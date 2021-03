BASELLAND Weil der Markt versagt habe: Baselbieter CVP fordert die Staats-Deponie Der Kanton müsse das Gesetz so ändern, dass er sich künftig an Bauschutt-Deponien beteiligen könne, fordert ein Vorstoss aus den Reihen der CVP Baselland. Im Visier hat sie eine ganz bestimmte Deponie.

Benjamin Wieland 25.03.2021, 18.22 Uhr

Die Deponie Höli ist früher voll als geplant. Darum schränkten die Betreiber den Zugang für Nicht-Aktionäre ein. Das ruft jetzt die Politik auf den Plan.

Kenneth Nars / BLZ

Im Kanton Baselland kündigt sich ein Deponienotstand an: Die Deponie Höli in Liestal, die grösste Deponie für Inertstoffe im Landkanton, hat praktisch keine freien Kapazitäten mehr, die Erweiterung steht noch nicht parat, gleichwertiger Ersatz ist keiner in Sicht.