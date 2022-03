Baselland befiehlt: Nachzählen! Schutzräume werden inventarisiert

Schutzräume Daten unvollständig: Baselland verknurrt Gemeinden dazu, ihre Schutzbunker-Plätze zu zählen Sie sollten ihre Zuweisungsplanung aktualisieren, weist die Baselbieter Sicherheitsdirektion die Gemeinden an. In manchen Orten wurden die entsprechenden Pläne offenbar seit Jahrzehnten nicht mehr nachgeführt. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 23.03.2022, 05.00 Uhr

Bilderlager, Weinkeller, Bügelraum, Modelleisenbahnzimmer – und in einem Fall unterirdisches Feuerwehrmuseum: Der Fantasie, wie ein Schutzraum ausserhalb einer Gefahrenlage benutzt werden kann, sind kaum Grenzen gesetzt. Wenn es aber zum Undenkbaren kommt und die Keller tatsächlich einmal ihrem eigentlichen Zweck dienen sollten, tritt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz auf den Plan. Es könnte die Betriebsbereitstellung anordnen. Kantone und Gemeinden müssten sich sputen. Innert fünf Tagen hätten die Bunker bereitzustehen.

Von einer solchen Anordnung dürfte der Bund weit entfernt sein, und der Verlauf des Kriegs in der Ukraine würde das derzeit auch nicht rechtfertigen. Trotzdem greift nun Baselland vor. Der Kanton habe die Gemeinden dazu angehalten, teilt Münchenstein mit, ein Inventar der Schutzräume auszuarbeiten, als Grundlage für eine kantonale Zuteilungsplanung.

Bei der Kontrolle hatte sich der Nuggi in Staub aufgelöst

Auf Anfrage bestätigt die Baselbieter Sicherheitsdirektion (SID) dies. «Der Kanton hat in den vergangenen zwei Wochen in Zusammenarbeit mit den 13 regionalen Zivilschutzorganisationen eine Aktualisierung der Zuweisungsplanung vorgenommen», teilt SID-Sprecher Adrian Baumgartner mit. Somit bestehe «ein aktueller Planungsstand für den Gesamtkanton». Die Inventarisierung sei zwar in der Tat auf eigene Initiative hin erfolgt, «jedoch auf Anraten des Bundes hin».

Offenbar haben die entsprechenden Pläne, Listen und Tabellen mancherorts viel Staub angesetzt. Münchenstein schreibt:

«Seit rund 20 Jahren hat man aufgrund der nicht bestehenden Gefahr eines bewaffneten Konflikts (...) Abstand von der Praxis genommen, die Zuweisungsplanung für die Bevölkerung laufend zu aktualisieren.»

Das würde bedeuten, dass nicht überall eine Übersicht darüber besteht, wer sich im Notfall wohin zu begeben hat. Obwohl der Bund für jeden Bewohner, jede Bewohnerin einen vollwertigen Schutzplatz vorschreibt und die Baselbieter Bevölkerung stark gewachsen ist – so zählt alleine Allschwil seit der Jahrtausendwende über 3000 Einwohnerinnen und Einwohner mehr.

In Allschwil war es auch, wo die Geschäftsprüfungskommission des Einwohnerrats 2019 bei einer Inspektion von kommunalen Einrichtungen auf ein Feuerwehrmuseum stiess, ebenso auf eingelagertes Material, das nicht mehr auffindbar war. Laut dem Bericht der Kommission hatten sich etliche Gegenstände wegen ihres hohen Alters in Staub aufgelöst – so etwa ein Babyschnuller, der nicht mehr in der noch verschlossenen Verpackung lag. Eine Küche hätte nur mit Holzkohle angefeuert werden können.

Basel-Stadt: In jedem fünften Fall fehlt der Schutzplatz

Die Sicherheitsdirektion widerspricht den Aussagen Münchensteins, was die ausgebliebene Aktualisierung der Zuweisungsplanung betrifft. Das sei je nach Gemeindegebiet und Bevölkerungsschutzregion unterschiedlich gehandhabt worden, schreibt Adrian Baumgartner. Anders ist die Ausgangslage im Stadtkanton.

Die Rettung Basel-Stadt aktualisiere die Zuweisung wöchentlich, sagte Stephanie Eymann vergangene Woche im Grossen Rat. Die Vorsteherin des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements beantwortete im Parlament die Interpellation «Wieso hat jede fünfte Person in Basel-Stadt keinen Schutzplatz?» von Joël Thüring. Der SVP-Grossrat bezog sich auf die Schutzraumquote, die in Basel-Stadt 81 Prozent beträgt – zum Vergleich: Baselland weist 114 Prozent auf.

Ein Platz in maximal 30 Gehminuten

«Der Kanton Basel-Stadt erfüllt die Vorgabe des Bundes nicht», sagte Eymann. Das liege vor allem daran, dass die Schutzräume erst ab den 1940er-Jahren systematisch bei Neubauten erstellt worden seien, die Bautätigkeit seither aber vor allem in der Agglomeration stattgefunden habe. In Altbauten einen Bunker nachträglich einzubauen, sei nicht verhältnismässig.

Laut Eymann stehen für die Basler Bevölkerung 4400 Schutzräume in Gehdistanz von maximal 30 Minuten parat. Alleine zwischen 2014 und 2021 seien 12 972 Plätze hinzugekommen.

Ganz ohne Widerspruch waren die Aussagen Eymanns aber nicht. Obwohl man die Zuteilung laufend anpasse, sehe man trotzdem von einer vorzeitigen Bekanntgabe ab, «da sich die Zuweisung aufgrund der demografischen Entwicklung sowie der Bautätigkeit jederzeit ändern kann». Die Einwohnerschaft solle sich nicht aufgrund von veralteten Informationen in Gefahr begeben. Auf Verlangen, fügte Eymann an, erhalte aber jede Person Auskunft.

