damals. Stattdessen haben die Sozialdemokraten im Herbst einen umfangreichen Klimaplan fürs Baselbiet erarbeitet. Das Grundsatzpapier enthält eine Kernforderung – Netto-Null-CO 2 -Emissionen bis 2030 – als auch etliche konkrete Massnahmen, darunter etwa ein Verbot klimaschädlicher Investitionen.

Bei der Klimaschutz-Initiative drängte die SP in der vorberatenden Umweltschutz- und Energiekommission (UEK) auf einen Gegenvorschlag. Damit sollte die Initiative im Parlament mehrheitsfähig werden. Zudem forderte die SP, dass diese mit konkreten Umsetzungsmassnahmen ergänzt und der Auftrag der Regierung genauer definiert wird, wie Locher ausführt. Als sich in der UEK zeigte, dass im Landratsplenum auch für den Gegenvorschlag keine Mehrheit gefunden werden dürfte, standen die SP-Vertretenden alleine da.

Und die Grünliberalen politisieren an der Parteibasis vorbei

Grüne und SP verfolgen zwar in der Umweltpolitik ähnliche oder fast identische Ziele, marschieren aber oft getrennt. Diesen Wettbewerb gibt es bezeichnenderweise auch auf nationaler Ebene: Im November 2021 kündigten SP und Grüne fast zeitgleich eine Initiative für einen Klimafonds an; nach offenem Streit haben die beiden Parteien erst vor wenigen Tagen ihre Begehren zusammengelegt.

Noch einmal anders verhält es sich übrigens mit den Baselbieter Grünliberalen: Deren drei Landräte votierten im Parlament in der Schlussabstimmung gemeinsam mit der Fraktionspartnerin CVP, die Klimaschutz-Initiative den Stimmberechtigten zur Ablehnung zu empfehlen. Dem folgte ironischerweise die eigene Parteibasis nicht: Die Baselbieter GLP hat zur Klimaschutz-Initiative die Ja-Parole beschlossen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen