Euro Airport Basel: So ist die Lage zum Start der Sommerferien

Basel/Mulhouse/Freiburg Trotz Problemen in ganz Europa: Keine Hektik auf dem Euro Airport Im europäischen Flugverkehr läuft momentan vieles nicht nach Plan. Wir haben den Basler Euro Airport besucht und festgestellt, dass dort am ersten Ferientag mehrheitlich alles normal läuft. Fabian Schwarzenbach 02.07.2022

Trotz Chaos im europäischen Flugverkehr ist die Lage am Euro Airport entspannt. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Der gerade am Euro Airport eintreffende Bus der Linie 50 lässt viele Ferienhungrige aussteigen. Weitere kommen von den Parkplätzen her. Alle Fluggäste sind beladen mit viel Gepäck und strömen in die Eingangshalle. Dort ist aber entgegen allen Erwartungen keine Hektik zu spüren. Die Schlangen vor den Gepäckaufgabe-Schaltern sind länger als üblich aber trotzdem noch übersichtlich.

Die Stimmung in der Halle ist fröhlich und ruhig. Die Vorfreude auf Ferien ist nach zwei schwierigen Jahren zu spüren. Corona und Krieg sind weit weg. Das bestätigt auch eine junge Dame, die in die Türkei fliegen möchte. «Wir sind extra etwas früher gekommen, um rechtzeitig einchecken zu können», erklärt sie. Das wäre allerdings gar nicht nötig gewesen. «Es gab keine Probleme, sie haben extra nochmals einen Schalter geöffnet», lobt sie. Nun hofft sie, dass der Rückflug auch problemlos stattfinden wird.

Ein Kleinkind wirbelt einen Plüsch-Dinosaurier durch die Luft, während seine Eltern einen Gepäckrolli mit vier teils grossen Koffern vor sich herschieben. Sie sind sich unsicher welcher Schalter der richtige ist. Kurz drauf verteilt ein Flughafen-Mitarbeiter Wartende auf die weiteren Schalter auf, so dass sich die Schlange weiter verkürzt. Die Angestellten an der Gepäckaufgabe sind gut aus-, aber nicht überlastet.

Rasentrimmer, Kindersitz und Hundebox

Auch andere Familien drängen mit ihren Rollis zur Gepäckannahme. Neben Koffern sind auf den Transporthilfen immer auch interessante andere Dinge zu sehen. So befindet sich auf einem Rolli ein gut verpackter Rasentrimmer, auf dem nächsten ein Kindersitz und auf dem dritten eine grosse Tiertransportbox.

Der Euro Airport liegt auf französischem Staatsgebiet. Nicole Nars-Zimmer

Der Hund, der die folgenden Stunden vermutlich dort drin verbringen muss, trägt bereits Hundewindeln. In der Halle 3, wo der Billigfluganbieter EasyJet fast alle seine Schalter geöffnet hat, ist ebenfalls viel los. Die Absperrbänder sind so angeordnet worden, dass die Fluggäste ihre Schrittbilanz mächtig aufpolieren können. Ein Stimmengewirr prägt die Szene, die von Vorfreude auf Sonne, Strand und Abenteuer geprägt ist.

Eine Familie reduziert ihr Gepäck

Hektik hat hingegen eine Familie mit zwei schon beinahe erwachsenen Söhnen. Sie müssen ihr Gepäck von vier auf zwei Koffer reduzieren. Also werden Kleidungsstücke aus einem violetten Koffer in einen anderen umgeschichtet. Es folgen persönliche Utensilien, wie ein Fön oder eine Angelrute. Vieles verschwindet auch in einer grossen Umhängetasche aus Stoff und einem Rucksack. Auch ein zweiter Koffer wird so geleert. Die übriggebliebenen Gepäckstücke platzen fast und einer der Söhne rennt mit den leeren Koffern zum Auto, um sie zu deponieren. Währenddessen checkt der Rest der Familie ein.

Mitten am Vormittag sind nur zwei Verspätungen auf der Anzeigetafel zu sehen. Der Flug nach Banja Luka hob zehn Minuten später von der Startbahn ab und jener nach München wies 25 Minuten Verspätung aus. Eine Stunde später zeigen die Abflug-Monitore rund fünf Flüge, die mit mehreren Minuten bis zu 45 Minuten Verspätung starten werden. Annulliert werden am Tag noch vier Flüge: Je einer nach Frankfurt, Pristina, Paris und Kukes.

Die französische Armee patrouilliert ausgerüstet mit automatischen Waffen. Die Soldaten sind aufmerksam, aber nicht angespannt. Die EasyJet-Mitarbeitenden haben in der Zwischenzeit ihre Passagiere abgefertigt und haben etwas Zeit um gemeinsam zu lachen.

Die Damen schleppen das Gepäck

Bei der Ankunft eine Etage tiefer ist ein ähnliches Bild zu sehen. Es warten viele gespannt auf ihre Liebsten. Zwei Damen holen ihre Partner ab, die mit weiteren zwei Herren einen Männerurlaub verbracht haben. Auf der anderen Seite steht ein junger Mann, der mit leicht erröteten Backen und einer roten Rose in der Hand seine Herzdame abholt.

Bezeichnend ist bei diesen Gruppen nur eines: Die Damen ziehen die Koffer durch die Gänge zum Ausgang. Ein Angestellter in gelber Leuchtweste hetzt vorbei, aber er hat Zeit für ein Lächeln. Der Euro Airport ist mitten im europäischen Flugchaos und zwischen Streikdrohungen in Frankreich und zu wenig Personal trotzdem ein Ruhepol geblieben. Und das am ersten Samstag der Basler Schulferien.

