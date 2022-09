Reinach: Weniger Schadstoffe in Schulen Lochacker und Surmatten

Baselland Weniger Schadstoffe in beiden Reinacher Schulprovisorien – doch es besteht noch Luft nach oben Bessere Filter konnten die Lösungsmittelrückstände in den Containern der Primar Surmatten und der Sek Lochacker reduzieren. Eltern machen sich dennoch Sorgen. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Die Messwerte in den Containern des Schulprovisoriums der Primar Surmatten in Reinach sind nun besser, aber noch nicht optimal. Kenneth Nars

Als «Stinkschule» bezeichnet zu werden, ist gewiss nicht schön. Die Probleme, welche Reinach mit dem Schulhausprovisorium der Primar Surmatten hat, gehen aber weit über eine reine Geruchsbelästigung hinaus. Beim Bau der 180 Container im Frühjahr wurden aus Lösungsmitteln stammende leichtflüchtige Stoffe in einer Konzentration freigesetzt, die gesundheitsgefährdend sein kann.

Anfang September dann der nächste Schock, als der Kanton Baselland gegenüber der bz bestätigte, dass auch das direkt daneben liegende Provisorium der Sekundarschule Lochacker erhöhte Messwerte aufweist. Die baugleichen Container der beiden Schulen wurden von der Firma Avesco Rent geliefert.

Reinach hat 34 Luftreinigungsgeräte bestellt

Am Donnerstag konnten der Kanton für die Sekundar- und die Gemeinde für die Primarschule nun endlich erste Erfolge vermelden: In Eltern­briefen, die der bz vorliegen, sowie in einer Medienmitteilung des Kantons heisst es, dass sämtliche auffälligen Stoffe nun unter einen kritischen Grenzwert gesenkt werden konnten. Gemeint ist der sogenannte Richtwert II des Deutschen Umweltbundesamts (UBA). Dieses hält dazu fest:

«Beim Überschreiten dieser Konzentration sind Schäden für die menschliche Gesundheit mit hinreichender Wahrscheinlichkeit anzunehmen.»

Erreicht wurde die Verbesserung dank leistungsstärkerer Luftreinigungsgeräte mit optimierten Aktivkohlefiltern. Die Gemeinde hat nach einer Testphase nun 34 Geräte bestellt, wovon die ersten 20 bereits am Mittwoch geliefert und in den am stärksten belasteten Räumen in Betrieb genommen wurden.

Tatsache ist allerdings auch, dass sowohl im Surmatten wie im Lochacker einzelne Stoffe den tieferen UBA-Richtwert I teilweise noch immer überschreiten. Im Lochacker sind dies Xylole, C7-C8 Alkybenzole, Ethylbenzol, Acetaldehyd sowie C4-C11 Aldehyde. Laut UBA ist beim tieferen Richtwert zwar «auch bei lebenslanger Exposition keine gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwarten».

Im Provisorium der Sek Lochacker gehen rund 400 Jugendliche ein und aus, die Primar Surmatten besuchen etwa 250 Kinder. Kenneth Nars

Die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) schreibt in ihrem Lehrer- und Elternbrief aber: «Das sensorische Empfinden ist bei jedem Menschen individuell. Bei Beschwerden bitten wir Sie, diese mit dem zuständigen Arzt zu besprechen und bei Bedarf mit uns Kontakt aufzunehmen.»

Mysteriös: Alle beim Bau verwendeten Produkte sind zertifiziert

Vor allem in der Primar Surmatten gab es Fälle von Kopfschmerzen, Halsweh oder Müdigkeit. Auch ein Elternabend Anfang September konnte die Gemüter nicht beruhigen, besonders die Kommunikation der Gemeinde wurde kritisiert. Nun sagt ein betroffener Vater zur bz:

«Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Doch was ich verbindlich von Gemeinde und Kanton hören will, ist, dass sie sich stark dafür einsetzen, dass es bei den Neubauten, die auf die Provisorien folgen, keine solchen Gefährdungen mehr gibt. Oder ist das zu viel verlangt? Schliesslich geht es um unsere Kinder.»

Versprechen können und wollen dies die Behörden noch nicht. BUD-Sprecherin Andrea Bürki erklärt: «Es ist schwierig, etwas auszuschliessen, wenn man die Quelle der Probleme noch nicht kennt.» Tatsächlich tappen Kanton, Gemeinde, aber auch die Lieferantin Avesco Rent noch immer im Dunkeln. Im Primar-Elternbrief steht, dass die Stoffe in einer Vielzahl von eingesetzten Materialien und Produkte vorkommen. Avesco Rent hält aber auf Anfrage fest:

«Die Analyse der eingesetzten Produkte ist abgeschlossen. Alle verwendeten Produkte sind zertifiziert und für den Einsatz im temporären Schulhausbau zugelassen.»

Weitere Abklärungen im Werk mit einer Fachfirma seien im Gang. Avesco Rent, Kanton und Gemeinde geben sich überzeugt, dass sich die Messwerte weiter rasch verbessern werden. Bis dahin gibt die Firma den Tipp, dass eine Durchlüftung der Zimmer in allen Pausen die beste zusätzliche Massnahme sei. Hier hat der betroffene Vater aber aktuelle Erfahrungen gemacht: «Wegen der zunehmenden Kälte wird längst nicht mehr so häufig gelüftet.»

