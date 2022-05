Baselland WWF hält daran fest: Neue Kraftwerke an Birs und Ergolz sind Unsinn Die Umweltschutz-Organisation wehrt sich dagegen, dass Baselland im kantonalen Richtplan total zehn mögliche neue Standorte für Kleinwasserkraftwerke einträgt. Der Schaden an der Natur sei zu gross. Benjamin Wieland 31.05.2022, 18.14 Uhr

Im September 2021 wurde die neue Anlage des Kraftwerks Obermatt in Zwingen eingeweiht. Baselland würde gerne weitere Kleinkraftwerke bauen. ken/bz-Archiv

Der WWF Region Basel wehrt sich weiterhin gegen neue Kleinflusskraftwerke entlang der Birs und der Ergolz. Der Eintrag von zehn möglichen Standorten in den Richtplan des Kantons Baselland werde abgelehnt; so steht es in der Reaktion des WWF zur Richtplananpassung. Die Vernehmlassungsfrist endete am Dienstag, 31. Mai.