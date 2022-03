Basler Guggenmusik Schotte Clique feiert den 75. Geburtstag

Basler Fasnacht Kult im Kilt: Die Schotten feiern ihren 75. Geburtstag Die Schotte Clique gilt als eine der versiertesten Basler Guggen. Entsprechend hohe Erwartungen hegt das Publikum. Die Schotten selber wollen indes eine möglichst gewöhnliche Guggenmusik sein. Fabian Schwarzenbach Jetzt kommentieren 07.03.2022, 05.00 Uhr

Hatten am Glaibasler Charivari ihren grossen Jubiläumsauftritt: Die 1947 gegründete Schotte Clique. Juri Junkov (4. Februar 2022)

Mythen umgarnen die Schotte Clique. Deren Präsident animieren diese Gerüchte stets zu einem Schmunzeln. «Die Schotten sind keine Profimusiker» räumt Andreas Brunner mit einem dieser Mythen auf. «Wir sind Angefressene, die üben und das Beste herausholen.» Aktuell prägen drei Dudelsäcke den speziellen Sound der Schotten. Zudem wird im Stamm Uniform (kein Kostüm!) getragen, dazu gehört auch ein echter Kilt. «Der fühlt sich wie ein Panzer an und man kann nicht viel unter die Uniform anziehen», meint Brunner. Dazu tragen die Musiker rote Kitte und eine einprägsame Larve.

Dazu wird im Gleichschritt gespielt, was den Schotten diese Steifheit und das Erhabene geben, wie es sonst nur Soldaten eigen ist. «Die Leute schätzen es und wollen das sehen», freut sich der Präsident und mahnt gleichzeitig: «Die Erwartungshaltung des Publikums ist bei uns hoch.»

Gegründet im Hirscheneck mit dem Namen der Beiz

Die Schotte Clique kam auf Umwegen zu ihrem Namen. Gegründet wurden sie als Fasnachtsclique Hirscheneck im gleichnamigen Kleinbasler Restaurant. Da ein Basler Warenhaus eine «Schotten-Woche» durchführte, wählten sie dies als ihr erstes Sujet. Diese Idee blieb hängen, so dass die dritte Fasnacht als «Hirschenegg-Schotte» absolviert wurde. Nochmals drei Jahre später (1953) wurde der endgültige Name angenommen.

72 Männer zählt die Clique aktuell. Trotzdem sind die Schotten immer auf der Suche nach Nachwuchs. Anfangs April gibt es zwei Schnupperabende für Interessierte. Brunner macht aber klar, dass die Clique keine Ausbildung biete. Das gewünschte Instrument sollte bereits erlernt worden sein. Sorgen macht sich der Präsident um die Dudelsäcke: «Was machen wir, wenn wir keine haben?», fragt er. Denn Personen, die dieses Instrument beherrschen und gleichzeitig noch Fasnacht machen möchten, gibt es nicht viele. «Es würde auch ohne gehen, aber es fehlt dann etwas.» Doch den Schotten ist das Glück hold, so dass sie immer wieder Leute gefunden haben.

Auch die Schotten verzichten mal auf ein Stück, wenn es zu kompliziert ist. «Das ist gut so, sonst wären wir ein Musikverein», sagt Präsident Andreas Brunner. Fabian Schwarzenbach

Wer einmal bei der Clique dabei ist, der bleibt meist. Die Schotten haben nicht viele Wechsel. «Wir sind eine grosse Familie», freut sich Brunner, verweist auf viele Freundschaften, die entstanden sind und lange halten. «Wir sind aber auch eine Gugge, die auch den Kontakt zu anderen sucht.» So wollen Brunner und Kollegen beweisen, dass die Arroganz, die ihnen nachgesagt wird, nicht existiert. Gegen diesen Mythos laden die Schotten an ihr Soirée vor der Fasnacht immer andere Guggen ein. Diesen Anlass werde es nächstes Jahr wieder geben, kündigt Brunner an. Er trage auch zur Finanzierung der Clique bei.

«Wir treffen auch einmal einen Ton nicht»

Die Schotten kennen keine Sommerpause, sondern üben durchgehend. «Wir treffen auch einmal einen Ton nicht», meint Brunner und bedauert, dass anderen Guggen jeder falsche Ton zur Last gelegt würde. Er sieht die Basler Guggen ganz allgemein auf einem hohen Niveau. Auch bei den Schotten gebe es Grenzen. Ist ein Stück von den Betonungen oder der Dynamik her zu schwierig zum auswendig lernen, wird auch einmal darauf verzichtet. «Das ist gut so, sonst wären wir ein Musikverein», erklärt Brunner. Trotzdem sind die Schotten beispielsweise an der Basel Tattoo-Parade, obwohl dort in der Regel nur Profimusiker teilnehmen. «Das ist grossartig und macht stolz!», freut sich Brunner über die Motivation für jüngere Mitglieder.

Gefeiert wird das Jubiläum mit kleinen Überraschungen. Höhepunkte sind eine fünftägige Jubiläumsreise nach Andalusien, ein Herbstbummel und ein Galaabend Ende Jahr. Am Montag starten die Schotten bereits um 10 Uhr vormittags in die Fasnacht. Höhepunkt ist das Platzkonzert in der Eisengasse morgen Dienstagabend.

