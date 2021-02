BASELLAND Trotz Corona: Kein generelles Fasnachts-Verbot – aber starke Einschränkungen Im Hinblick auf die kommenden zwei Fasnachtswochen hat die Baselbieter Regierung die Leitplanken gesetzt, innerhalb derer närrisches Treiben möglich sein soll. Eva Oberli 09.02.2021, 17.56 Uhr

Trotz Corona - Die Kleinsten müssen dieses Jahr nicht völlig auf die Fasnacht verzichten. Bild: Andrea Stalder

Der Kanton Basel-Landschaft macht die Verordnungen des Bundesrats über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie geltend, verzichtet aber auf zusätzliche Einschränkungen während der kommenden Fasnachtswochen. So steht es in einer Medienmitteilung der Baselbieter Regierung vom Dienstag. Entsprechend bleiben private Veranstaltungen, also Treffen im Familien- und Freundeskreis bis maximal fünf Personen, weiterhin erlaubt.