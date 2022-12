Baselland Wegen Pannen: Bis vor Weihnachten unterstützt ein Busersatz die Waldenburgerbahn Technische Probleme beim neuen Waldenburgerli führen dazu, dass parallel zum Bahnbetrieb auf der kürzlich neu eröffneten Strecke auch ein Ersatzbus fährt. Hans-Caspar Kellenberger 19.12.2022, 17.32 Uhr

Am Bahnhof Liestal wird, parallel zum Betrieb der neuen Waldenburgerbahn, ein Bahnersatz betrieben. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Noch keine zehn Tage sind seit der Eröffnung des neuen Waldenburgerlis vergangen. Im Beisein prominenter Gäste fuhren die ersten Trams der Linie 19 über die rundum erneuerte Bahn, die Liestal mit Waldenburg im Viertelstundentakt verbindet. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde ist die neue Waldenburgerbahn unterwegs und legt so innert 23 Minuten die rund 13 Streckenkilometer zwischen den beiden Bezirkshauptorten zurück.

Bereits am zweiten Betriebstag tauchten jedoch verschiedenste Probleme im Zusammenhang mit der Hightech-Bahn auf: Die Ansteuerungszeiten der Bahnübergänge waren nicht angepasst, in Hölstein kam es zu einem Schienenbruch und die Fahrzeuge haben sich bisher als durchaus störungsanfällig erwiesen. Kälte und Fahrzeugtechnik hätten sowohl Fahrgästen als auch Mitarbeitenden einiges abverlangt, wie die Baselland Transport AG (BLT), der die Bahn gehört, zuletzt vermeldete.

Neben den technischen Schwierigkeiten und Pannen musste das neue Waldenburgerli auch mit einem Unfall umgehen. Ein siebenjähriger Junge sprang beim Fussgängerübergang der Haltestelle Niederdorf vor die Bahn, die Richtung Waldenburg unterwegs war. Der Junge wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Strecke wurde unterbrochen.

Probleme sollen bald gelöst sein

All diese Schwierigkeiten haben die Betriebsstabilität der Waldenburgerbahn beeinträchtigt. Die Ursachen hätten aber geklärt werden können. Massnahmen zur Behebung der Störungen habe man eingeleitet, hiess es vonseiten der BLT. Die Bahnbetreiberin analysiere die Fahrplanzeiten und passe sie gegebenenfalls an, um die Anschlüsse in Liestal sicherstellen zu können, hiess es in der vergangenen Woche.

BLT-Vizedirektor Fredi Schödler bestätigt die Fortführung des Bahnersatzes. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Der angeforderte Bahnersatz, der bereits am zweiten Betriebstag des neuen Waldenburgerli am 12. Dezember zum Zuge kam, wird nun bis zum Freitag, 23. Dezember fortgeführt, wie Fredi Schödler, BLT-Vizedirektor und Projektleiter des Neubaus, bestätigt.

Parallel dazu werden die bestehenden Probleme gemeinsam mit dem Hersteller gelöst: «Wir sind zusammen mit Stadler Rail dran, die Herausforderungen zu meistern», sagt Schödler.

Dass es gerade in den ersten Betriebstagen zu Problemen kommt, sei kein Wunder, auch wenn man in dieser Art und Weise nicht damit gerechnet habe. Die aufgetauchten Probleme seien aber differenziert zu betrachten, wie Schödler sagt: «Wir haben ein komplett neu gebautes Bahnsystem in Betrieb genommen. Daher sind wir auch davon ausgegangen, dass es die eine oder andere Anfälligkeit geben könnte.»

Die Temperaturdifferenzen von bis zu 20 Grad Celsius vom einen auf den anderen Tag hätten ihr übriges dazu getan. Wegen des starken Temperaturabfalls sei auch der Schienenbruch zu Stande gekommen. Damit müsse man bei einem solchen Kälteeinbruch aber rechnen. «Das passiert auch anderen Bahnen», so Schödler.

Fortführung des Bahnersatzbus

Bezogen auf die Tage nach dem Kälteeinbruch zieht Schödler jetzt aber eine durchaus positive erste Bilanz. Die Bahn fahre seit dem vergangenen Wochenende zuverlässiger, sei aber noch nicht ganz da, wo die BLT sie haben wolle. Bis zu eben jenem 23. Dezember aber, «gehen wir davon aus, dass auf der Linie 19 alles so läuft, wie es sollte», so Schödler.

Bis zum 23. Dezember soll der Bahnersatzbus die Linie 19 ergänzen, um die Aufrechterhaltung des Services zu garantieren. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Die Betriebsstabilität werde mit jedem Tag besser. «Damit die Aufrechterhaltung des Service aber garantiert ist, haben wir den Bahnersatz trotzdem noch bis und mit Freitag weiter eingeplant», sagt der BLT-Vizedirektor.

«Dass wir in diesen ersten Tagen jetzt alle möglichen Probleme gehabt haben, kann durchaus auch positiv gewertet werden. Denn jetzt wissen wir, wo wir ansetzen müssen», sagt Schödler. Man gehe in Zukunft nicht mehr von grösseren Problemen aus, so der Vizedirektor der BLT weiter. «Aber eine vereiste Fahrleitung kann es natürlich immer wieder geben»