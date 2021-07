Basels beste Beizen Wie im Garten Eden – nur näher: Die bz kürt die schönsten Gärten und Terrassen Die bz kürt die besten Beizen. Folge 2 widmet sich den Open-Air-Bereichen. Die Auswahl fällt schwer. Andreas W. Schmid und Benjamin Wieland 29.07.2021, 05.00 Uhr

390 Lokale besitzen in Basel-Stadt eine Boulevard-Bewilligung. Das «Le Rhin Bleu» hat eindeutig die speziellste Terrasse. Juri Junkov

Trends in der Gastronomie sind kurzlebig. Wenn es aber einen gibt, der anhält, dann ist es der: Die Gäste zieht es nach draussen. Selbst im Winter.

«Ohne attraktive Aussenplätze geht es heute fast nicht mehr», sagt Maurus Ebneter, Präsident des Wirteverbands Basel-Stadt, zur bz. Er würde davon abraten, einen Betrieb zu übernehmen, der kein ausgewogenes Verhältnis zwischen Innen- und Aussenbereich hat: «Innen hundert Plätze, aber auf dem Trottoir nur Raum für zwei Tischchen – da muss man im Sommer schliessen oder etwas ganz Besonderes bieten, damit das funktioniert.»

Früher habe es geheissen: Die Aussensaison dauert 100 Tage. «Heute sind es 200 Tage – und mehr.»

Früher genierten sich viele Leute, draussen zu sitzen

Das Bedürfnis der Gäste habe sich gewandelt, sagt Ebneter. Das habe wohl mit den höheren Temperaturen und den neuen Rauchverboten zu tun, aber auch mit dem veränderten Freizeitverhalten, Stichwort: Mediterranisierung.

Er erinnert sich an Zeiten, wo es in gewissen Kreisen als unschicklich gegolten habe, sich werktags auf eine Terrasse zu setzen: «Es gibt eine Anekdote über das erste Boulevardcafé der Deutschschweiz beim Hotel St. Gotthard in Zürich. Als der Betreiber die Idee hatte, an der Bahnhofstrasse Tische aufzustellen wie in Paris, wurde er von seinem Vater gewarnt: Das komme nicht gut an. Die Leute könnten ja vom Tram aus sehen, wenn jemand draussen im Café sitze – und nicht am Arbeiten sei.»

390 Boulevard-Bewilligungen – und die Zahl nimmt weiter zu

Diese Zeiten sind vorbei. Definitiv. Aktuell habe das Bau- und Gastgewerbeinspektorat rund 390 Bewilligungen für Boulevardflächen ausgestellt, teilt das Bau- und Verkehrsdepartement auf Anfrage mit. Eine stolze Zahl bei total 921 Restaurants, 39 Hotel-Restaurants sowie 240 Vereins- und Klubwirtschaften, die der Stadtkanton 2020 zählte.

Open-Air-Bereiche auf Privatgrund wie Gärten und Terrassen sind nicht miteinberechnet. Hinzu kommt, dass «dank» Corona die Betriebe ihre Aussenflächen temporär vergrössern dürfen. Der Anstieg ist rasant: 2015 durften erst 314 Lokale die Allmend nutzen.

Ein neues Phänomen sind Gartenwirtschaften aber nicht. Der Basler Gastro-Historiker Mario Nanni zählt für 1844 schon 158 Freiluftlokale in- und ausserhalb der Stadtmauern. Eines davon: Das immer noch bestehende Schützenhaus.

Platz 5 – Zum Goldenen Sternen: Dalbe-Vorstadt ohne Chichi

Der älteste Basler Gasthof: «Zum Goldenen Sternen». Juri Junkov

Es mag nicht originell sein, in den Top 5 zweimal ein Restaurant am St. Alban-Rheinweg aufzuführen. Schliesslich gibt es noch andere, vielleicht verstecktere Lokale mit Freiluft-Betrieb (siehe Kasten mit Tipps). Aber am Gasthof zum Goldenen Sternen kommt man nicht vorbei, wie sich auch an schönen Sommerabenden zeigt. Dann ist der Aussenbereich mit bis zu 150 Sitzgelegenheiten unter den Bäumen meist gerammelt voll. «Zum Goldenen Sternen», der im 15. Jahrhundert seine Pforten öffnete, gilt als ältester Gasthof Basels: Bis 1973 residierte er in der Aeschenvorstadt, dann wechselte er mitsamt den schützenswerten Bauteilen an die Rheinpromenade – im Nachhinein natürlich ein Glücksfall!



Fazit: Herrlich gelegen. Überschaubare Speisekarte mit Klassikern wie Mistkratzerli oder Rindstatar. Den Schwerpunkt aber legt die Küche auf Fischgerichte – so wie es sich bei einem Lokal gehört, das am Wasser gebaut ist.

Gasthof zum Goldenen Sternen St. Alban-Rheinweg 70, 061 272 16 66

Platz 4 – Zur Mädg: Die versteckte Oase in der Vorstadt

Die Kräuter landen in den Tellern: «Zur Mägd». Juri Junkov

In einem Freiluft-Beizen-Ranking gehört auch ein klassischer Innenhof in die Auswahl. Da haben wir uns für das Restaurant Zur Mägd in der St. Johanns-Vorstadt mit seiner idyllisch-grünen Oase entschieden. Rings um die 70 Plätze herum gedeihen in Töpfen Thymian, Lorbeer und zahlreiche weitere Kräuter, die später auf dem Teller landen. Gastgeber Adriano Giordano, der aus den Abruzzen stammt, wirtet seit zwölf Jahren äusserst erfolgreich im Traditionshaus – und dies nicht nur wegen des schönen Ambiente. Das deftig-italienische Essen hat es in sich: Da werden Klassiker wie Rindskutteln, Ochsenschwanz oder Kalbskopf und Züngli ebenso angeboten wie hausgemachte Pasta wie zum Beispiel Cannelloni mit Kalbsbraten.

Fazit: Adriano Giordano erlaubt sich und seinem Team bis zum 9. August zwei Wochen Ferien. Damit sich die Gäste nach Wiederöffnung in der Mägd wie in den Ferien fühlen!

Wirtshaus Zur Mägd St. Johanns-Vorstadt 39, 061 281 50 10

Platz 3 – Platanenhof: Bunt treibt man es im Kleinbasel

Schattig-lauschig trifft es ziemlich gut: Der Garten des «Platanenhof». Juri Junkov

Schon der Empfang ist sehr angenehm. «Wollt ihr ein Kissen auf den Stuhl?», fragt Charlotte Wirthlin. Die Wirtin des «Platanenhof» ist eine Institution. Seit bald 20 Jahren verleiht sie dem Restaurant eine persönliche Note, ohne sich aber in den Vordergrund stellen zu wollen: «Fotografieren Sie lieber mein Personal.» Zum Beispiel Tim Brügger (Bild). Drei Kastanienbäume spenden tagsüber Schatten, die Metalltische sorgen mitsamt den Stühlen für ein farbenfrohes Ambiente. Noch bunter wird es abends, wenn rot-gelb-grüne Glühbirnen den grosszügigen Innenhof beleuchten. Dass der Platanenhof sich trotz des nicht gerade zentralen Standorts gegenüber der Konkurrenz stets behauptet hat, spricht für sich.



Fazit: Hier stimmt das Gesamtpaket von Ambiente, Service und Qualität der Gerichte. Von diesen gibt es keine Abendkarte auf der Homepage – «weil wir eine Frischküche betreiben», wie es heisst.

Restaurant Platanenhof Klybeckstrasse 241, 061 631 00 90

Platz 2 – Wiesengarten: Sieger nach Punkten

Die Esser von Gault-Millau waren begeistert: Restaurant Wiesengarten, Riehen. Juri Junkov

Alex Frei würde beim Besuch des Restaurants Wiesengarten Musetti in Riehen wohl entzückt aufschreien: «Dasch emol e Garte!» Gediegen und gleichzeitig grosszügig sitzt man an weissgedeckten Tischen unter lauschigen Bäumen, von der überdachten Lounge aus geht der Blick hinaus in die angrenzenden Felder. Seit 22 Jahren wirten Moreno und Sonia Musetti in ihrem Reich und haben sich einen Ruf erarbeitet, der auch die Stadtbasler nach Riehen lockt. Die italienische Küche, von «Gault-Millau» mit 13 Punkten bewertet (was einem «sehr gut» entspricht), ist gehoben, aber absolut bezahlbar. Die Auswahl an selbst gemachten Teigwaren und Saucen ist gross, sodass alle auf ihre Kosten kommen sollten.



Fazit: wunderbares Ambiente für einen kulinarischen Ausflug. Ohne rechtzeitige Reservation geht hier vor allem abends gar nichts – und das, obwohl der «Wiesengarten» von der Stadt aus gesehen nicht gerade um die Ecke liegt.

Restaurant Wiesengarten Musetti Weilstrasse 51, Riehen, 061 641 26 42

Platz 1 – «Le Rhin Bleu»: Speisen über dem Rhein

Kredenzt wird direkt über dem «Bach»: «Le Rhin Bleu», unser Sieger. Juri Junkov

Ganz Basel verbringt seine Freizeit am oder auf dem Rhein, der in dieser Stadt wohl grösstmögliche Popularität erreicht hat. Entsprechend maximal ist dann der Vorteil, wenn der Standort eines Restaurants direkt über dem Rhein liegt. Beim Le Rhin Bleu ist das der Fall; der Blick schweift vom Münster auf die andere Seite zu den Rheinschwimmern und Roche-Türmen. Kein Lokal ist schöner gelegen als dieses Schmuckstück, das Teil des Rhybadhüsli Breite ist. Es ist zwar «nur» in den warmen Jahreszeiten bis Ende September offen, aber kein reines Schönwetterlokal: Von den rund 80 Plätzen sind 60 auch bei Regen benutzbar. Die mediterrane Küche überzeugt durch raffinierte Kreationen wie etwa das Poulet Tajin mit Bulgur und Sommergemüse.

Fazit: Ferienfeeling für die zu Hause Gebliebenen. Der Renner auf der Karte ist, passend zur Lage, die ganze Dorade. Vom 18. bis 25. September gibt’s über dem Wasser eine Fondue-Woche.

«Le Rhin Bleu» St. Alban-Rheinweg 195, 061 311 53 53

See-Panorama, Hafen-Flair, Altstadt-Winkel: Auch diese Lokale sind einen Besuch wert:

Wer in Basel-Stadt draussen essen will, hat die Qual der Wahl. Zu nennen sind die Brasserie Au Violon beim Lohnhof, das Schützenhaus mit seinen Kastanienbäumen und die Kunsthalle; auf der Kleinbasler Uferseite bei der Mittleren Brücke das Ufer7, das Rhywyera sowie die Brasserie Café Spitz, die ihre Rheinterrasse aufgefrischt hat. Im Sommereck am St. Johanns-Ring, dem Lieblingslokal von Hunkeler-Autor Hansjörg Schneider, blickt man im Garten auf ein Wandbild mit dem Vierwaldstättersee. Schön auch die Innenhöfe der Fischerstube in der Rheingasse, des Volkshauses an der Rebgasse sowie des Restaurants Spark an der Güterstrasse, das portugiesische Köstlichkeiten anbietet. Sehr speziell sind das Restaurant Perron beim Stellwerk mit dem Blick auf die Bahngeleise, der Rostige Anker im Kleinhüninger Hafen und die Cantina Don Camillo im Warteck-Gebäude am Burgweg. Schön platziert in der Altstadt sind das Tapas del Mar am Spalenberg sowie das Restaurant Zum Isaak und der Rollerhof auf dem Münsterplatz.

