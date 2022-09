Basels beste Beizen Spiel mir das Lied vom Brot: Lokale, wo Essen zum Erlebnis wird In Folge 10 der Serie «Basels beste Beizen» wagen wir den Schritt aufs Land: Wir stellen im Rahmen eines Baselbiet special fünf Lokale im Landkanton vor, zu denen sich ein Ausflug mehr als lohnt. Und: Die bz-Gourmets verraten, wie sie testen. Andreas W. Schmid und Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

Gabeln hoch! Im Kentucky Saloon & Steakhouse in Pratteln erwartet die Gäste eine kleine Westernstadt. Juri Junkov

Ruth Reichl benötigte ein halbes Dutzend Verkleidungen, um sicher zu sein, dass sie nicht erkannt wurde als jene Person, die sie Ende des vergangenen Jahrhunderts war: New Yorks berühmteste Restauranttesterin.

Ihr Konterfei hing in allen Küchen, damit sie das Personal sofort erkannte. War das der Fall, führte man die Gourmetkritikerin der «New York Times» zum besten Platz im Lokal:

«Der König von Spanien wartet an der Bar, aber Ihr Tisch ist frei.»

In den nächsten drei Stunden scharwenzelte eine Heerschar von Bediensteten um sie herum, um ihr jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Hielt ihre Verkleidung – meist als biedere Mittvierzigerin, die sich scheinbar im Restaurant verirrt hatte – hingegen stand, wurde sie sehr oft schnöde behandelt oder gleich gänzlich ignoriert. Da haben wir es besser.

Wir benötigen keine Verkleidung, unsere Konterfeis hängen in keinen Küchen, die bz basel ist ja auch nicht die «New York Times». Der grösste Unterschied ist allerdings, dass wir niemanden in die Pfanne hauen. Entspricht ein Lokal nicht unseren Erwartungen – was auch schon vorkam –, erwähnen wir es gar nicht erst, sondern breiten den Mantel des Schweigens über es aus; in unser Ranking schaffen es nur jene Restaurants, die es wert sind, dass man sie besucht.

Guter Appetit allein reicht nicht für ein faires Urteil

«Um Restaurantkritiker zu sein, muss man nur einen guten Appetit haben», behauptete Reichls berühmter Berufskollege A. J. Liebling einmal. Wir glauben, dass es dafür schon mehr braucht – nämlich jahrelange Esserfahrungen sowie ein entsprechendes Netzwerk.

Wenn wir uns im Vorfeld auf ein ­Thema geeinigt haben, erstellen wir in Zusammenarbeit mit einem kleinen Kreis eingefleischter Beizengänger eine Short List von acht bis zehn Lokalen. Diese besuchen wir in den folgenden Wochen im Normalfall einmal; es kam aber auch schon vor, dass wir, wenn wir uns nicht ganz schlüssig waren, ein zweites, manchmal gar ein drittes Mal vorbeischauten, und zwar immer inkognito: Wir geben uns bei einem Besuch nie als Restauranttester zu erkennen und bezahlen die Rechnung stets selbst.

Beim Essen gibts kein Richtig oder Falsch

Wir sind unbestechlich und vertrauen auf unseren eigenen Geschmack – immer im Bewusstsein, dass es, wenn es ums Essen geht, kein Richtig oder Falsch gibt. «Man kann lediglich eine Meinung vertreten», schrieb Ruth Reichl in einem ihrer zahl­reichen kulinarischen Bücher, «bei Restaurants handelt es sich immer um eine äusserst sub­jektive Meinung: Es schmecken ja nicht alle Menschen das ­Gleiche, wenn sie in einen Apfel beissen.»

Wobei es bei einem Restaurantbesuch um mehr geht als nur darum, ob das Essen schmeckt. Dieses ist, keine Frage, wichtig. Aber wenn der Service überfordert oder schlampig ist, dann hat auch der beste Koch einen schweren Stand.

Wer es bei uns ins Ranking der Top 5 schaffen will, bei dem muss das Gesamtpaket stimmen: Die Qualität des Essens, der Service, die Wartezeiten, das Ambiente, das Preis-Leistungs-Verhältnis – alles spielt eine Rolle, wenn es darum geht, dass man ein Lokal nicht nur hungrig betritt, sondern auch satt und mit einem guten Gefühl verlässt.

Auch auf dem Land wird man verwöhnt

In dieser Folge haben wir uns zu unserem kleinen Jubiläum – es handelt sich bereits um die 10. Folge von «Basels beste Beizen» – für ein «Baselbiet special» entschieden. Während wir uns bisher, mit ganz wenigen Ausnahmen, ausschliesslich auf Restaurants, Cafés und Take-aways in Basel-Stadt ­beschränkten, blicken wir für einmal über die Stadtgrenzen hinaus aufs Baselbiet, auf fünf Lokale, deren Besuch ein kulinarisches und atmosphärisches Erlebnis darstellt.

Liestal haben wir dabei bewusst aussen vor gelassen; dem Hauptort und seiner Umgebung werden wir in den nächsten Monaten eine eigene Folge widmen – so viel sei verraten.

Dass wir uns deswegen verkleiden müssen, ist trotzdem nicht anzunehmen.

Platz 1 – «Mühle»: Hier dreht niemand am Rad

Achten auf jedes Détail: Christine und Pierre Mergel von der «Mühle» in Allschwil. Juri Junkov

Beim Besuch der «Mühle» ist schon das Gebäude ein Erlebnis: Ein Sundgauer Riegelhaus aus dem Jahr 1624. Seit 2013 sind hier Christine und Pierre Mergel die Gastgeber (Foto), zuvor wirteten die beiden im Gasthof Klus in Aesch. Die Mergels haben sich ganz der französischen und schweizerischen Küche verschrieben. Wir wählen nicht das wöchentlich wechselnde Menu surprise, sondern Seeteufel und Rindsfilet sowie als Vorspeise Samoussa. Der Fisch ist kompakt, aber nicht gummig, das Filet zart, das Beilagengemüse knackig – alles wunderbar. Die Mergels schauen auf jedes Detail, und das spürt man. Dass im lauschigen Garten derzeit das Mühlrad still steht, dafür kann das Wirtepaar nichts: Das Haus gehört der Gemeinde.

Fazit: Ein Muss für Gourmets und alle, die es werden wollen. Gehobenes Preissegment.

Restaurant Mühle Mühlebachweg 41, Allschwil, 061 481 33 70.

Platz 2 – «Adler»: Tajine im Schatten des Doms

Das «Adler»-Team bewies Mut – und wurde belohnt: Es eröffnete ein orientalisches Restaurant in der Agglo. Roland Schmid

Ein Nischenrestaurant in der Agglomeration zu eröffnen, ­dafür braucht es Mut. Früher wurden hier Wurstsalat und Schnipo angeboten, dann, vor zwei Jahren, kam der Ägypter Mohamed Shaheen und machte ein orientalisches Bijou aus dem «Adler». Seitdem werden in diesem historischen Gebäude aus dem Jahr 1785 Spezialitäten wie Baba Ganoush mit Hummus (Vorspeise), marokkanische Tajine mit Rind (Hauptgang) oder Kunafa (karamellisierte Pistazien im knusprigen Teigmantel) als Dessert angeboten. Natürlich frisch von Shaheen selber zubereitet. Falls es die Zeit zulässt, liefert er die dazugehörigen Erklärungen gleich mit.

Fazit: Als Geheimtipp geht der «Adler» nicht mehr durch. Dafür hat er bereits zu viele Fans. Und: Naan-Fladenbrot-Liebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten.

Restaurant Adler Hauptstrasse 15, Arlesheim, 061 703 11 00.

Platz 3 – «Kentucky Saloon»: Zum Wiehern fein

Ursprünglich wollte John Gillich nur zwei Jahre wirten, jetzt sinds 23 geworden: Kentucky Saloon & Steakhouse in Pratteln. Juri Junkov

Der Wilde Westen beginnt im Prattler Norden. Im Quartier hinter dem Bahnhof, wo einst Industrie und Gewerbe dominierten, thront jetzt der Ceres Tower. ­Direkt neben dem 82-Meter-Turm: das Kentucky Saloon & Steakhouse. «Bei der Eröffnung 1999 haben wir gedacht, wir machen das ein, zwei Jahre», sagt Inhaber und Gastgeber John Gillich (Bild). «Jetzt sind’s 23 Jahre.» In der Speisehalle wartet ein Kulissendorf auf die Gäste, mit Post Office, Drugstore, Hotel, Jail und – der darf natürlich nicht fehlen – Saloon. Wir nehmen im Knast Platz. Das Tenderloin Steak und das Black Angus Rib-Eye sind derart zart und saftig, dass wir am liebsten noch ein wenig mehr Zeit im Jail verbracht hätten.

Fazit: Ein Steakhouse wie aus dem Bilderbuch. Wer American und Tex-Mex-Food sowie Burger liebt, ist hier richtig. Häufig ausgebucht – darum: reservieren!

Kentucky Saloon & Steak House Gallenweg 22, Pratteln, 061 821 21 21.

Platz 4 – «Predigerhof»: Der Volltreffer

Innen wie aussen ein Bijou: Der «Predigerhof »in Reinach. Roland Schmid

Wer dem «Predigerhof» auf dem Bruderholz per Velo oder zu Fuss einen Besuch abstatten will, muss dafür körperlich etwas leisten. Doch es lohnt sich – und zwar so richtig. Das Restaurant ist ein Schmuckstück, aussen wie innen. Die Karte ist tagesaktuell und übersichtlich gehalten, sowohl Fleischlieb­haber als auch -abstinenzler kommen auf ihre Kosten. Die geschmorte Wildschweinkeule mit Polenta, Gemüse und Preisel­beer-Jus war bei unserem Testessen der Hammer, genauso das Duett von hausgemachten Ravioli mit Spinat, Steinpilz, Muskatkürbis sowie Parmesan. Das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt. Ein Volltreffer!

Fazit: Erlebnisgastronomie pur. Aber Achtung: Auf kommenden Frühling hin verlässt Pächterin Christine Krieg das Lokal. Die Nachfolger treten in grosse Fussstapfen.

Predigerhof Predigerhofstrasse 172, Reinach, 061 262 21 12.

Platz 5 – «Taverne»: Olymp des Geschmacks

Seit bald vier Jahrzehnten umsorgen er und seine Frau Gäste: Salvatore de Feo. Nicole Nars-Zimmer

Die griechische Taverne in Münchenstein vorzustellen, ist, als ob man Eulen nach Athen trägt. Schliesslich gibt es das Lokal des griechisch-italienischen Betreiberpaares Evpraxia und Salvatore De Feo (Bild) seit 37 Jahren! Jahrzehntelang hatte es als Alleinstellungsmerkmal, dass es der einzige Grieche im Schweizer Teil der Region war. Mittlerweile gibt es zwar im Basler Gundeldingerquartier Konkurrenz. Den Familienbetrieb in Münchenstein ficht dies nicht an; die grosse Stammkundschaft weiss, was es an der Taverne hat. Zum Beispiel das Moussaka: Wer ein griechisches Restaurant testet, muss zwingend das Nationalgericht als Referenz wählen. Dieses hier ist schlicht grossartig. Punkt.

Fazit: Lesbos (von hier stammt Evpraxia De Feo) ist für einmal ganz nah: als kulinarische Enklave in Münchenstein.

Griechische Taverne Hauptstrasse 31, Münchenstein, 061 411 08 01.

Serie Basels Beste Beizen Die Redaktion kürt jeweils die fünf besten Beizen einer Kategorie. Die nächste Folge erscheint voraussichtlich Ende Oktober.



