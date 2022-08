SVP Baselland schlägt Sandra Sollberger als Regierungsrätin vor

Baselland SVP-Leitung schlägt Sandra Sollberger als Regierungsratskandidatin vor Am 15. August entscheidet die Baselbieter SVP, wer anstelle des zurücktretenden Thomas Weber den Sitz der Partei in der Baselbieter Regierung verteidigen soll. Es wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Sandra Sollberger sein. Hans-Martin Jermann 04.08.2022, 16.02 Uhr

Gemeinderätin, Landrätin und Nationalrätin. Sandra Sollberger aus Bubendorf. Keystone

Nach der Rücktrittsankündigung von Regierungsrat Thomas Weber Ende Juni und der anschliessenden fieberhaften Suche nach einer möglichen Nachfolgerin oder einem möglichen Nachfolger ist die Baselbieter SVP einen wichtigen Schritt weiter: Die Parteileitung schlägt Sandra Sollberger als Kandidatin für die Baselbieter Regierungswahlen vom 12. Februar 2023 vor. Dies teilte die SVP am Donnerstagnachmittag mit.

Sollberger bereits auf Gemeinde-, Kantons- und Bundesebene tätig

Die Nomination Sollbergers kommt nicht überraschend: Die 48-jährige Nationalrätin aus Bubendorf ist von den fünf gemeldeten möglichen SVP-Kandidierenden mit Abstand jene mit der grössten politischen Erfahrung und mit dem grössten Bekanntheitsgrad. «An Sollberger wird kaum ein Weg vorbeiführen», titelte die bz bereits am 13. Juli, als die Ambitionen der langjährigen Gemeinderätin (2008 bis 2016), Landrätin (2011 und 2015) und eben Nationalrätin (seit 2015) bekannt wurden.

Sandra Sollberger weise somit eine breite Erfahrung auf allen drei Staatsebenen auf, betont die SVP in ihrer Mitteilung. Im Falle einer Wahl in die Kantonsregierung komme sie mit einem «vorzüglichen Netzwerk von guten und langjährigen Kontakten zum Bundesrat und zur Bundesverwaltung» in die Kantonsexekutive nach Liestal zurück.

Unterlegene Kandidierende könnten am 15. August doch zur Wahl antreten

Abschliessend über die Nomination entscheiden wird der SVP-Parteitag am 15. August. Nicht ganz klar war in den vergangenen Wochen, ob die Parteileitung den Mitgliedern ein Einerticket oder allenfalls eine zweite Person zur Auswahl vorschlagen wird. Obwohl sich die Parteileitung nun für erste Variante «nur» mit Sollberger entschieden hat, steht es den vier von Ortssektionen anderen gemeldeten Kandidierenden frei, sich am 15. August doch nochmals zur Wahl zu stellen. «Mit grosser Überzeugung» hätten sich Personalkommission und Parteileitung entschieden, dem Nominationsparteitag einen Einervorschlag zu unterbreiten, heisst es in der Mitteilung weiter.

Neben Sollberger meldeten in den vergangenen Wochen Markus Brunner (Landrat, Muttenz), Reto Tschudin (Landrat, Lausen), Matthias Liechti (alt Gemeindepräsident, Rümlingen) und Stephan Meyer (Münchenstein) ihr Interesse an einer Regierungskandidatur.