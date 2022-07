Abtretender Baselbieter Regierungsrat Thomas Weber im Interview

Baselland Thomas Weber im grossen bz-Interview: «Mir wäre nicht wohl, wenn ausschliesslich Bürgerliche in der Regierung wären» Der SVP-Magistrat plante schon lange, bei den Regierungswahlen 2023 nicht mehr anzutreten. Im Gespräch macht er sich zudem für die «Zauberformel» stark, wonach fünf Parteien die fünf Sitze halten sollten. Michael Nittnaus und Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 07.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ich wurde nicht als Regierungsrat geboren», sagt Thomas Weber. Jetzt sucht er eine neue Herausforderung. Juri Junkov

Herr Weber, Sie wirken seit dem Entscheid vom vergangenen Donnerstag erleichtert, als ob Ihnen eine grosse Last von den Schultern gefallen ist. Wie gut haben Sie in den letzten Nächten geschlafen?

Thomas Weber: Schlafen konnte ich schon immer gut. Aber natürlich stieg der Druck von aussen, je näher das Ende meines Präsidialjahres rückte. Die Anfragen, wie ich mich nun entscheiden werde, häuften sich. Es war zuletzt fast die häufigere Frage als «Hast Du für mich noch Billette fürs Esaf?» (lacht) Dass ich so kommunizieren konnte, wie ich es geplant hatte und nun Klarheit herrscht, freut mich. Es ist wie bei einem Ast: Irgendwann muss man ihn abschneiden, dass der Baum noch schön weiterwächst – und dann ist er ab. Ich bin jetzt aber kein anderer Mensch.

Schwingt Wehmut mit, da es nun definitiv feststeht?

Das ist so. Es sind irreversible Fakten. Wie bei einer Firma, die man nach langer Zeit verlässt, gibt es Menschen und Dinge, die einen binden und dort halten. Doch irgendwann zieht es einen weiter. Man muss loslassen können.

Wie lange war für Sie schon klar, dass Sie nicht wieder antreten?

Der Entscheid ist älter, er war vorgespurt. Schon als ich 2013 in die Regierung gewählt wurde, machte ich mir Gedanken, was eine gute Amtsdauer wäre. Zehn Jahre ist eine gute Zeit. Bereits vor einigen Monaten habe ich mit meiner Frau vorbesprochen, dass ich es so plane.

«Schon als ich 2013 in die Regierung gewählt wurde, machte ich mir Gedanken, was eine gute Amtsdauer wäre», sagt Thomas Weber. Juri Junkov

Thomas Weber, der zupackende Pragmatiker Überraschend wurde Thomas Weber im Frühjahr 2013 in einer Einerausmarchung gegen den damals viel bekannteren Eric Nussbaumer (SP) in die Baselbieter Regierung gewählt. Der Bauingenieur und Oberst im Generalstab aus Buus genoss wenig Vorschusslorbeeren, erarbeitete sich aber einen Ruf als zupackender, doch besonnener Pragmatiker. Als Hardliner zeigte sich Weber kaum je. Der 60-jährige Vorsteher der Volkswirtschafts - und Gesundheits­direktion ist – das zeigten die Standing Ovations letzte Woche im Landrat – über die Parteigrenzen hinaus beliebt. (haj)

Es gab auch kritische Stimmen, dass Sie Ihre Partei und die bürgerlichen Partner überrascht und in die Bredouille gebracht haben. Verstehen Sie solche Einwände?

Nur teilweise. Die Ausgangslage war ja nicht so komplex. Entweder sage ich Ja oder Nein, also Fifty-fifty. Jeder Stratege, der einer sein will, bereitet sich auf beides vor. So überrascht kann man nicht sein. Und der engere Kreis war schon länger eingeweiht, dass es eine Option ist, die ich ernsthaft prüfe. Auch wenn es erst feststand, als ich es kommunizierte.

Und doch scheint bei den Bürgerlichen nicht klar zu sein, mit welcher Strategie es nun weitergeht …

Dieser Eindruck täuscht wahrscheinlich. Übrigens haben frühere Regierungsräte ihren Nichtantritt zu den Wahlen meist erst im August bekannt gegeben. Die Parteien haben genügend Zeit, Kandidierende zu nominieren und Mitte August finden nicht ganz zufällig alle Nominationsparteitage von SVP, FDP und Mitte direkt hintereinander statt. Das Ziel ist, ab dann einen gemeinsamen Wahlkampf zu führen.

Dennoch ist es schwierig, dass der ganze Findungsprozess in den Sommerferien stattfinden muss.

Wenn jemand Regierungsrat werden will, diese Gelegenheit aber wegen Sommerferien vorbeiziehen lässt, dann ist er wohl nicht ganz geeignet. Die mentale Bereitschaft, sich für dieses Amt zu interessieren, muss latent da sein.

Wie beschreiben Sie das aktuelle Verhältnis zu Ihrer Partei, der SVP?

Als sehr gut. Ich fühle mich sehr respektiert und getragen. Natürlich wäre mein Wiederantritt zunächst die einfachste Lösung gewesen. Doch die Erkenntnis reifte, dass es 2027 schwieriger werden könnte, wenn plötzlich drei oder vier Bisherige abgelöst werden müssten. Auch auf lange Sicht halte ich meinen Entscheid daher für besser.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass die SVP jemanden findet, der Ihre grossen Fussstapfen füllen kann? Es stehen ja nicht zehn mögliche Nachfolgende bereit.

Es braucht ja keine zehn, eine geeignete Person reicht. Häufig wächst man in so Ämter erst hinein. Nicht alle Senkrechtstarter erweisen sich als gut und umgekehrt können Unterschätzte über sich hinauswachsen. Ich denke an Willi Ritschard oder Adolf Ogi. Ich wurde auch nicht als Regierungsrat geboren. Oft braucht es ein, zwei Jahre, um sich einzuarbeiten.

Thomas Weber zur Zusammensetzung der Regierung: «Ich halte die aktuelle Formel für die beste.» Juri Junkov

In der aktuellen Baselbieter Regierung besetzen die fünf grössten Parteien jeweils einen Sitz. Viele sprechen von der neuen Zauberformel. Wie gut finden Sie diese Zusammensetzung?

Ich finde diese Aufteilung sehr gut. Ich habe ja beides erlebt, als Landrat 2011 bis 2013, als die SVP nicht in der Exekutive vertreten war, sowie als Regierungsrat 2015 bis 2019 ohne ein Mitglied der SP. Dass dann jeweils eine grosse Partei nicht in die Regierungsgeschäfte eingebunden ist, ist nicht förderlich. Ich halte die aktuelle Formel daher für die beste.

Würden Sie es begrüssen, wenn sie auch nach 2023 fortgeführt würde?

Ja. Natürlich geht es im Majorzsystem um die Wahl von Personen. Doch die Baselbieter Bevölkerung hat einen Gerechtigkeitssinn und korrigiert Abwahlen von Parteien jeweils bei nächster Gelegenheit. Die jetzige Formel bildet die Kräfteverhältnisse ideal ab und ermöglicht gute Diskussionen. Mir wäre nicht wohl, wenn eine Partei klar dominieren würde oder ausschliesslich Bürgerliche in der Regierung wären.

Das klingt wie eine direkte Empfehlung an die FDP, keinen zweiten Kandidaten aufzustellen, sondern dass sich die Bürgerlichen mit drei Sitzen zufrieden geben sollten?

Drei bürgerliche Sitze bedeuten die Regierungsmehrheit. (lächelt) Aber die Parteigremien werden sich Chancen und Risiken überlegen, ob sie mit vier bürgerlichen Kandidierenden antreten. Dies könnte vom Wähler als übergriffig angesehen werden. Andererseits sieht es danach aus, dass die linke Seite um SP, Grüne und GLP auch mit insgesamt vier Kandidaturen kommt. Ich sage: Fünf mal ein Sitz ist gut für die Arbeit der Regierung und die Zusammenarbeit mit dem Landrat.

Sie haben nach Ihrem Entscheid kein Geheimnis daraus gemacht, dass das Regierungsamt für Sie belastend ist. Wie hat die Belastung denn konkret zugenommen?

Sie nahm nicht unbedingt zu. Ich hatte früher immer Miliztätigkeiten neben meinem 100-Prozent-Job. Ich habe in der Armee 1400 Diensttage absolviert, zusätzlich Parteiarbeit, erst auf kommunaler Ebene, dann im Landrat, schliesslich das Regierungsamt. Immer mussten die Bereiche persönliche Freundschaften, Familie, Kultur, Freizeit hinten anstehen. Es geht mir darum, wieder mehr Platz in der persönlichen Agenda zu haben, dass weniger durchgetaktet ist mit Sitzungen. Dazu kam das aufwendige Covid-Management. Da musste ich schon schauen, wo ich noch Energie tanken konnte. Vier weitere Jahre Regierungsrat hätte ich wohl schon ausgehalten, aber es soll ja kein Marathon sein, bei dem man hinter der Ziellinie erschöpft zusammenbricht.

Schlug die Belastung bei Ihnen auch auf die Gesundheit?

Zum Glück nicht akut. Ich bin aber sportlich nicht mehr gleich fit. Dies sicher auch, weil ich viel weniger Velokilometer in den Beinen habe als in normalen Jahren. Ich brauche Sport, Bewegung, muss draussen sein, um im Gleichgewicht zu sein. Vergangenen Herbst machte ich in den Ferien auf Sardinien eine Velotour. Früher fuhr ich am Berg jeweils vorne weg, nun musste ich hinten den Anschluss halten. Da merkte ich, dass sich etwas verändert hat. (lacht)

Sie waren die letzten zwei Jahre auch Corona-Krisenmanager. Welche Note geben Sie sich für die bisherige Bewältigung der Krise?

(zögert) Es ist schwierig, sich selber zu benoten. Aber eine Fünf ist es wohl schon.

Was würden Sie rückblickend anders machen?

Vielleicht kommunikativ etwas vorsichtiger sein. Mir fällt da die Videomedienkonferenz vom Dezember 2020 ein, als ich gefragt wurde, was ich von Querdenkern halte. Als ich antwortete, dass es mehr Querdenker brauche, hatte ich nicht im geringsten die problematischen deutschen Massnahmen-Gegner auf dem Schirm, sondern dass bei Herausforderungen neue Denkansätze guttun. Das flog mir dann um die Ohren.

Was haben Sie daraus gelernt?

Dass es in der Krise vermehrt Triggerbegriffe gibt, die etwas auslösen können. Man muss wirklich sehr aufpassen, was man sagt. Das zeigt jetzt auch wieder die Debatte um die Aussagen von Sibel Arslan über den Ukrainekrieg. Sehr schnell wird man da «geframed».

«Ein Gefühl, als hätte ich eine Eisenkugel am Bein.»: Thomas Weber darüber, wie belastend der Gerichtsprozess gegen ihn war. Juri Junkov

Sie mussten sich 2021 in Zusammenhang mit der Schwarzarbeitskontrolle ZAK vor Gericht verantworten. Inwiefern hat Sie dieser Prozess belastet?

Das war sicher eine Zusatzlast. Ein Gefühl, als hätte ich eine Eisenkugel am Bein. Es war auch für mein familiäres Umfeld unangenehm, ständig mit der Frage konfrontiert zu werden: «Was hat Dein Vater/ Dein Ehemann gemacht?» Solche Erlebnisse wünsche ich niemandem. Doch letztlich ist es gut herausgekommen, das zählt.

Der neben Ihnen angeklagte damalige Kiga-Leiter Thomas Keller sagte vor Gericht, er könne kaum fassen, was ihm da vorgeworfen werde. Dachten Sie auch mal: «Das kann doch nicht wahr sein»?

Ich habe mich schon gefragt, weshalb ich als Regierungsrat vor Gericht stehe und ob da nicht auch politische Absichten eine Rolle spielen. Klar, bis zu einem gewissen Grad gehört das auch zum Amt: Als Regierungsmitglied ist man der Öffentlichkeit ausgesetzt, das ist bei einem leitenden Angestellten des Kantons weit weniger der Fall. Es ist wichtig, dass die Gewaltenteilung funktioniert – und das tut sie, wie gerade dieses Verfahren gezeigt hat. Zugleich müssen Strafverfahren gegen amtierende Regierungsmitglieder die absolute Ausnahme bleiben. Wenn man dauernd mit einem Bein im Gefängnis steht, kann niemand mit klarem Kopf regieren.

Sie werden am 30. Juni 2023 Ihren letzten Arbeitstag als Regierungsrat haben. Was werden Sie gleich anschliessend tun?

Ich werde mir zunächst sicher einige Wochen frei nehmen. Fix geplant ist noch nichts, aber reizen würde mich eine längere Velotour oder eine Weitwanderung, etwa die Via Alpina. Sicher werde ich im Juli 2023 auf meiner Schafweide die Neophyten etwas stärker bekämpfen, als dies zuletzt der Fall war. Ich bin da mit dem Einjährigen Berufkraut konfrontiert, das wie kleine Kamillen aussieht. Wenn Sie da nicht jede Woche mindestens zwei Stunden ins Ausreissen der Pflanzen investieren, geht Ihnen im Nu die Weide kaputt.

Wie wird es für Sie beruflich oder politisch weitergehen?

Klar ist, dass ich nicht einfach im Garten herumsitze, sondern mich weiter in irgendeiner Form engagieren möchte. Konkret geplant ist noch nichts. Ich möchte das zweite Halbjahr 2023 für Orientierung, Angebotssichtung und schliesslich Entscheide nutzen, um dann ab 2024 mit einer neuen Tätigkeit loszulegen. Reizen würde mich eine Aufgabe im Bereich Coaching, Beratung oder strategische Aufgaben in der Privatwirtschaft. Wichtig ist: Das Pensum müsste überschaubar sein, 40 bis 60 Prozent wären ideal.

Da bietet sich bei den nationalen Wahlen 2023 eine Ständeratskandidatur an. Das wäre ein solches Teilzeitpensum. Ist das ein Thema?

Ich sage dazu derzeit weder Ja noch Nein. So etwas müsste sorgfältig abgeklärt werden. Verhindern möchte ich, dass ich dann doch fast wie in einem Fulltime-Job ständig in Bern sitze. Auch klar ist für mich: Politische Tätigkeiten, die ich bereits einmal ausgeübt habe, wie etwa ein Landratsmandat oder kommunale Kommissionen, kommen ebenfalls nicht infrage.

Im August steht mit dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln für Sie ein Highlight an. Was haben wir von Ihrer Festrede als Esaf-Präsident zu erwarten?

Ich werde dort sicher nicht verkünden, dass ich doch nochmals als Regierungsrat antrete. (lacht) Für mich wird es wichtig sein, aufzuzeigen, dass das Schwingen und die lebendigen Traditionen auch in unsere Region gehören. Die letzten «Eidgenössischen» fanden in Estavayer und Zug statt, 2025 kommt mit dem Glarnerland nach Pratteln ein weiterer neuer Ort hinzu. Das Esaf soll bewusst nicht nur in den Schwinger-Hochburgen stattfinden, auch in Regionen vorstossen, wo man es auf den ersten Blick nicht gleich erwartet. Was allerdings Baselland betrifft: Der Schwingklub Binningen steht mit aktuell zehn Kränzen schweizweit im vorderen Mittelfeld.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen