Zubringer Bachgraben: So plant Baselland den Tunnel unter Basel

Bau-Projekt Familiengärten müssten weichen: So plant Baselland den Zubringer Bachgraben Baselland will Basel-Stadt untertunneln. An einer Info-Veranstaltung kam wenig Kritik am Vorhaben auf – umso grösser könnte der Widerstand jedoch in der Stadt ausfallen.

Eingezeichnet ist der Verlauf des Zubringers Bachgraben. Dem südwestlichen Tunneleingang müssten rund 30 Familiengärten weichen. Bild: Tiefbauamt BL/ Visualisierung: bz

Dass Baselland unter Basel-Stadt einen Strassentunnel graben will, ist bekannt, ebenso, dass im Stadtkanton nicht alle einverstanden sind mit dem Vorhaben – das millionenschwere Bauwerk könnte durchaus noch Schiffbruch erleiden.

Trotz dieser unsicheren Vorzeichen treibt die Baselbieter Baudirektion die Planungen unentwegt voran. Nun sind weitere Details zum Vorhaben bekannt geworden, an einer öffentlichen Informationsveranstaltung zum Zubringer Bachgraben Allschwil (Zuba) am vergangenen Montagabend. Rund 80 Interessierte fanden sich in der Aula des Schulhauses Gartenhof ein.

Der Grundtenor zum Zuba war positiv. Einige Anwesende fürchten sich jedoch bereits jetzt vor Baulärm, Dreck und Umleitungen, andere warnen davor, dass wegen der neuen Verbindung Mehrverkehr in Allschwil entstehen könnte. Und es gibt Stimmen, die sagen, die Strasse sei zu wenig attraktiv, damit sie auch wirklich von jenen benutzt würde, die künftig im Bachgrabengebiet arbeiten und mit dem eigenen Auto pendeln.

In Basel-Stadt droht eine Volksabstimmung

Diese Bedenken wollte Kantonsingenieur Drangu Sehu zerstreuen. «Ich gehe mit Ihnen eine Wette ein», sagte Sehu zu einem Fragesteller. «Wenn der Tunnel eröffnet ist, dauert es maximal 48 Stunden, dann hat sich der Verkehr in den Untergrund verlagert.» Der Zuba könne seine Hauptaufgabe, das linksufrige Bachgrabengebiet mit der Nordtangente in Basel zu verbinden und somit Allschwil und Basel-West vom Durchgangsverkehr zu entlasten, leisten. Drangu Sehus Chef, Baudirektor Isaac Reber, fügte an: «Nur für den Fall, dass sie irgendwo etwas anderes gehört hätten: Die Kapazität im Vollausbau wird ausreichen. Das zeigen die Simulationen und Berechnungen klar auf.»

Für den Zubringer soll mit Frankreich Land abgetauscht werden. Grafik: Tiefbauamt BL

Vor der Fragestunde hatten die Vertreter des Kantons Baselland und die Allschwiler Gemeindepräsidentin Nicole Nüssli das Vorhaben nochmals erläutert. Gleich geblieben sind die Eckwerte. Kosten soll der Zuba 370 bis 420 Millionen Franken. Der geplante Tunnel ist 1350 Meter lang und verläuft komplett auf, respektive in Basler Boden. Das süd-westliche Portal käme bei der Stadtgrenze zu liegen. Nach rund 60 Metern würden die zwei Fahrspuren in die Rue de Bâle überführt. Sie steht in Frankreich, Baselland hat jedoch vor, den rund 900 Meter langen Abschnitt entlang der Landesgrenze zu kaufen; dafür soll mit Frankreich Land abgetauscht werden.

Einen neuen Platz bräuchten mit dem Bau des Zuba rund 30 Familiengärten. Sie stehen dem Tunnelportal im Weg. Laut Isaac Reber hat man mit der Stadtgärtnerei Basel-Stadt bereits Ersatzlösungen angedacht: Die Gärten würden einen Platz in den bestehenden benachbarten Arealen auf französischem Boden erhalten, die in Sichtdistanz liegen.

Blick in Richtung Allschwil: In der Mitte käme der Tunnel an die Oberfläche, rechts liegt die Rue de Bâle auf französischem Terrain. Bild: Kenneth Nars /bz-Archiv

Der Zeitplan für den Zuba sei sportlich, gab der zuständige Projektleiter Axel Mühlemann unumwunden zu. 2030 könnte das erste Fahrzeug vom Bachgraben unterirdisch zur Nordtangente fahren.

«Das ist aber nur einzuhalten, wenn allfällige Einsprachen nicht weitergezogen werden.»

Der Zeitplan sieht folgendermassen aus:

1. Quartal 2022: Der Landrat genehmigt das generelle Projekt und spricht die dafür notwendigen Mittel.

2022–2024: Das Bauprojekt wird erarbeitet.

2024–2025: Auflage der Planauflagen in Baselland, Basel-Stadt und in Frankreich

2025: Eingang der Rechtskraftbescheinigung

2026: Submissionen

2027: Baubeginn

2030: Inbetriebnahme

2032: Abschluss der restlichen Bauarbeiten

Nicht enthalten sind in dieser Aufzählung allfällige politische Entscheide zum Zuba im Stadtkanton. Der Verkehrsclub der Schweiz (VDS) und die Basler Grünen haben bereits angekündigt, solche herbeiführen zu wollen. Darauf angesprochen sagte Isaac Weber, es gebe gar keine andere Möglichkeit, als den Anschluss via Basel zu planen.

«Wir haben aber ein überzeugendes Argument in der Hand: Basel-West würde am stärksten vom Durchgangsverkehr entlastet.»