Baselland Steinemann will nicht in den Regierungsrat Das Kandidatenkarussell der Regierungsratswahlen vom 12. Februar 2023 ist um eine prominente Anwärterin ärmer: Die amtierende Landratspräsidentin Regula Steinemann verzichtet auf eine Kandidatur. Michael Nittnaus 07.06.2022, 19.02 Uhr

Regula Steinemann beim Landratspreesifescht in Füllinsdorf. Nicole Nars-Zimmer

Dies teilte ihre Partei, die GLP Baselland, Dienstagabend mit. «Für mich ist es schlicht der falsche Zeitpunkt nach drei intensiven Jahren», lässt sich die 42-Jährige zitieren. Damit meint Steinemann den Weg von der zweiten Vizepräsidentin bis zu ihrem Jahr als höchste Baselbieterin. Die familiäre Situation als Mutter einer vierjährigen Tochter habe für sie Priorität.

Die Anwältin aus Füllinsdorf war in den vergangenen Monaten «von verschiedenen Seiten ermuntert» worden, zu kandidieren, so die Mitteilung weiter. Eine Kandidatur bei späteren Regierungswahlen schliesse Steinemann nicht aus. Die GLP wird nun an der Mitgliederversammlung vom 18. August entscheiden, ob und mit wem die Partei zu den Regierungsratswahlen 2023 antreten wird.