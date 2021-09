Basels beste Beizen Basel, Stadt der Burger: Das Glück findet sich zwischen zwei Brötchen Die bz kürt die besten Beizen Basels. Folge 4: Hamburger. Ihn gibt es heute dutzendfach. Dabei war der Anfang schwer. Andreas W. Schmid und Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 30.09.2021, 05.00 Uhr

Basel hat eine lange Burger-Tradition. Wir küren die Top-5-Burgerrestaurants in Basel. bz

Mampf, mampf! Am 2. Juli 1979 war es so weit. McDonald’s eröffnete am Barfüsserplatz seine erste Filiale in der Deutschschweiz. Der «Basellandschaftlichen Zeitung» war das am Tag danach jedoch keine Zeile Wert. Auch die «Basler Zeitung» hielt sich schmal. Immerhin war ein Kommentar dem neuen Angebot, seinen Hunger zu stillen, gewidmet: Es sei höchste Zeit, dass er aufgemacht habe, der McDonald‘s. In Paris habe es einen, auf dem Mond, jetzt sei endlich unsere schöne Provinzstadt an der Reihe.

Ironisch geht es weiter. Ein paar Sätze danach frotzelt der Autor, McDonald‘s sei ein «Wahr- und Güte­zeichen unserer freien westlichen Zivilisation und Kultur». Gerade der Big Mac – «Ausgeburt des konkurrenzlosen Systems des freien Wettbewerbs» – ziehe auf der ganzen Welt eine «blutrote Ketch­upspur» hinter sich her. Begleitet vom (Fr-)Essgeräusch der beglückten Kundschaft: Mampf, mampf!

Der Empfang in Basel war eisig

Alle schienen sich einig zu sein: Fast Food, mit den Fingern essen – darauf haben wir nicht gewartet. Der «Brückenbauer» sah sich immerhin dazu veranlasst, den Baslerinnen und Baslern Nachhilfeunterricht zu erteilen: «Hembörger», sage man dem Ding, das so erfolgreich wie simpel sei: Zwei Brötchen, dazwischen Fleisch, etwas Salat, eine Gurke, Ketchup/Senf/Mayonnaise.

Trotzdem setzte McDonald’s zum Siegeszug an. Am 24. Mai 1984 folgte die zweite Filiale an der Greifengasse, 1990 jene am Bahnhof SBB. Heute kann man sich in Basel an sechs, im Baselbiet an sieben Orten mit Pommes frites und Chicken McNuggets eindecken.

Fast Food war nichts Neues für den Barfüsserplatz

Mittlerweile leiden die Umsätze der Firma mit dem gelben «M». Nicht, dass den Leuten die Lust auf Hamburger & Co vergangen wäre. Aber mittlerweile wird McDonald’s auch in der Region von Erzfeind «Burger King» bedrängt – und selbst Luxusrestaurants führen Hamburger auf der Karte.

Was die Kulturpessimisten 1979 nicht erwähnten (oder gar nicht wussten): Am Barfüsserplatz eröffnete 1898 mit der «Brötli Bar» das erste Fast-Food-Lokal der Schweiz. 50 Sorten belegte Brote standen an der Selbstbedienungstheke zur Auswahl.

Welcher Kontrast: Damals schwärmten die Journalisten vom neuen Angebot. Es sei eine «wirklich praktische Neuerung», schrieb etwa die «National-Zeitung» und habe die Stadt «in Scene» gesetzt.

Platz 1 – «Manufacture»: Vollendet veredelt

Bietet elf Burger-Kreationen an: «Manufacture »an der Hochstrasse. Roland Schmid

Es fiel schwer zu akzeptieren, dass der «Gundeldingerhof» im Gundeli seine Schotten dichtmachte. Doch dann, 2015, kam «La Manufacture». Aber: Wie sollten profane Burger die einst gehobene Esskultur an dieser Stätte vergessen machen? Die Skepsis war unangebracht. Die Burger des «Manufacture» sind überhaupt nicht profan, sondern richtige Kunstwerke – geschmacklich und von der Präsentation her. Wir haben uns an einem «Big Mamma» gütlich getan, mit seinem teuflisch guten Mix aus Rindfleischpatty, Burrata, Parmaschinken, Pesto Rosso, Ricotta, getrockneten Tomaten, Rucolasalat und Balsamico. Insgesamt stehen elf teils überaus raffinierte Burger-Kreationen auf der Karte.



Fazit: Verdienter Sieger in einem hart umkämpften Markt, in dem es nicht mehr reicht, einen Patty zwischen zwei Brötchen zu schieben. Das «Manufacture» macht vor, wie das geht.

Manufacture Hochstrasse 56, 061 554 52 50. Und: Stand im Klara, Clarastrasse 13.

Platz 2 – «Union»: Burger als Schicksal

Alleine die Namen der Burger sind einen Besuch Wert: Union Diner. Roland Schmid

Das «Union» an der Klybeckstrasse hat seit seiner Eröffnung vor bald 20 Jahren verschiedene kulinarische Identitäten durchgemacht. Heute setzt es auf Burger – und scheint damit angekommen zu sein: Bei unseren Besuchen war der schöne Innenhof stets sehr gut besucht. Alles hat Hand und Fuss hier, von den klassischen Varianten bis zu den spezielleren mit Kimchi oder Teriyaki-Sauce. Noch mehr (und eine andere) Auswahl gibt es in den beiden «Union Diner»-Lokalen im Grossbasel, die ebenfalls von der Rhyschänzli-Gruppe betrieben werden. Jenes in der Stänzlergasse mit seinen Filmtitel-Burgern («Dirty Harry», «King Kong» und anderen) wurde 2020 in einer «Falstaff»-Publikumswahl gar zum besten Burger-Restaurant der Schweiz gekürt.



Fazit: Die «Union»-Burger bestechen mit ihrem Gesamtpaket. Günstig sind sie nicht, aber Qualität hat ihren Preis.

Restaurant Union Klybeckstrasse 95, 061 683 77 70. Und: «Union Diner», Stänzlergasse 3 sowie Meret Oppenheim-Platz 1.

Platz 3 – «1777»: Patties, die einschlagen

Punktet auch mit schönem Aussenbereich: Das «1777 »im Schmiedenhof. Roland Schmid

«1777» im Schmiedenhof hat sich längst vom Geheimtipp zum etablierten Lokal mit Spitzenburgern gemausert. Vier Varianten gibt es im Angebot. Der 1777-Burger, für den wir uns auf Empfehlung der Bedienung entscheiden, kommt ganz ohne Schnickschnack aus; der Bierdeckelkäse oder die Baumnüsse fügen sich diskret ins stimmige Miteinander ein. Im Mittelpunkt steht hier unzweideutig das Rindfleisch­patty, das in jeder Hinsicht – man verzeihe den Ausdruck – eine Bombe ist. Nicht zuletzt, was seine Grösse anbelangt: Der Basler Sprinter Alex Wilson, der an jenem verhängnisvollen Abend in Las Vegas gleich sechs Patties verschlang, hätte sich im «1777» wohl mit allerhöchstens drei Exemplaren begnügt, so dick wie sie hier zwischen den Brötchen dargereicht werden.



Fazit: Ein Spitzenburger mit Jenzer-Fleisch, schön präsentiert in angenehmem Ambiente mit Holztischen im Innern sowie auf zwei Ebenen draussen.

Restaurant 1777 Im Schmiedenhof 10, 061 261 77 77.

Platz 4 – «Nomad»: Brioche zum träumen

In der «Nomad»-Eatery gibt es genau einen Burger. Doch der hat es in sich. Roland Schmid

Es gibt die Burgerfans, für die vor allem eines stimmen muss: Das Brötchen. Es darf weder zu hart noch zu weich sein. Es muss die Sauce aufnehmen, ohne pampig zu werden. Es sollte Eigen­geschmack haben, ohne Fleisch und Sauce zu konkurrenzieren. Das Restaurant des 2016 eröffneten Hotel Nomad in der Aeschenvorstadt löst die Aufgabe meisterhaft. Es verwendet fluffig-süsse Brioche-Brötchen für den einzigen Burger im Angebot, den «Big Nomad». Zwischen den Brotscheiben stecken ein Angus-Beef-Patty, Eisbergsalat, karamelisierte Zwiebeln und eine gepickelte Gurke. Dazu kommen die hausgemachte Barbecue-Sauce mit Honig und Whiskey und Pommes-frites. Wir bestellen extra Cheddar-Käse und Coleslaw, also Kabissalat. So kostet der «Big Nomad» stolze 34 Franken. Doch die Geschmacksexplosion ist es allemal Wert.

Fazit: Das «Nomad» hat mit dem «Big Nomad» nur eine Patrone in der Trommel – aber der Schuss sitzt.

Nomad Eatery & Bar Brunngässlein 8, 061 690 91 60.

Platz 5 – «Burgermeister»: Ein Meister seines Fachs

«Schweizer Fleisch direkt vom Metzger»: Burgermeister. Roland Schmid

Eine Kette schafft es in den erlauchten Kreis der fünf besten Burgerlokale – was soll das denn? Haben uns die Geschmacksnerven beim Testessen (wie immer inkognito) einen Streich gespielt? Nein! Das Lokal am Claraplatz nennt sich nicht ganz unbescheiden Meister der Burger. Zu Recht: Die Patties in den probierten Burgern schmecken hervorragend und haben den perfekten Biss. «Schweizer Fleisch, direkt vom Metzger», lautet die Auskunft der freundlichen Bedienung an der Theke. Die Preise variieren von 16.90 Franken für den Hamburger über 19.90 für den Buttermilch-Cheeseburger bis zum hochpreisigen (26.90!) Hausburger, der unter anderem mit Doppel-Patties und Speck an einer BBQ-Mayonnaise-­Sauce ausgestattet ist.

Fazit: Das Lokal liegt an einem, gelinde gesagt, speziellen Ort – so manche würden ihn gar als Unort bezeichnen. Wer sich hier durchsetzt, muss was bieten.



Burgermeister Claraplatz 2/3, 061 511 23 55. Weitere Filiale: Aeschenvorstadt 55.

Diner-Feeling und eine heilige Kuh – auch diese Lokale sind einen Besuch wert: Nirgendwo ist das Angebot an Burgern im Stadtgebiet grösser als in der Steinen­vorstadt und Umgebung. Trotzdem haben sich neue Lokale angesiedelt, die ganz auf diese Sparte der Gastronomie setzen. So wie das Hans im Glück, das immer gut besucht ist. Wohl, weil es mit einem speziellen Ambiente sowie mit nicht minder originellen Burger­variationen überzeugt, dies übrigens zu bezahlbaren Preisen. Ein paar Meter weiter Richtung Heuwaage hat sich im ehemaligen Cindy’s, das einen fantastischen American Burger anbot, das Holy Cow eingenistet. Die heilige Kuh ist eine Kette aus der Romandie, die bei den Zutaten auf hochwertige Produkte aus der Schweiz setzt. Mel’s Diner im tiefsten St. Johann-Quartier ist ein richtiges American Diner, wie man es aus dem Kino kennt: Sitzbänke mit rotem Kunstleder und überall auf Hochglanz polierter Edelstahl – fehlt nur die Bedienung auf Rollschuhen. Die Burger sind riesig und tragen Namen wie Al Capone, El Presidente und Ladylicous Burger. Auch das Kleinbasel ist ein Burger-Hotspot. Das Valentino’s Place an der Kandererstrasse sticht mit vegetarischen und veganen Burgern heraus; das Ufer 7 an der Rheingasse 11 mit seinen zwei U7-Burgern: Einer wird mit Planted Chicken angeboten. Veganer schwören: Künstliches Poulet ist gesünder als echtes und steht punkto Geschmack dem «Original» in nichts nach. Wer das nicht glauben mag, kann ja den anderen «U7» wählen. Der ist mit Rindfleisch.

