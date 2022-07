bz-Sommerserie «Am Platz»: Der Vogesenplatz

Basler Sommerserie Der Vogesenplatz: Vom Bahnhofsvorplatz zum Zentrum eines neuen Quartiers Der 2009 neugestaltete Platz macht den Eindruck einer Betonwüste. Mit den geplanten Veränderungen auf dem Platz und in dessen Umgebung dürfte sich das aber bald ändern. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 11.07.2022, 05.00 Uhr

Immer länger werden die Schatten auf dem Vogesenplatz. Sie verbreiten die Stimmung eines heissen, aber gemütlichen Sommertages, der sich allmählich seinem Ende zuneigt. Sie entfalten eine einschläfernde Wirkung; wie im Zeitlupentempo spielt sich das Geschehen zwischen Voltacenter, dem ehemaligen Restaurant Salmeck und dem Bahnhof St. Johann ab. Trämli und Autos fahren am Platz vorbei, Velos darüber, Menschen strömen gemächlich in und aus dem Voltacenter.

Mit mehreren Geschäften, einer Apotheke und einer Postfiliale bietet es alles, was man braucht. Zum Verweilen scheint kaum jemand hergekommen zu sein, alle sind in Bewegung. Durch seine schnörkellos en Form und seine graue Farbe lässt es den Platz spartanisch wirken. Verstärkt wird der Eindruck durch die hellgrauen Betonelemente auf dem Platz, die als Sitzgelegenheit dienen. Genutzt werden diese aber kaum, zu heiss brennt die Sonne vom stahlblauen Himmel herunter. Das Wasserspiel in der Mitte des Platzes, das willkommene Abkühlung böte, läuft nicht. Die Szenerie erinnert an eine Betonwüste.

Karg und grau präsentiert sich der Vogesenplatz. Roland Schmid

Eine Holzpergola am Dach der Tramhaltestelle soll auf Initiative der Stiftung Habitat hin dereinst für mehr Begrünung und Schatten sorgen. Auch eine Bedachung und Begrünung der Betonelemente auf dem Platz ist geplant. Als die bz da ist, sind mehrere Gärtnereiangestellte mit den Arbeiten beschäftigt.

Ein Industriequartier im Umbruch

Unter der Holzkonstruktion an der Tramhaltestelle sitzen der 21-jährige Emre und der 20-jährige Ergin und warten auf das nächste Trämli. Elektriker Ergin gefallen besonders die Wohnungen hinter dem Voltacenter.

«Ich habe dort gearbeitet, darum weiss ich, wie es in den Wohnungen aussieht.»

Jetzt arbeite er auf der Baustelle im Voltacenter, von wo ihn Emre abgeholt hat.

Es ist nicht die einzige Baustelle in der Umgebung, denn die ganze Gegend um den Vogesenplatz, der 2009 nach einer Neugestaltung eingeweiht wurde, befindet sich im Umbruch. Die SBB erweitern zwecks Taktverdichtung vom und ins Elsass die Kapazitäten des Bahnhofs St. Johann. Mit einer Tramverbindung von hier aus soll ausserdem Basel-West dereinst mit dem boomenden Allschwiler Bachgrabenquartier verbunden werden. Ein Stückchen weiter nördlich entsteht auf dem Lysbüchel-Areal ein neues Quartier mit zahlreichen Wohnungen und Arbeitsplätzen. Und im Süden des Platzes sollen an der Entenweidstrasse in einem gemeinsamen Neubau das Kulturhistorische Museum und das Staatsarchiv einziehen.

Gastronomen trotzen der Krise

Den Voltaplatz selber findet Emre etwas leer, sagt er und ergänzt grinsend:

«Man könnte doch eine Statue oder ein Denkmal hinstellen, so wie man das früher auf Plätzen gemacht hat.»

Sein Freund Ergin kennt den Platz, weil er öfter zum «Glashaus» komme, dem Imbiss an der Säule unter dem Luzernerring-Viadukt. Das Pide mit Hackfleisch habe es ihm angetan. «Hier ist es besonders gut», gibt er sich überzeugt.

Emre scheint nicht sein einziger Fan zu sein. Auf ein paar Stühlen neben dessen Eingang sitzen inzwischen im angenehmen Schatten des Viadukts mehrere Männer. Einer von ihnen unterhält sich mit dem Betreiber, ein anderer führt laut gestikulierend ein Telefonat auf Türkisch. Für ein Gespräch habe er keine Zeit, sagt der Geschäftsführer, als die bz ihn anspricht, «gegen den Feierabend hin ist viel zu tun», erklärt er entschuldigend.

Gesprächiger ist der Geschäftsführer der Bridge Bar gegenüber. Seit drei Jahren betreibe er die Bar. Die Corona-Pandemie habe der Gastronomie arg zugesetzt. Es sei schwierig geworden, sich für den Fall einer Pandemie zu versichern. Ausserdem sei es nicht einfach, gutes Personal zu finden - ein Problem, dass die Gastronomie momentan schweizweit bewegt. Dennoch wolle er sich nicht beklagen, denn so schlecht laufe das Geschäft auch wieder nicht und er ergänzt lachend:

«Nur zu Hause zu sitzen und zu weinen ist schliesslich auch nicht gut.»

Kritisch äussert er sich über den Wind, der unter dem Viadukt herrsche. Bei so warmem Wetter sei dieser zwar angenehm. Er mache es aber unmöglich, Wasserpfeifen anzubieten, weil die brennende Kohle weggeblasen würde. Immer wieder wehe der starke Wind Gegenstände aus dem Aussenbereich des Restaurants weg.

Wie zum Beweis bläst ein Windstoss einem Gast des Imbiss gegenüber einen leeren Kaffeebecher vom Tisch, was dieser mit einem melancholischen «der Wind, der Wind, das himmlische Kind» kommentiert und ihn aufhebt.

Nach Feierabend kehrt Leben ein

Inzwischen sind einige Personen zum Verweilen hergekommen. Darunter auch «die drei Unzertrennlichen», wie sich ein Dreiergrüppchen an der Tramhaltestelle lachend nennt. Wie aus der Pistole geschossen antworten sie, dass man endlich eine Toilette hier hinstellen sollte, als die bz nach der Meinung zum Platz fragt. Sie seien aus dem Quartier, kämen nach Feierabend öfters her und würden sich schon lange kennen.

«Die drei Unzertrennlichen» Roland Schmid

Auch Vanessa und Michelle, die gerade im Voltacenter eingekauft haben, sind öfters auf dem Vogesenplatz anzutreffen. Die Gegend sei chillig, darum kämen sie manchmal mit Freunden her, sagen, sie und deuten auf die Betonelemente im Schatten unter dem Viadukt, bevor sie sich in den Feierabend aufmachen.

Michelle (links) und Vanessa sind öfters auf dem Vogesenplatz anzutreffen. Roland Schmid

