Basels beste Beizen Wie Ferien. Nur mit scharf: Die bz kürt die besten Thai-Restaurants Die bz kürt die besten Beizen Basels. Folge 3: Thai-Restaurants. Die Baslerinnen und Basler lieben Thai-Food. Die Nachfrage ist riesig – das Angebot jedoch auch. Andreas W. Schmid und Benjamin Wieland 31.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei Thai-Restaurants hat man in Basel die Qual der Wahl. Wir küren die Top-5. bz

1. Wie viele Thai-Restaurants gibt es in Basel?

Über zwei Dutzend – wenn man Ketten mitzählt und Lokale, die neben thailändischen Speisen auch oder vor allem Spezialitäten aus anderen Ländern Asiens anbieten. Das Thai-Bermudadreieck liegt im Kleinbasel. Es erstreckt sich zwischen Claraplatz, Messeplatz und Feldbergstrasse. Dort befinden sich auch drei unserer Top-Fünf-Lokale.

2. Wie bestellt man richtig Thai-­Essen in einem Lokal?

Essen ist in Thailand eine soziale Angelegenheit – das zeigt sich auch, wie man im Restaurant bestellt: Nicht jeder für sich, sondern gemeinsam. Wer in Thailand am selben Tisch zweimal das gleiche Gericht ordert, erntet verwunderte Blicke. Die Thais stellen ihr Essen in die Mitte des Tisches, damit alle von allem probieren können.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

3. Mit welchem Besteck isst man richtig Thai-Essen im Lokal?

Die Thais essen heute in der Regel mit Löffel und Gabel, aber ohne Messer. Mit der Gabel schaufelt man das gewünschte Essen auf den Löffel, den man in der Haupthand hält. Früher wurde mit den Fingern gegessen – heute kommen diese nur noch beim Klebreis und allenfalls noch bei Fisch oder Hühnerflügeln zum Einsatz. Der Klebreis wird zu einem Bällchen oder Würmchen zusammengerollt, um ihn in das jeweilige Gericht zu dippen. Der «normale» Reis hingegen wird mit dem Löffel gegessen. Es gilt darauf zu achten, dass er auf dem Teller von den übrigen Gerichten separiert und nicht zusammen mit ihnen zu einem Brei vermischt wird. Erst auf dem Löffel vereinigen sich Reis und andere Speisen. Essstäbchen verwendet man für Nudelsuppen, immer in Kombination mit einem normalen Löffel oder mit einem kürzeren chinesischen Suppenlöffel.

4. Thai bedeutet meist: Scharf! Wann darf man nachwürzen?

Meist ist das Essen schon aromatisch oder scharf genug; eine richtig spicy Tom Yam muss sicher nicht noch schärfer gemacht werden. Bei einigen Gerichten kann aber nachgewürzt werden, zum Beispiel mit Prik Nam Pla, das sind fein geschnittene Chilis in Fischsauce mit ein wenig Limettensaft.

5. Was ist ein absolutes No-Go in einem Thai-Restaurant?

Die Nase am Tisch schnäuzen und dann auch noch in ein Stoffnastuch – das geht für einen Thai gar nicht!

Und hier das bz-Ranking:

Platz 5 – Bahnhof St. Johann: Für Hipster und Urbane

Beliebt wie eh und je: Das frühere «Nordbahnhof», jetzt «Bahnhof St. Johann». Roland Schmid

Basel will seinen verschupften vierten Bahnhof aufwerten. Doch das Leben spielt am Santihans bislang nur davor – das ist auch das Verdienst des Restaurants Bahnhof St. Johann. Bei schönem Wetter müssen Hungrige nicht selten nach drinnen ausweichen, alle Aussenplätze sind besetzt (reservieren empfehlenswert). Macht nichts! Im getäferten Speisesaal wähnt man sich zwar eher in einer Quartierbeiz als in einem Thai-Restaurant, doch das passt zum Konzept der Betreiber, die keine Lust haben, Klischees zu erfüllen. So präsentiert sich auch die (handgeschriebene) Karte, auf der auch Veganer fündig ­werden. Das Geschwister-Pächter-Trio rund um Gregory Stäuble (Foto) hat es mit Bahnhöfen. Bevor sie 2017 an den jetzigen Standort zügelten, hatten sie im «Nordbahnhof» gewirtet.

Fazit: Der hippe Thai für das urbane Publikum. Mittagsmenü für 20 Franken, mit zwei Hauptspeisen zur Wahl – Vorspeise und Kaffee inklusive.

Restaurant Bahnhof St. Johann Hüningerstrasse 2, 061 534 08 72.

Platz 4 – Sukhothai: Ein Thai wie aus dem Bilderbuch

Laut Eigenwerbung das erste Thai-Restaurant in Basel: «Sukhothai »beim Zolli. Roland Schmid

Wer im Gastrodschungel drei Jahr­zehnte überlebt, der macht etwas richtig. Das «Sukhothai» beim Zolli behauptet von sich, das erste Thai-Restaurant der Region gewesen zu sein, mit Eröffnungsjahr 1991. Zumindest in den Anfangsjahren, wird erzählt, hätten vor dem Eckhaus häufig Limousinen mit Berner Diplomatennummern gestanden: Offenbar hatten sich die Kochkünste bis in die Thailändische Botschaft herumgesprochen. Seither ist die Zahl der Thai-Restaurants explodiert – das «Sukho­thai» konnte sich halten. Den Namen trägt das Lokal, weil der Gründer aus der alten Königsstadt stammte. Heute ist das Pächterpaar Kitty und Chris Chumnunchaisri am Drücker.

Fazit: ein Thai-Restaurant wie aus dem Bilderbuch. In der Küche gilt: keine Experimente – die Karte führt alle Klassiker, von Pad Thai Gai bis Som Tam, dem scharfen Papayasalat. Die Preise bewegen sich im mittleren Segment. Am Mittag gibt es Buffet à discrétion.

Restaurant Sukhothai Bachlettenstrasse 19, 061 283 20 20.

Platz 3: Boo. Klein, aber oho!

Will weiter expandieren: Restaurant Boo an der Klybeckstrasse Roland Schmid

Wenn sich vor einem Restaurant Warteschlangen bilden, kann dies mit der guten Küche zu tun haben, aber auch mit einem beschränkten Platzangebot. Beim «Boo» an der Klybeckstrasse ist beides der Fall. Kein Wunder, gibt es laut Geschäftsführerin Paveena Rangsiyo Perrot Pläne, die Kapazität zu vergrössern. Das «Boo» hat zwei Speisekarten im Angebot: Eine «normale» mit all den Thai-Klassikern, die bei Westlern besonders beliebt sind, sowie eine mit Spezialitäten aus dem Isan, der ­Region im Nordosten Thailands. Diese Karte ist Thailändisch angeschrieben; damit kommt im «Boo» auch die wachsende thailändische Diaspora in Basel auf ihre Kosten. Wer noch schärfer als scharf verträgt, kann einen Versuch mit einem Gericht auf dieser Karte wagen.

Fazit: Gutes Essen in verschiedenen Schärfegraden. Im früheren «Jeffery’s» am Riehenring 77 hat « Boo» einen Ableger mit deutlich mehr Plätzen. Reservation an beiden Orten empfohlen!

Boo Klybeckstrasse 86, 061 681 41 08.

Platz 2 – Chanthaburi: Unverfälschtes Juwel

Selbst der Garten ist ein Bijou: «Chanthaburi» an der Feldbergstrasse Roland Schmid

Die Provinz Chanthaburi mit dem gleichnamigen Hauptort im Osten Thailands ist für Edelsteine berühmt. Es mag deshalb nicht sonderlich originell sein, das «Chanthaburi» als Juwel unter den Thai-Restaurants zu bezeichnen. Aber es ist nun mal so. Bei unserem Besuch steht Sairung Suksamran, die aus Chanthaburi stammt, in der Küche, während ihr Mann Luzius Martin auftischt. Die beiden wirken seit 2005 in ihrer Oase an der Feldbergstrasse. Das Essen schmeckt unverfälscht nach Thailand, einige Gerichte kriegt man nur hier – zum Beispiel die Lammhuft Chanthaburi mit jungem Pfeffer und Zitronenblättern. «Scharf!», heisst es auf der Karte. Wer auf Überraschungen steht, dem sei das fünfgängige «Sairung’s surprise Menu» zu 69 Franken empfohlen.

Fazit: Thai-Restaurant mit grosser Fangemeinde, die auf superleckeres Essen und Gastfreundschaft steht – sowie auf die Original-Boxhandschuhe von Muhammad Ali in einer Vitrine.

Chanthaburi Restaurant Sairung Feldbergstrasse 57, 061 683 22 23.

Platz 1 – Thai Family: Der absolute Hammer

Eine Geschmacksexplosion: «Thai Family» an der Hammerstrasse. Roland Schmid

Die Einreise nach Thailand mag erschwert sein, doch immerhin gibt’s das «Thai Family» im Kleinbasel, das mehr als nur ein Trostpflaster für Thailand-Fans ist. An den Wänden hängen Bilder von König Bhumibol, die Bedienung trägt typisch farbenfrohe Thai-Gewänder. Authentischer geht’s nicht mehr – erst recht nicht, was das Essen anbelangt. Die Speisekarte bildet eine breite Palette an Thai-Gerichten ab und überfordert uns leicht, weshalb wir nach der Spezialität des Hauses verlangen: ­Serviert wird uns «Pha Rad Prig», ein Tilapia-Fisch, kunstvoll filetiert an einer süssen Chili-Sauce – eine Geschmacksexplosion! Seit sechs Jahren wirtet die Familie Sudsaard an dieser Adresse und hat sich längst etabliert.



Fazit: Das Lokal in der Hammerstrasse ist der absolute Hammer. Vom Am­biente her und von der Qualität der Speisen sowieso: Der Familienbetrieb bietet Gerichte aus Mittel-Thailand zu bezahlbaren Preisen.

Thai Family Restaurant Hammerstrasse 69, 061 681 40 45.

Ein Edel-Thai, ein Geheimtipp und einer mit Insekten: Auch diese Lokale sind einen Besuch wert:

Der erste Anwärter, um eines der von uns gekürten fünf besten Thai-Restaurants zu verdrängen, ist ebenfalls im Klein­basel zu Hause – und so etwas wie ein Geheimtipp: Das Thai Café in der Brombacherstrasse. Köchin Goy erfreut ihre Gäste mit dem wohl schmackhaftesten Pad Thai von ganz Basel. Eine riesige Speisekarte führt das stimmig eingerichtete Tuktuk Thai­kitchen in der Leimenstrasse, die Preise sind moderat. Bei Bug a Thai in der Street-Food-Halle Klara an der Clarastrasse erhält man genau das, was der Name verspricht: Thai Food mit (oder auch ohne) Insekten. Mit einem lauschigen Garten trumpft das Thai Square an der Delsbergerallee auf, ebenso mit günstigen Preisen. Nicht in die Top 5 geschafft hat es in unserem Ranking Kittipon’s Finest Thai Restaurant. Und dies, obwohl es seit Jahren mit 13 Punkten im «Gault-Millau» geführt wird. Der Grund, weshalb der Edel-Thai an dieser Stelle übergangen wird, hat mit seiner Lage in Binningen zu tun: Unsere Beizen-Serie beschränkt sich auf Restaurants in Basel-Stadt.

Serie Basels beste Beizen Die Redaktion kürt jeweils die fünf besten Beizen einer Kategorie. Die nächste Folge erscheint Ende August. Schon erschienen:

- Basels beste Pizzerien (29. Juni 2021)

- Basels schönste Gärten und Terrassen (29. Juli 2021)