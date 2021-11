Baselland Viel Aufwand, wenig Impfungen: Ein Besuch beim mobilen Impfteam in Maisprach Das mobile Impfteam des Kantons Baselland ist derzeit in elf Gemeinden unterwegs. Ziel ist, die Impfquote noch etwas anzuheben. Im Gemeindezentrum Maisprach wurde das Angebot nur von wenigen genutzt. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 05.11.2021, 05.00 Uhr

Eine Frau wird im Gemeindezentrum in Maisprach geimpft. Sie hat sich dazu entschieden, weil der Druck von aussen zu gross geworden sei. Kenneth Nars

An Strassenlampen an der Maispracher Hauptstrasse hängen Plakate, die gegen das Covid-Gesetz werben – wie derzeit in wohl jeder Gemeinde. Eine grosse Hand, ihr Zeigefinger auf die Vorbeifahrenden gerichtet: «Impfzwang für alle?» steht darunter in dicken, roten Buchstaben geschrieben. Nur einige Meter weiter, im Gemeindezentrum, wird an diesem Herbstabend geimpft. Das mobile Impfteam des Kantons Baselland ist derzeit in Gemeinden unterwegs, um noch mehr Menschen dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen. Elf Gemeinden werden bis zum 16. November besucht.



Kurz vor dem Start um 17 Uhr tauchen auch schon die ersten beiden Impfwilligen auf – wobei willig in diesem Fall nicht ganz korrekt ist: «Es ist wirklich der Druck von aussen, der mich dazu bewegt hat», sagt eine der beiden Frauen. «Ich möchte mich eigentlich nicht impfen lassen, aber ich glaube nicht, dass wir noch darum herumkommen.» Ihre Freundin sieht es ähnlich:

«Ich arbeite im Gastgewerbe und muss mir täglich üble Kommentare anhören, weil ich ungeimpft bin. Das hält man irgendwann nicht mehr aus.»

Draussen geht ein Mann umher und fotografiert die Autos, die vor dem Gemeindezentrum parkiert sind. Ins Zentrum begibt er sich nicht. Sicherheitsprobleme mit Impfskeptikern habe man an den bisherigen Standorten keine gehabt, sagt Rolf Wirz, Mediensprecher der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion.



Zertifikatspflicht hat zum Impfen bewegt

Die verschiedenen Standorte hat der Kanton unter anderem anhand der Impfquote ausgewählt. In Maisprach waren – Stand Ende August, weil es seit der Einführung der Impfung in Apotheken und Arztpraxen keine Zahlen zu den einzelnen Gemeinden mehr gibt – 55,9 Prozent der Bevölkerung geimpft.

Als weitere Kriterien bei der Auswahl nennt Wirz die Verteilung der Gemeinden im Kanton sowie das Fehlen von Apotheken und Arztpraxen. Die elf Gemeinden seien ein Pilotprojekt, so Wirz, es hätten sich bereits weitere Interessenten gemeldet.

Der Kanton macht vor dem Gemeindezentrum auf das Angebot aufmerksam. Kenneth Nars

Im Gemeindezentrum tauchen schon wenige Minuten nach Beginn die nächsten Personen auf. Eine Frau berichtet, sie habe lange mit sich gerungen und sich schliesslich für die Impfung entschieden, damit sie wieder Restaurants besuchen und mehr erleben könne. «Man will ja nicht immer zu Hause sitzen», sagt sie. Auch sie habe sich eigentlich nicht impfen lassen wollen.

Anders geht es einer 15-Jährigen, die in Begleitung ihrer Mutter dort ist. Der Rest der sechsköpfigen Familie sei bereits geimpft, obwohl die Eltern Impfungen gegenüber generell skeptisch eingestellt seien, so die Mutter. Sie habe sich unter anderem aus Solidarität impfen lassen, sagt sie, ihre Kinder hätten sich alle selber dafür entschieden. Ihre jüngste Tochter sagt:

«Ich wollte schon länger eine Impfung, aber ich fand die Anmeldung umständlich.»

Mit dem mobilen Impfteam, bei dem es keinen Termin braucht, sei das einfacher.

Den Termin für die Zweitimpfung gibt es gleich vor Ort ­– in rund vier Wochen gehen die mobilen Teams zurück in die jeweiligen Gemeinden. Wer den Termin nicht wahrnehmen kann, darf für den zweiten Piks auch nach Muttenz ins Impfzentrum.



In vier Wochen kommt das Team erneut vorbei

Am dreistündigen Termin an diesem Mittwochabend kommen im Gemeindezentrum insgesamt elf Personen vorbei, um sich impfen zu lassen. Am Tag zuvor in Zwingen seien es 36 gewesen, die wenigsten liessen sich in Langenbruck impfen: Fünf Personen kamen dort für den Piks vorbei.

Geimpft wird beim mobilen Team mit dem Impfstoff von Pfizer. Kenneth Nars

«Wir haben keine Erwartungen, es kann auch sein, dass mal niemand kommt», sagt Wirz. Im Verhältnis stünden Aufwand und Ertrag nicht ­– darum gehe es aber auch nicht. «Jetzt geht es einfach darum, Einzelpersonen zu gewinnen. Jede Impfung zählt.»

Impfbus und Konzerte im Kanton Solothurn Im Kanton Solothurn wird ebenfalls versucht, die Impfquote anzuheben. Dreimal pro Woche ist dafür ein mobiles Impfteam im Kanton unterwegs ­– am Dienstag kam dieses ins Schwarzbubenland nach Breitenbach. Dabei war der Tenor ein ähnlicher wie im Baselbiet: Wirklich impfen lassen wollen sich nur wenige. Als Grund wird meist die Zertifikatspflicht angegeben. Dennoch war die Aktion im Schwarzbubenland erfolgreich: Rund 90 Dosen wurden verimpft. Die Zahl der Geimpften soll aber noch weiter steigen. Gestern hat der Kanton Solothurn bekannt gegeben, wie man sich ab nächster Woche dafür einsetzen will: Es wurde ein Impfbus ausgeliehen, die Öffnungszeiten der Impfzentren werden verlängert, und es sollen Konzerte stattfinden, an denen man sich impfen lassen kann. Das Ziel seien 10000 Erstimpfungen im November.