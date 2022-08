Der Kanton Baselland will eine Deponieabgabe einführen

Baselland Zu viel Bauschutt auf den Deponien: Kanton will neue Steuer einführen Bis Ende Jahr will die Baselbieter Regierung eine Vorlage für eine Deponieabgabe auf den Tisch legen. Die Erträge sollen für die Sanierung von Altlasten verwendet werden. Am Schluss wird das Stimmvolk über die Einführung der neuen Steuer entscheiden. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Wegen Dumpingpreisen ist die Deponie Höli in Liestal in Rekordzeit aufgefüllt worden. Das soll sich im Baselbiet nicht wiederholen. Bild: Kenneth Nars

Eine Million Tonnen Bauabfälle landet pro Jahr in den Baselbieter Deponien. Ablagern ist noch immer günstiger als wiederverwerten. Zugleich sinkt die politische Akzeptanz von Deponien, wie 2016 das Nein des Baselbieter Stimmvolks zu neuen Deponiestandorten in Aesch, Blauen und Zwingen zeigte. Der Kanton will deshalb mehr Baumaterial rezyklieren und so das deponierte Volumen senken.

Landrat wollte im ersten Anlauf noch nichts von einer Abgabe wissen

Im Januar hat der Landrat Ja gesagt zur Einführung einer Bewilligung bei Rückbauten, zur Selbstverpflichtung des Kantons für die Verwendung von Recycling-Baustoffen und zum Aufbau einer Fachstelle Baustoffkreislauf. Dieses Paket ist ein erster Schritt. Es umfasst allerdings keine Massnahmen, die auch Einfluss auf die – im Baselbiet bisher sehr tiefen – Deponiegebühren haben.

Das soll sich nun ändern: Die von Regierungsrat Isaac Reber geführte Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) will eine kantonale Lenkungsabgabe einführen. Die entsprechende Landratsvorlage «Einführung kantonaler Deponieabgaben» befinde sich derzeit in der verwaltungsinternen Vernehmlassung und soll bis Ende Jahr dem Parlament überwiesen werden, sagt BUD-Sprecherin Andrea Bürki auf Anfrage. Zur Einführung einer Lenkungssteuer ist neben einer Revision des Umweltschutzgesetzes auch eine Änderung der Kantonsverfassung nötig. Das Baselbieter Stimmvolk wird demnach sicher darüber entscheiden können.

Dass im Kanton eine solche Abgabe eingeführt werden soll, ist im Grundsatz wohl mehrheitsfähig. Umstritten ist hingegen, was er mit den Erträgen machen soll. Hochkant scheiterte Baudirektor Reber und mit ihm die Regierung mit der ursprünglichen Idee, diese via Entlastungen bei der Abwassergebühr an die Bevölkerung zurückzuerstatten. Weshalb soll für die Baselbieterinnen und Baselbieter die Morgendusche günstiger werden, weil der Kanton das Deponieren von Baumaterial verteuert? Dies wurde in der Vernehmlassung als sachfremd kritisiert. In der Folge wurde die Abgabe aus dem ersten Paket gestrichen.

Altlasten-Sanierung kostet den Kanton einen dreistelligen Millionenbetrag

Informell diskutiert wurde bereits ein alternativer Verwendungszweck: Demnach sollen die Erträge aus einer Deponieabgabe zur Finanzierung von Altlasten im Kanton verwendet werden. «Das ist ein interessanter Ansatz, der übrigens aus der BUD stammt», betont Direktionssprecherin Bürki. Aufgrund des laufenden internen Prozesses könne man nicht weiter auf Details eingehen. Der Kanton ist mit Altlasten konfrontiert, deren Sanierung mit einem dreistelligen Millionenbetrag zu Buche schlagen dürfte. Die Erträge aus der Abgabe – je nach Ansatz einige Dutzend Millionen Franken pro Jahr – könnten neue Löcher in der Staatskasse verhindern.

FDP-Landrat Rolf Blatter hält diese Idee für prüfenswert: «Diese Zweckbindung ist sinnvoller als die Rückführung an die Allgemeinheit», sagt er. Simon Oberbeck (Mitte) findet, dass der Verwendungszweck der Erträge mit dem Baustoffkreislauf zu tun haben müsse. Eine Finanzierung von Altlasten-Sanierungen würde diesen Anspruch erfüllen, ebenso jene von Infrastrukturprojekten im Recycling. Für letzteres macht sich Jan Kirchmayr (SP) stark:

«Der Kanton könnte zum Beispiel Investitionen in Waschanlagen oder dergleichen mit Beiträgen subventionieren.»

So sollen Recycling-Baustoffe günstiger werden, argumentiert Kirchmayr.

Deponie-Preis könnte sich mit der Abgabe glatt verdoppeln

Dezidiert gegen die Finanzierung von Altlasten-Sanierungen ist hingegen Andi Trüssel (SVP). «Dafür muss nicht der Staat Geld einsetzen.» Dies sei mittlerweile ein Business, um das sich private Unternehmen gerne kümmern, meint er.

Offen ist zudem die Höhe der Abgabe. Diese ist wiederum Bestandteil eines separaten Geschäfts. In den Baselbieter Deponien mussten zuletzt teilweise nur 20 bis 30 Franken pro Tonne entrichtet werden – die Hälfte der Preise im Mittelland. Reber sagte bei früherer Gelegenheit, dass die Abgabe maximal 50 Franken pro Tonne betragen soll.

